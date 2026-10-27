Mẹ chồng 17 năm chăm con dâu sống thực vật từng li từng tí, bật khóc khi nghe con gọi

Theo Shandian News, cô Từ rơi vào trạng thái sống thực vật năm 2009 sau khi bị một chiếc xe tải đâm tại ngôi làng nơi cô sinh sống, thuộc huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông. Tai nạn xảy ra chỉ một tháng sau khi cô kết hôn.

Kể từ đó, bà Tuyên Phượng Anh, mẹ chồng của Từ, luôn túc trực chăm sóc con dâu suốt ngày đêm.

“Con bé đã lấy con trai tôi, nên cũng là con của tôi. Sao tôi có thể bỏ rơi con bé được?” - bà Tuyên, 68 tuổi, chia sẻ.

Trong suốt những năm tháng ấy, bà Tuyên kiên nhẫn đút từng thìa thức ăn lỏng cho Từ, mỗi bữa ăn mất khoảng một giờ. Bà cũng giúp con dâu thay đổi tư thế hơn 10 lần mỗi ngày nhằm phòng ngừa lở loét do nằm lâu.

Các công việc chăm sóc khác bao gồm vệ sinh cá nhân cho Từ sau khi cô mất khả năng kiểm soát đại tiểu tiện, đồng thời thường xuyên xoa bóp cơ bắp để hạn chế tình trạng co cứng.

Từ tỉnh lại sau thời gian sống thực vật, bà Tuyên bày tỏ mong muốn con dâu tiếp tục hồi phục để có thể tự nuôi sống và chăm sóc bản thân khi bà qua đời. Ảnh: Tư liệu

Không chỉ chăm sóc thể chất, bà Tuyên còn thường xuyên kể cho Từ nghe những chuyện trong gia đình và tin tức tại địa phương, mở những bài hát cô yêu thích và liên tục gọi tên con dâu với hy vọng cô có thể nghe thấy.

Vài năm trước, Từ bất ngờ dần tỉnh lại sau thời gian dài sống trong trạng thái thực vật. Tuy nhiên, tổn thương não nghiêm trọng do tai nạn khiến khả năng nhận thức của cô chỉ tương đương một đứa trẻ 4 tuổi.

Không từ bỏ hy vọng, bà Tuyên tiếp tục hỗ trợ con dâu tập đi và thực hiện các bài tập phục hồi chức năng.

Đến nay, Từ đã có thể nói được một vài từ, thậm chí tự nấu những món ăn đơn giản.

“Mẹ ơi, tốt quá” - Từ nói với mẹ chồng trong một đoạn video được ghi lại.

“Tôi không mong gì hơn ngoài việc con bé ngày càng khỏe lên. Tôi cũng phần nào yên tâm khi thấy con bé đã biết nấu ăn. Như vậy, sau khi tôi qua đời, con bé vẫn có cái ăn” - bà Tuyên chia sẻ.

Bà cho biết mình đã dặn con trai rằng nếu bà qua đời, anh phải tiếp tục chăm sóc vợ.

Bản thân bà Tuyên cũng đang phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe. Đôi chân của bà đã đau nhức suốt nhiều năm, trong khi bà mắc bệnh cao huyết áp.

Bà nhớ lại có lần Từ ngã xuống đất, bà không đủ sức tự đỡ con dâu dậy mà phải nhờ một người hàng xóm giúp đỡ.

“Tất nhiên, tôi cũng ghen tị với cuộc sống nhàn nhã của người khác. Họ có thể ra quảng trường khiêu vũ, vui chơi. Nhưng trách nhiệm của tôi là chăm sóc con dâu” - bà nói.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc, với nhiều bình luận bày tỏ sự cảm phục trước tình yêu thương và nghị lực phi thường của người mẹ chồng.

“Một tình mẫu tử thật lớn lao! Xin dành sự kính trọng cho người mẹ này” - một người dùng mạng xã hội viết.

Một người khác bình luận: “Mong người phụ nữ lớn tuổi này luôn mạnh khỏe và sống thật lâu”.

Tại Trung Quốc, những câu chuyện về người thân dành nhiều năm chăm sóc các thành viên trong gia đình mắc bệnh nặng thường xuyên nhận được sự quan tâm của dư luận.

Đầu năm nay, một người đàn ông ở tỉnh Hà Nam cũng được cộng đồng mạng ca ngợi vì đã tận tụy chăm sóc người vợ bị liệt suốt 25 năm.