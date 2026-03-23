Nam sinh Quảng Trị giải nhanh chướng ngại vật, bứt tốc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Trận thi tháng 2 quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với bốn thí sinh tranh tài: Cấn Gia Bảo (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Phú Thọ), Trần Nguyên Đức (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội), Nguyễn Sư Minh Khôi (THPT Đông Hà, Quảng Trị) và Nguyễn Minh Tài (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai).

Phần thi Khởi động, Nguyên Đức tạo ưu thế dẫn đầu với 70 điểm, Gia Bảo 65 điểm, Minh Khôi 45 điểm và Minh Tài 20 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 12 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được chọn có câu hỏi: Số La Mã MCMXLVI biểu diễn số nào trong hệ thập phân?. Nguyên Đức, Minh Khôi, Minh Tài ghi điểm với đáp án “1946”.

Ô hình ảnh gợi ý đầu tiên được lật mở, Minh Khôi liền nhấn chuông và trả lời chính xác ẩn số là “Hiệp định sơ bộ”. Điều này giúp Minh Khôi vươn lên dẫn đầu với 115 điểm. Vị trí của ba thí sinh còn lại là Nguyên Đức 80 điểm, Gia Bảo 65 điểm, Minh Tài 30 điểm.

Minh Khôi nhanh chóng giải đáp ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc diễn ra gay cấn. Minh Khôi tiếp tục thể hiện sự nhanh nhạy và chính xác để giành điểm tuyệt đối ở hai câu đầu. Hai câu còn lại, Nguyên Đức, Gia Bảo lần lượt giành số điểm tuyệt đối.

Phần thi thứ ba khép lại, Minh Khôi tiếp tục dẫn đầu với 195 điểm, Nguyên Đức 170 điểm, Gia Bảo 165 điểm, Minh Tài 90 điểm.

Phần thi Về đích, Minh Khôi lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu trả lời chính xác cả ba câu hỏi, về vị trí với 255 điểm.

Nguyên Đức lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm. Ở câu đầu tiên, Nguyên Đức để Minh Tài có cơ hội trả lời nhưng không thể ghi điểm. Tuy nhiên, nam sinh trường THPT chuyên Tự nhiên đã ghi điểm hai câu còn lại để về vị trí với 220 điểm.

Gia Bảo lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm. Hai câu đầu, Minh Khôi, Nguyên Đức lần lượt có cơ hội trả lời, nhưng đều không thể ghi điểm. Ở câu cuối, Gia Bảo chọn Ngôi sao hi vọng và ghi điểm, để về vị trí với 205 điểm.

Minh Tài lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 – 20 – 30 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Cậu ghi điểm ở câu cuối, về vị trí với 160 điểm.

Kết quả chung cuộc trận tháng 2 quý II Olympia 26, Nguyễn Sư Minh Khôi (THPT Đông Hà, Quảng Trị) giành vòng nguyệt quế với 245 điểm.

Cấn Gia Bảo (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Phú Thọ) và Trần Nguyên Đức (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội) cùng về nhì với 205 điểm. Nguyễn Minh Tài (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai) về thứ ba với 160 điểm.