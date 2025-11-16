Người cha qua đời để lại két sắt, 14 năm sau con gái mới mở được vì lý do này

Ashley Oshea, một phụ nữ đến từ Arizona, Mỹ, đã có một hành trình đầy cảm xúc khi cố gắng mở chiếc két sắt của người cha quá cố sau 14 năm ông qua đời, và cô đã làm điều đó với sự trợ giúp không tưởng từ cộng đồng mạng.

Cha của Ashley Oshea qua đời vào năm 2011, khi cô mới chỉ 10 tuổi. Ông là một "ẩn số" đối với cô, vì những năm tháng ông vật lộn với cai nghiện đã khiến cha con không thể gần gũi. "Ông ấy vừa mới trở về cuộc sống của chúng tôi và rồi lại ra đi", Ashley Oshea xúc động chia sẻ với Newsweek.

Ashley Oshea cố gắng mở chiếc két sắt của người cha quá cố.

Chiếc két sắt lớn đã nằm im lìm trong góc nhà suốt nhiều năm, như một lời nhắc nhở về người cha mà cô hằng mong nhớ. Quyết định chuyển nhà đã thôi thúc cô muốn mở nó ra, nhưng một trở ngại lớn là không ai trong gia đình biết mật mã. Ngay cả nhà sản xuất cũng không thể giúp đỡ mở được.

Không từ bỏ, Ashley Oshea đã biến hành trình của mình thành một loạt video trên TikTok (@therealtalkroom), nơi cô ghi lại mọi nỗ lực "phá" két. Điều đặc biệt thu hút là trong các video, bình tro cốt của cha và người anh trai quá cố của cô được đặt ngay trên kệ phía sau, như đang chứng kiến khoảnh khắc này.

Video đầu tiên của cô nhanh chóng lan truyền với hơn 5 triệu lượt xem. Sức mạnh của cộng đồng mạng đã được chứng minh khi một thợ khóa xem được video đã liên hệ trực tiếp với Oshea, giải mã và gửi mã số cho cô. "Ngày hôm sau tôi đã lên sóng trực tiếp để thử và nó hoạt động!", Ashley Oshea nói.

Khoảnh khắc mở két đầy kịch tính được cô ghi lại trong một video tiếp theo. Nhưng thay vì kho báu hay kỷ vật giá trị, chiếc két lại gần như trống rỗng, chỉ có một đôi nút tai chưa mở từ Thụy Điển.

Ashley Oshea mở được chiếc két sắt nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng.

Dù ban đầu cảm thấy "thất vọng vô cùng", Ashley Oshea dần nhận ra giá trị thực sự của hành trình này không nằm ở thứ bên trong chiếc két. "Tôi đã nghĩ rất nhiều về bố tôi... Cảm giác thật tuyệt vời nhưng cũng có chút buồn. Trải nghiệm này giống như một chuyến phiêu lưu cuối cùng với bố", cô chia sẻ.

Quan trọng hơn, hành trình ấy đã kết nối cô với người bạn thân nhất của cha mình, người đã kể cho cô nghe về một người đàn ông tuyệt vời, một thợ điện tài năng, một giảng viên được yêu mến và một nhà lãnh đạo công đoàn đầy triển vọng - những điều cô chưa từng biết.

Cộng đồng mạng, mặc dù mong chờ một bí mật lớn, nhưng cuối cùng họ đều bày tỏ sự đồng cảm với cô. "Hầu hết mọi người đều có chung cảm nhận. Việc két sắt trống rỗng cũng chẳng sao cả. Tôi đã có một chuyến phiêu lưu với bố, và đó là một chuyến phiêu lưu rất thú vị", Ashley Oshea bày tỏ.

Câu chuyện của Ashley Oshea không chỉ là về một chiếc két sắt, mà còn là minh chứng cho sức mạnh kết nối và chữa lành của cộng đồng, và về việc những món quà giá trị nhất đôi khi không nằm trong những chiếc hộp khóa kín.