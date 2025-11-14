Người đàn ông phát hiện thứ đáng sợ trong rừng khiến dân mạng xôn xao

Theo truyền thông Anh, một người đàn ông đã chia sẻ trên mạng xã hội Reddit, rằng anh đã bắt gặp một khu trại tạm bợ bị bỏ hoang, với một chiếc lều rách nát, cùng hàng loạt vật dụng bị vứt ngổn ngang như chai xăng, bật lửa, băng keo, cờ lê điều chỉnh, máy cắt và đặc biệt là một chiếc mặt nạ quỷ dữ trong một khu rừng ở Anh.

Bức ảnh chụp lại khung cảnh khiến nhiều người rùng mình vì không khí ma mị, khó hiểu. Một người bình luận: "Rõ ràng đây từng là nơi trú ẩn của một người vô gia cư. Nhưng việc để lại mặt nạ và các vật dụng nguy hiểm như vậy khiến tôi thấy rất bất an".

Một khu cắm trại tạm bợ chứa đầy các vật phẩm "đáng lo ngại".

Một người khác chia sẻ thêm: "Ai đó đeo chiếc mặt nạ này trong rừng chắc chắn không có ý tốt. Thật sự đáng sợ".

Một người dùng khác bày tỏ lo ngại: “Có băng keo, dao và kem dưỡng da… Tôi chỉ hy vọng điều tôi đang nghĩ không xảy ra ở đây".

Tuy nhiên, một số người lại cố gắng nhìn nhận vấn đề theo hướng nhẹ nhàng hơn: “Có thể ai đó chỉ tổ chức tiệc và quên dọn dẹp. Dù sao đi nữa, họ cũng nên dọn sạch những thứ đó".

Dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhiều người vẫn nghi ngờ đây có thể là hiện trường của một hành động mờ ám. "Ba chai rượu, không dấu vết cháy, cùng kìm cắt, dao và băng keo… tôi cho rằng đây không chỉ là một khu cắm trại", người khác bình luận.

Theo Daily Express, phát hiện kỳ dị này diễn ra chỉ ít ngày sau một vụ việc gây sốc khác tại Anh, khi người dân địa phương báo cảnh sát vì phát hiện một "thi thể người" trong túi nilon đen trong rừng, nhưng sau đó được xác định chỉ là một búp bê tình dục trẻ em trông giống người thật đến đáng sợ.

Cảnh sát Devon và Cornwall đã lập tức phong tỏa hiện trường và đưa "thi thể" này đến cơ sở giám định. Sau khi kiểm tra, các chuyên gia xác nhận đó là "một búp bê tình dục có trọng lượng giống người thật,…".

Phía cảnh sát cho biết họ đang điều tra để truy tìm chủ sở hữu và coi đây là vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an toàn trẻ em.

Cho đến nay, vụ việc tại khu rừng vẫn chưa được cảnh sát chính thức xác nhận, và nguồn gốc thực sự cùng mục đích của khu trại bí ẩn với chiếc mặt nạ quỷ vẫn là một dấu hỏi lớn, tiếp tục gieo rắc sự tò mò và lo lắng trong dư luận.