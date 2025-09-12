Mở phòng của người đàn ông độc thân 55 tuổi, phát hiện điều kinh ngạc

Ông Lạc Hoạt, 55 tuổi, sống tại quận Bảo Sơn (Thượng Hải), chưa từng kết hôn, không con cái, cũng không có công việc cố định. Dù mẹ già nhiều lần khuyên nhủ, ông vẫn kiên quyết sống theo ý mình.

Căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng khách được ông đập thông, biến thành 1 phòng diện tích lớn nhưng bừa bộn chẳng khác bãi rác. Khách ghé thăm thường ngỡ ngàng trước cảnh tượng ẩm thấp, tối tăm, ban ngày vẫn phải bật đèn.

Chỗ phơi đồ trong nhà lâu ngày ẩm mốc, quần áo bốc mùi. Nhà vệ sinh sơ sài, tường xi măng trần, không có đèn, khiến ai bước vào cũng “sởn da gà”.

Ông Lạc Hoạt cho đây là "kho báu" của mình. Ảnh: Sohu

Thoạt nhìn, nhiều người nghĩ ông là kẻ luộm thuộm, sống trong rác. Nhưng khi nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một "kho báu" gồm đồ chơi sưu tầm, quần áo hàng hiệu, thực phẩm đắt tiền.

Ông chỉ mặc đồ từ các thương hiệu lớn. Quần áo trong nhà treo lộn xộn, chỉ có chiếc áo khoác trị giá 15.000 NDT (hơn 55 triệu đồng) được treo ngay ngắn giữa căn nhà, không phải vì ông nâng niu, mà chỉ vì “chưa có thời gian giặt”.

Việc ăn uống của ông cũng xa xỉ. Tủ lạnh đầy thực phẩm nhập khẩu, phần lớn là đồ ăn chế biến sẵn. Thức ăn trong tủ lạnh có trị giá lên tới hàng chục nghìn NDT. Ông đùa: “Đến tôi cũng thấy như đang khoe của”.

Ít ai biết ông từng có công việc ổn định: Làm kế toán, quản lý cửa hàng, rồi thử mở quán ăn nhưng thất bại.

Có giai đoạn ông là nhân viên bán hàng xuất sắc, lọt top 10 doanh số quận Bảo Sơn, song lại nghỉ việc vì “không thấy vui”. Sau thời gian làm tại công ty quảng cáo, ông rời bỏ văn phòng vì cảm giác ngột ngạt, theo Sohu.

Khi thương mại điện tử phát triển, ông mở cửa hàng online bán đồ chơi sưu tầm, thường xuyên sang Nhật Bản và nhiều nước khác mua hàng. Với ông, đó vừa là công việc vừa là “chuyến du lịch hàng tháng”.

Đến khi dịch Covid-19 bùng phát, không thể đi nước ngoài, ông chuyển sang livestream và nhanh chóng có nguồn thu nhập ổn định.

Những món đồ chơi sưu tầm đắt tiền của ông. Ảnh: Sohu

Có tiền, ông chi tiêu thoải mái cho đam mê sưu tầm đồ chơi, mua hàng hiệu, thỉnh thoảng mua cả tác phẩm nghệ thuật. Một số món đồ chơi hiện tăng giá gấp nhiều lần, có món bán được hơn 7.000 NDT (hơn 25 triệu đồng).

Trong mắt ông, ngôi nhà chẳng phải bãi rác, mà là “kho báu chờ khám phá”.

Dù vậy, mẹ ông vẫn canh cánh nỗi lo. Ở tuổi 55, con trai chưa vợ con, người mẹ sợ ông về già cô độc. Trong mắt người mẹ, nghề livestream chẳng khác nào “thất nghiệp”.

Nhưng ông Lạc Hoạt lại nghĩ khác: “Tôi kiếm tiền bằng sức mình, không ăn bám, lo được cho mẹ, sống theo ý thích, thế đã đủ rồi”.

Ông Lạc Hoạt thích thú với cuộc sống hiện tại. Ảnh: Sohu

Ông khẳng định: “Ngày tháng là của tôi. Miễn không hại ai, tôi thấy thoải mái là được. Đây cũng là một cách sống”.