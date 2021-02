Mua váy qua mạng, cô gái nhận về sản phẩm như cái tạp dề, nhìn ảnh gốc mà choáng

Chiếc váy ngủ được mẫu mặc quyến rũ và sang hết nấc nhưng khi về đến tay chính chủ lại bị cô nàng cho là không khác gì "cái tạp dề".

Thời đại 4.0 khi con người có thể xoay chuyển mọi thứ chỉ cần với chiếc smartphone có kết nối internet trong tay. Vì tính sinh lời cũng như sự thuận lợi của việc mua sắm online mà dịch vụ này càng ngày càng phát triển và được ưa chuộng hết mức.

Chỉ với vài thao tác bấm mà mọi công đoạn tư vấn, đặt hàng, thanh toán diễn ra nhanh chóng, hàng hoá như mỹ phẩm, trang sức hay quần áo được vận chuyển đến tận cửa nhà. Tuy nhiên, chính vì tính hiện đại và thuận tiện đó mà hình thức mua sắm online lúc nào cũng có những câu chuyện "dở khóc dở cười" giữa hàng mua và người bán.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng, dân tình lại bàn luận rôm rả về "tai nạn" mua hàng online muôn thuở.

Chính chủ đăng đàn trưng cầu dân ý rằng: "Order mà gặp mấy quả này thì mấy bác làm sao nhở? Tiện cho em hỏi là có phải em order nhầm cái tạp dề không ạ?"

Nhìn hình đoán món thì ai cũng ngầm biết được cô nàng này đã order một chiếc váy ngủ màu đỏ. Tuy nhiên, chưa biết ảnh mẫu shop bán như nào nhưng mới chỉ nhìn hàng thật trên tay thôi, ai nấy đều bật cười.

Váy ngủ vốn là item có form dáng vừa vặn với cơ thể để tôn lên lợi thế hình thể mỗi khi "có chuyện" cần, thế nhưng chiếc váy này lại có size rất lớn. Đến khi gập lại, đo bề ngang thì có thể thấy nó gần gấp rưỡi chiều ngang thực tế của khổ chủ.

Quyết định mặc thử vào xem hiện trạng thế nào, nhưng có lẽ đây là giây phút hồi hộp nhất với cả người xem lẫn người mặc.

Khi mặc vào rồi, đến chính chủ còn không nhịn được cười vì độ lạ lẫm của chiếc váy ngủ mình đặt được. Phần dây áo dài xẻ sâu đến tận rốn để lộ hết thềm ngực của phái đẹp. Thậm chí diện lên rồi cũng chẳng thấy một chút đường cong nào mà thẳng đuồn đuột.

Kéo xuống xem so sánh giữa ảnh mạng và ảnh thực tế nhận được, cư dân mạng không khỏi nhận được tràng cười giòn. Chiếc váy không những không đúng form dáng mà còn khác cả màu sắc. Một bên màu đỏ tươi sắc neon, còn một bên lại là màu đỏ mận.

Khi chứng kiến loạt ảnh mô tả pha mua hàng thảm hoạ đỉnh cao đó, có không ít cư dân mạng thi nhau bày tỏ quan điểm.

"Size XXXXL à mà như cái bao tải đựng thóc vậy", "Này chắc order nhầm tạp dề rồi", "Dành cho già mặc, mọi thứ nó mới đúng vị trí hơn", "Thôi mất tiền nhưng mua được nụ cười, vẫn rẻ chán", "Cũng giống kiểu dáng mà, khác mỗi size".

Tuy nhiên, có nhiều chị em vẫn tinh ý nhận ra rằng, chiếc váy ngủ trễ nải như vậy là do chính chủ chưa biết cách kéo phần dây áo lên. Đáp trả lại, quan điểm đó, cô nàng cũng đã quay hẳn video kiểm chứng sau khi đã chỉnh váy.

"Em khổ quá. Do ban đầu nhận hàng dây dài sẵn vậy. Mặc vô thấy buồn cười mới chụp luôn ý ạ. Còn sự thật thì có thâu dây hết cỡ vẫn lòi 70% cái ngực của e ra ngoài, cộng với cái áo to gấp đôi em". - Chính chủ tâm sự.

Tuy các pha mua hàng online nhưng nhận về món thảm hoạ thời trang đã từng xuất hiện nhiều nhan nhản nhưng vì nhiều người ham rẻ lại không tìm hiểu kĩ càng, dẫn đến việc mất tiền oan. Dù là mùa mua sắm hay không thì nàng cũng cần chú trọng những gạch đầu dòng này:

Lựa chọn website uy tín

Hầu hết các nhãn hàng nổi tiếng đều có website riêng cho khách hàng mua đồ online hoặc có liên kết với các trang thương mại điện tử nhưng sẽ đăng thông tin chính thống. Để tránh tình trạng thông tin mô tả sản phẩm bị copy hay có phát sinh xảy ra như đổi trả hàng do nhầm size hoặc lỗi sản phẩm do nhà sản xuất thì bạn cũng dễ dàng liên hệ để khiếu nại. Bạn cũng có thể thông qua lượt like hay bình luận của khách hàng trước đó để đánh giá uy tín của web.

Đọc kỹ thông tin mô tả về sản phẩm

Các trang web bán hàng quần áo online chất lượng, đều có phần ghi chú rõ ràng về kích thước, chất liệu và kiểu dáng sản phẩm… Trong trường hợp sau khi đọc vẫn cảm thấy mập mờ thì bạn đừng ngại liên hệ hotline hoặc để lại câu hỏi đợi tư vấn trả lời. Trong một số trường hợp, bạn vẫn có thể yêu cầu bên bán cung cấp hình ảnh chụp thực tế cầm trên tay nếu là các shop nhỏ lẻ.

Hỏi thăm kĩ càng chính sách hỗ trợ đổi trả

Kể cả khi bạn đã tìm hiểu thật kỹ trước khi mua vẫn không tránh khỏi trường hợp quần áo mặc không vừa hay bị lỗi. Vì vậy, việc chọn cửa hàng có cho trả, đổi lại đồ hay không là điều rất quan trọng. Nếu có cho đổi, trả thì thời gian là bao lâu, chi phí như thế nào,... Bạn nên tìm hiểu những tiêu chí trên để có thể thoải mái mua quần áo trên mạng mà không phải đắn đo về đồng tiền mình bỏ ra.

