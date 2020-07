Mẹ bỉm sữa được chồng coi như báu vật sau màn "lột xác" ngoạn mục, giảm 40kg

Thứ Sáu, ngày 10/07/2020 14:00 PM (GMT+7)

Từng nặng gần 90kg, bà mẹ một con Hà thành có màn “lột xác” ngoạn mục giảm tận 40kg. Nhan sắc xinh đẹp, thon gọn của chị khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Chị Nguyễn Thị Hường (29 tuổi, đến từ Hà Nội) đã từng nặng đỉnh điểm gần 90kg sau khi sinh con đầu lòng. Thân hình to béo quá cỡ khiến chị Hường cực kỳ tự ti và đã từng thả trôi cho cân nặng tăng tự do, không thể kiểm soát.

Dù vợ to béo gấp đôi mình nhưng chồng chị Hường vẫn rất yêu chiều, quan tâm chăm sóc vợ. Đi bất cứ đâu, anh đều đưa vợ sánh đôi và hết mực vui vẻ, thoải mái khi ở bên người bạn đời. Cũng chính vì sự chiều chuộng của chồng, chị Hường không mảy may có ý định giảm cân. Do đó, suốt gần 10 năm, chị sống chung với thân hình phì nhiêu.

Động lực khiến chị Nguyễn Hường quyết tâm giảm cân chính là sự động viên của người chị gái. Sợ chị Hường béo quá, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nên người chị đã hướng dẫn cách ăn uống, tập luyện để giảm cân.

Tháng 9 năm ngoái, chị ăn uống theo chế độ ăn đạm, thịt thoải mái, cắt giảm đường bột và giảm được 8kg. Tuy nhiên, kết quả chị suýt bị suy thận, biến chứng do ăn đạm quá nhiều. Chị mất hơn 20 triệu để chữa bệnh, phải truyền kháng sinh liều mạnh suốt một thời gian dài. Thế nhưng sau đó, vì tiếc công sức giảm cân được một chặng đường khá dài, chị Hường quyết tâm trở lại với sự giúp sức của chồng và chị gái.

Chị chọn giảm cân theo phương pháp Keto. Năng lượng cung cấp cho cơ thể được lấy từ 5% tinh bột, càng ít tinh bột càng tốt, tiếp đó là nhóm chất đạm, và khoảng 75% từ chất béo. Chỉ sau nửa năm kiên trì áp dụng phương pháp giảm cân khoa học, chị Nguyễn Hường đã khiến bạn bè, người thân ngỡ ngàng khi giảm được gần 40kg và hoàn toàn "lột xác" đến mức không nhận ra.

Giảm cân, chị Hường không chỉ thon gọn, quyến rũ hơn mà các đường nét trên gương mặt còn lộ rõ vẻ xinh đẹp, trẻ trung hơn trước cả chục tuổi. Diện mạo mới sau khi giảm cân của chị Nguyễn Hường khiến nhiều người trầm trồ, nể phục.

Giờ đây, chị thêm tự tin khi sánh bước bên chồng, con. Vì nhan sắc xinh đẹp của chị, chồng thêm yêu chiều, coi như báu vật. Câu chuyện của chị là động lực cho rất nhiều người, đặc biệt là những bà mẹ bỉm sữa sau sinh hạ quyết tâm "lột xác" để trở nên xinh đẹp, khỏe mạnh hơn.

