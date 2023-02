Màu sắc may mắn của 12 con giáp năm 2023

Ảnh minh họa.

Theo các nhà tướng số học, màu sắc may mắn hằng năm của mỗi cung hoàng đạo đều có quan hệ mật thiết với ngũ hành. Màu sắc may mắn nhất trong năm 2023 là vàng, đỏ và trắng. 3 màu này có thể thay đổi tài vận, thích hợp cho những người phạm Thái Tuế trong năm nay. Ngoài ra, màu xanh lam và xanh lá cây có thể cải thiện sự giàu có và năng lượng tích cực. Dưới đây là màu sắc may mắn cho từng con giáp.

Tuổi Tý

Màu sắc may mắn: Xanh phổ, trắng ngọc trai.

Năm sinh: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Người tuổi Tý thuộc hành Thủy, tài lộc rất tốt trong năm 2023. Việc đeo những đồ vật có màu xanh phổ có thể giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp giữa các cá nhân và vận may trong công việc. Nếu muốn kinh doanh thuận lợi, bạn nên sử dụng màu trắng ngọc trai chủ đạo.

Tuổi Sửu

Màu sắc may mắn: Vàng nhạt, be

Năm sinh: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Những người tuổi Sửu vẫn có vận may năm trong 2023. Tuy nhiên, họ có thể cảm thấy hơi lạc lõng với thế giới và gặp tiêu cực trong một số mối quan hệ. Để cải thiện tình trạng này, họ nên mặc đồ màu vàng nhạt và màu be.

Tuổi Dần

Màu sắc may mắn: Màu cá hồi, xanh kaki

Năm sinh: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Với người tuổi Dần, trong năm 2023, bạn nên chú ý nhiều thứ, tránh việc chần chừ, nếu không lên kế hoạch hợp lý có thể khiến mọi việc đổ sông đổ bể. Nếu muốn tăng cường vận may của mình, bạn nên mặc áo quần màu cá hồi hoặc xanh kaki, những màu này có thể mang lại năng lượng tích cực cho bạn.

Tuổi Mão

Màu sắc may mắn: Đỏ, vàng tươi

Năm sinh: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Người cầm tinh con mèo năm nay phạm Thái Tuế nên cẩn thận trong cách đối nhân xử thế, hành động nên tính toán trước sau, suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Nếu muốn hóa giải vận xui của năm này, bạn nên mặc những bộ đồ có màu đỏ hoặc vàng tươi.

Tuổi Thìn

Màu sắc may mắn: Đỏ cam, trắng ngà

Năm sinh: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Người cầm tinh con rồng năm nay tài lộc vững vàng, sự nghiệp ổn định. Đây là năm bạn tiếp thu kiến ​​thức mới, giao tiếp nhiều hơn nhưng đừng quá kỳ vọng vào những thứ mới, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Bạn nhớ mang trong người những đồ vật đỏ cam, trắng ngà, như vậy sẽ gặp nhiều may mắn hơn.

Tuổi Tỵ

Màu sắc may mắn: Xanh da trời, vàng rơm

Năm sinh: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Năm Quý Mão không phải là một năm tốt cho người tuổi Tỵ. Trong ngũ hành, con rắn phải chịu hỏa nên nhìn chung sức khỏe của người tuổi Tỵ sẽ giảm sút. Họ trở nên thiếu tự tin, giảm nhiệt tình với cái mới, việc tăng cường gam màu xanh da trời và vàng rơm có thể ít nhiều cải thiện tình trạng này.

Tuổi Ngọ

Màu sắc may mắn: Cam nhạt, xanh coban

Năm sinh: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Người cầm tinh con ngựa, ngũ hành thuộc hỏa cũng bị ảnh hưởng bởi năm Quý Mão. Tài vận của họ dễ bị thụt lùi, muốn tăng vận may có thể sử dụng 2 màu may mắn là cam nhạt và màu xanh coban để bù đắp.

Tuổi Mùi

Màu sắc may mắn: Xanh lá cây, chàm

Năm sinh: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Người tuổi Mùi sẽ có một chút tài lộc trong năm nay nhưng bạn nên chú ý đến các mối quan hệ giữa các cá nhân và lắng nghe người khác nhiều hơn. Bạn nên mặc đồ màu xanh lá cây và màu chàm nhiều hơn để thu hút sự chú ý và nổi tiếng.

Tuổi Thân

Màu sắc may mắn: Xanh nõn chuối, trắng vỏ trứng

Năm sinh: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Người tuổi Thân thuộc mệnh kim nên tài lộc trong năm nay sẽ tăng lên. Tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Màu xanh nõn chuối và màu trắng vỏ trứng là 2 màu may mắn có thể giúp cân bằng năng lượng và ổn định tài vận tổng thể.

Tuổi Dậu

Màu sắc may mắn: Vàng kim, xanh da trời

Năm sinh: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Tuy người tuổi Dậu thuộc mệnh Kim nhưng năm nay bạn lại gặp nhiều trục trặc trong công việc và các mối quan hệ, cần tránh những hành động hấp tấp. Bạn có thể đeo các vật phẩm có màu vàng kim và xanh lam, nó có thể giúp thu hút vận may.

Tuổi Tuất

Màu sắc may mắn: Đỏ rượu vang, xanh ngọc lam

Năm sinh: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Năm 2023, mọi thứ của người cầm tinh con chó sẽ được cải thiện nhưng chuyện tình cảm lại có lúc thăng trầm. Thời điểm này bạn cần hạn chế nóng nảy để tránh đưa ra những quyết định sai lầm. Màu sắc may mắn cho bạn là đỏ rượu vang và xanh ngọc, nó có thể mang lại cảm giác ổn định và vững chắc.

Tuổi Hợi

Màu sắc may mắn: Tím, xanh lục cực quang

Năm sinh: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Người tuổi Hợi năm nay phát tài phát lộc về mọi mặt. Họ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, gia đình và các mối quan hệ xung quanh. Nếu muốn may mắn trong sự nghiệp, bạn nên mặc đồ màu tím hoặc mang theo những vật phẩm có màu xanh phát quang.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

