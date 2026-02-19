Nghệ thuật tạo cảm xúc khiến đàn ông luôn khao khát gần gũi

Nhiều nghiên cứu tâm lý – sinh lý học cho thấy, với đàn ông, sự hấp dẫn không chỉ đến từ ngoại hình hay kỹ năng thể chất, mà còn nằm ở khả năng tạo cảm xúc và sự tinh tế của người phụ nữ.

Ảnh minh họa

Cảm xúc – “chất xúc tác” sinh học quan trọng trong ham muốn của đàn ông

Theo các nghiên cứu về hormone giới tính, khi nam giới cảm thấy được yêu thương, tôn trọng và kết nối cảm xúc, cơ thể họ sẽ tăng tiết testosterone – hormone quyết định ham muốn và năng lượng tình dục. Đồng thời, hormone oxytocin – thường được gọi là “hormone gắn kết” – cũng được giải phóng, giúp tăng cảm giác thân mật và tin tưởng.

Điều này lý giải vì sao nhiều chuyên gia hôn nhân nhận định rằng, đàn ông thường bị thu hút bởi người phụ nữ biết tạo bầu không khí ấm áp, thoải mái và khiến họ cảm thấy được đón nhận.

Sự chủ động tinh tế giúp duy trì sức hấp dẫn lâu dài

Không ít phụ nữ cho rằng sự chủ động trong đời sống phòng the có thể khiến mình mất đi sự nữ tính. Tuy nhiên, khoa học tâm lý hiện đại lại cho thấy điều ngược lại. Khi người phụ nữ chủ động bày tỏ tình cảm, cơ thể cả hai sẽ tăng tiết dopamine – chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hứng thú và hạnh phúc.

Sự chủ động không nhất thiết phải thể hiện bằng hành động mạnh mẽ, mà có thể đến từ những cử chỉ nhẹ nhàng như ánh mắt, sự quan tâm hay những lời nói đầy cảm xúc. Những tín hiệu này kích thích não bộ nam giới, giúp họ duy trì sự khao khát và cảm giác được gắn kết.

Vai trò của sự mới mẻ trong việc duy trì ham muốn

Theo thời gian, cơ thể con người có xu hướng thích nghi với những trải nghiệm quen thuộc. Các nghiên cứu về sinh lý thần kinh cho thấy, sự lặp lại đơn điệu có thể làm giảm phản ứng hứng thú của não bộ.

Việc tạo ra sự thay đổi nhẹ nhàng trong cách thể hiện tình cảm, không gian hay cảm xúc giúp kích hoạt hệ thống phần thưởng của não, khiến mối quan hệ luôn giữ được sự hấp dẫn tự nhiên.

Sự tự tin của phụ nữ – yếu tố tác động trực tiếp đến cảm xúc nam giới

Tâm lý học tiến hóa cho thấy, đàn ông thường bị thu hút bởi người phụ nữ biết trân trọng cơ thể và cảm xúc của bản thân. Khi phụ nữ tự tin, cơ thể họ sẽ giảm tiết cortisol – hormone căng thẳng – từ đó giúp tăng khả năng tận hưởng cảm xúc và lan tỏa năng lượng tích cực đến bạn đời.

Ngược lại, sự tự ti hoặc lo lắng quá mức có thể khiến cả hai khó đạt được sự hòa hợp.

Giữ lửa hôn nhân bắt đầu từ sự thấu hiểu

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng đời sống phòng the bền vững không phụ thuộc vào kỹ thuật mà nằm ở sự đồng điệu cảm xúc. Khi phụ nữ hiểu được nhu cầu tâm lý – sinh lý của bạn đời, họ có thể tạo nên sự kết nối sâu sắc, giúp mối quan hệ duy trì sự gắn bó lâu dài.