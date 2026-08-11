Muốn được người khác quý mến, hãy rèn 5 thói quen của người có EQ cao

Người EQ cao hiểu rằng lời nói có sức mạnh rất lớn

Có câu: "Họa từ miệng mà ra". Không ít rắc rối trong cuộc sống bắt nguồn từ những lời nói thiếu suy nghĩ, bộc trực hoặc cảm tính. Chỉ một câu nói vô tình cũng có thể làm tổn thương người khác, khiến mối quan hệ rạn nứt hoặc tạo cơ hội để người xấu lợi dụng.

Ngược lại, người sở hữu EQ cao luôn cân nhắc trước khi phát ngôn. Họ biết lựa chọn ngôn từ phù hợp, quan tâm đến cảm xúc của người đối diện và hiểu rằng giao tiếp là nghệ thuật cần được rèn luyện mỗi ngày.

Dưới đây là 5 nguyên tắc sống giúp một người vừa thể hiện EQ cao vừa được người khác tin tưởng, tôn trọng.

Những người có EQ cao hiểu rõ rằng uy tín được xây dựng từ những hành động nhất quán, chứ không phải những lời nói hoa mỹ. Ảnh minh họa

Giữ lời hứa, nói được làm được

Chữ tín luôn là nền tảng của mọi mối quan hệ. Một người có thể nói rất hay, nhưng nếu liên tục thất hứa thì sớm muộn cũng đánh mất lòng tin của người khác.

Người xưa từng dạy: "Ngôn tất tín, hành tất quả". Điều đó nhắc nhở rằng mỗi lời hứa đều cần đi kèm trách nhiệm thực hiện. Dù trong công việc hay cuộc sống, việc giữ đúng cam kết không chỉ thể hiện sự nghiêm túc mà còn phản ánh nhân cách của mỗi người.

Những người có EQ cao hiểu rõ rằng uy tín được xây dựng từ những hành động nhất quán, chứ không phải những lời nói hoa mỹ.

Biết im lặng đúng lúc là biểu hiện của trí tuệ

Không phải lúc nào nói nhiều cũng là lợi thế. Có những thời điểm, sự im lặng lại là cách ứng xử khôn ngoan nhất.

Nhiều người có thói quen tò mò chuyện riêng tư, thích bàn tán hoặc luôn muốn trở thành trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Chính điều đó dễ khiến họ vô tình làm mất lòng người khác hoặc rơi vào những rắc rối không đáng có.

Người có EQ cao biết lắng nghe nhiều hơn nói. Họ hiểu rằng sự tôn trọng đôi khi được thể hiện bằng việc dành không gian để người khác bày tỏ, thay vì liên tục áp đặt quan điểm của mình.

Khiêm tốn giúp mở ra nhiều cơ hội

Người càng giỏi càng ít phô trương. Họ để thành quả và năng lực tự lên tiếng thay vì liên tục chứng minh bản thân.

Khiêm tốn không đồng nghĩa với tự ti mà là biết nhìn nhận đúng giá trị của mình, đồng thời tôn trọng khả năng của người khác. Người có EQ cao luôn sẵn sàng ghi nhận ưu điểm của người xung quanh, không hạ thấp hay chỉ trích người khác chỉ để nâng mình lên.

Thái độ khiêm nhường giúp một người tạo thiện cảm, mở rộng các mối quan hệ và nhận được nhiều cơ hội phát triển hơn trong cuộc sống.

Sống tử tế là nền tảng của mọi mối quan hệ

Lòng tốt luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Một lời động viên đúng lúc, một hành động giúp đỡ chân thành hay sự tôn trọng dành cho người khác đều có thể tạo nên những giá trị lâu dài.

Người có EQ cao không đối xử tử tế chỉ vì mong được đáp lại, mà bởi đó là nguyên tắc sống của họ. Dù không phải ai cũng đáp trả bằng sự chân thành, việc giữ lòng thiện lương vẫn giúp mỗi người sống thanh thản và xây dựng được những mối quan hệ tích cực.

Sự tử tế cũng là cách khiến người khác cảm thấy an tâm khi đồng hành và hợp tác với bạn.

Ứng xử có chừng mực

Khéo léo trong ứng xử không phải là giả tạo mà là biết điều chỉnh lời nói và hành động phù hợp với từng hoàn cảnh.

Người có EQ cao hiểu khi nào nên chia sẻ, khi nào nên giữ im lặng; khi nào cần góp ý và khi nào nên nhường nhịn. Họ không khoe khoang bản thân, không cố hơn thua trong từng cuộc tranh luận và cũng không đẩy người khác vào thế khó.

Sự chừng mực giúp họ tránh được nhiều xung đột không cần thiết, đồng thời tạo dựng hình ảnh đáng tin cậy trong mắt mọi người.

EQ cao không nằm ở lời nói mà ở cách sống

Người thành công trong các mối quan hệ thường không phải là người nói nhiều nhất hay thể hiện giỏi nhất. Điều tạo nên sự khác biệt chính là khả năng giữ chữ tín, biết lắng nghe, sống khiêm tốn, đối xử tử tế và ứng xử đúng mực.

Khi rèn luyện được những nguyên tắc này, mỗi người không chỉ nâng cao EQ cao của bản thân mà còn tạo dựng được sự tin yêu, tôn trọng và nhiều cơ hội tốt đẹp trong công việc cũng như cuộc sống.