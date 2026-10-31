Mẹ thí sinh vào chung kết Olympia: 'Nuôi Quang Minh nhàn lắm'

"Nuôi Quang Minh nhàn lắm. Không hiểu sao từ bé con đã có ý thức học tập, chăm chỉ và tự giác", chị Nguyễn Thị Tranh, mẹ của Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh lớp 11 Sinh, Trường THPT Chuyên Thái Bình (Hưng Yên), nói.

Minh giành chiến thắng cuộc thi quý III Đường lên đỉnh Olympia 2026 với 225 điểm, trở thành một trong bốn thí sinh góp mặt ở chung kết năm. Đây cũng là lần đầu tiên Trường THPT Chuyên Thái Bình có học sinh mang cầu truyền hình chung kết năm về trường.

Nguyễn Huy Quang Minh, thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026. Ảnh: Chụp màn hình

Theo chị Tranh, từ nhỏ Minh đã ít khi để bố mẹ phải nhắc nhở chuyện học hành. Từ lúc 3 tuổi, Minh đặc biệt yêu thích các con số, chữ cái. Cậu bé thường xuyên tò mò về thế giới xung quanh và liên tục hỏi bố mẹ những điều chưa biết. Nhận thấy sở thích của con, vợ chồng chị đưa Minh đến nhà sách, mua đồ chơi liên quan đến chữ và số để cùng con khám phá. Đến 5 tuổi, Minh đã thuộc bảng cửu chương. Em cũng có trí nhớ tốt, thường chỉ cần nghe người khác nói đã có thể nhớ và nhắc lại.

Khi con học tiểu học, bố thường ngồi cùng Minh làm bài, còn chị Tranh chú trọng lắng nghe, định hướng những kỹ năng cần thiết và trò chuyện với con về các vấn đề trong cuộc sống. Trong những bữa cơm hay lúc sinh hoạt chung, gia đình thường kể cho nhau nghe những câu chuyện về người tốt, việc tốt.

Vợ chồng chị không đặt ra thành tích hay yêu cầu cụ thể, mà muốn con hình thành ý thức học tập, biết suy nghĩ và tự tìm tòi. Gia đình cũng không muốn việc học trở thành áp lực khiến Minh bỏ quên sức khỏe. Chị thường nhắc con cân đối thời gian, cố gắng đi ngủ trước 23h thay vì thức quá khuya.

Minh vì thế cũng có cách học riêng. Từ cấp hai, em đã học tốt, tham gia đội tuyển Sinh và Toán của trường. Em không thích học thêm nhiều. Đầu cấp ba, nam sinh từng học thêm Hóa nhưng sau đó chủ động nghỉ. Năm nay, em học thêm tiếng Anh một thời gian rồi tự đăng ký khóa học trực tuyến để ôn luyện.

Với những quyết định quan trọng, bố mẹ cũng để con chủ động. Vợ chồng chị Tranh từng nghĩ con có thể theo ngành y, nhưng khi được hỏi về dự định nghề nghiệp, Minh bày tỏ sự quan tâm đến kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực logistics.

"Chúng tôi cũng có định hướng riêng, nhưng khi nghe con nói đã suy nghĩ nghiêm túc về lựa chọn của mình, vợ chồng tôi tôn trọng và động viên con", chị Tranh kể.

Quang Minh là thí sinh điểm cao nhất Quý III Đường lên đỉnh Olympia 2026. Ảnh: NVCC

Ước mơ thi Đường lên đỉnh Olympia đến với Minh từ năm lớp 2. Lần đầu xem chương trình, em đã nói với bố mẹ mong muốn một ngày được tham gia. Khi ấy, vợ chồng chị Tranh chỉ động viên con nếu yêu thích thì hãy cố gắng học tập.

Lên lớp 10, Minh đăng ký cuộc thi mô phỏng Olympia do trường tổ chức nhưng dừng bước ở bán kết. Đầu năm lớp 11, trong bức thư cả lớp viết gửi giáo viên chủ nhiệm để chia sẻ ước mơ, em tiếp tục đặt mục tiêu chinh phục sân chơi trí tuệ này, mong đưa thầy cô, bạn bè và bố mẹ lên truyền hình. Chưa đầy một năm sau, Minh hiện thực hóa một phần mong muốn với chiến thắng quý III.

Để chuẩn bị cho chung kết, ngoài kiến thức từ trường lớp, Minh dành nhiều thời gian đọc sách báo, cập nhật thời sự, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, chính trị trong và ngoài nước. Nam sinh cũng tham gia các trang web mô phỏng Olympia, thi đấu trực tuyến để rèn luyện.

Ở nhà, Minh khá trầm tính nhưng gần gũi, thường chia sẻ chuyện học tập và cuộc sống với bố mẹ. Ngoài giờ học, em thích đọc sách, chạy bộ để giải tỏa căng thẳng. Chị Tranh có hai con trai, Minh là anh cả, em trai kém 7 tuổi. Theo chị, mỗi đứa trẻ có tính cách riêng, cậu em không chăm chỉ, chuyên cần như anh nên gia đình cũng không áp dụng hoàn toàn cách nuôi dạy Minh cho con thứ hai.

Gia đình Quang Minh. Ảnh: NVCC

Ngày 1/11, Minh sẽ cùng ba thí sinh còn lại tranh tài trong trận chung kết năm. Nếu giành chiến thắng, tỉnh Hưng Yên sẽ lần thứ hai có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Chị Tranh cho biết cả gia đình đang hồi hộp chờ đợi cuộc thi. Vợ chồng chị mong con thể hiện tốt, đồng thời háo hức khi sắp được chứng kiến Minh bước vào trận đấu mà em yêu thích từ nhỏ.

"Dù kết quả thế nào, gia đình vẫn luôn tự hào về con", chị nói.