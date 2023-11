Mang bầu sắp sinh, vợ chết lặng khi chồng gặp tai nạn liệt nửa người

Vợ chồng son tập 530 cùng MC Hồng Vân – Quốc Thuận đến với chuyện tình đẹp đầy nghị lực của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng là Phước Ly (32 tuổi, đầu bếp) và Văn Thành (32 tuổi, phụ vợ).

Cặp đôi thanh mai chúc mã hiện có hai bé gái (9 tuổi và 6 tuổi).

Được biết, hai vợ chồng vốn là bạn học từ cấp 2, yêu và cưới nhau trải qua nhiều trắc trở nhưng có lẽ biến cố lớn nhất chính là khi Văn Thành bị tai nạn giao thông dẫn đến hôn mê sâu suốt 15 ngày. Anh bị chấn thương sọ não và liệt nửa người.

“Lúc đó vợ đang mang thai em bé thứ hai, vợ suy sụp rất nhiều khi đọc bệnh án của em. Em bị chấn thương cột sống gây dập tủy, hiện tại em chỉ hoạt động nửa phía trên, nửa phía dưới bị mất tự chủ không cử động được. Mọi sinh hoạt hằng ngày của em đều phải có sự trợ giúp của vợ”, Văn Thành chia sẻ.

Từ khi chồng bị tai nạn, Phước Ly bỏ hết tất cả công việc, bán xe tải để lui về sau chuẩn bị sinh con, chăm con và dành thời gian bên chồng.

“Hai vợ chồng em lúc nào cũng nhắn tin, gọi điện thoại cho nhau để em yên tâm vì lúc nào em cũng bất an. Đêm đó, em đợi mãi không thấy chồng nhắn tin, gọi điện thoại 2-3 cuộc chồng không bắt máy. Sau đó có một cuộc gọi đến cho em “Chị Ly ơi” rồi tắt máy. Em chắc chắn chồng bị tai nạn rồi và gọi điện cho tất cả bạn bè nhờ vào bệnh viện tìm chồng thì mới biết mọi người ai cũng giấu em. Em đợi đến 6 giờ sáng liền bắt taxi đến bệnh viện với chồng, em ôm con trong tay mà không được gặp chồng vì anh ở trong phòng cấp cứu. Tới khi thấy chồng em gục tại chỗ khiến các bác sĩ phải trấn an. Những ngày đầu tưởng chừng em không vượt qua được bởi thai thì lớn mà người yêu thương nhất lại nằm bất động một chỗ. Suốt 15 ngày em không màng tới ăn uống chỉ ở bên cạnh chồng. Anh phải điều trị vật lý trị liệu suốt 8 tháng mới được như giờ”, Phước Ly xúc động nhớ lại.

Văn Thành nghẹn ngào cho biết: “Em dùng thuốc giảm đau rất nhiều khiến đầu óc không tỉnh táo. Lúc mở mắt ra thấy vợ ngồi bên cạnh lòng em tỉnh đến mức không cần biết đây là đâu, chỉ thấy vợ bên cạnh là mọi thứ bình yên. Lúc trước em là trụ cột gia đình, em thương vợ nên làm tất cả mọi thứ. Giờ nằm một chỗ trong viện thấy vợ sinh xong phải vực dậy, đưa con đi bệnh viện, thấy con bị đau kêu ba ơi em xúc động chịu không nổi muốn ra viện ngay lập tức. Em nghĩ đơn giản chỉ cần em về nhà nằm trong tầm mắt của vợ, có thể thay vợ chăm con hay phụ vợ bất cứ việc gì dù chỉ là một ánh mắt để cảm thấy bớt đi gánh nặng cho vợ”.

Sau những chia sẻ xúc động, cặp đôi vui vẻ nói về tật xấu của đối phương. Văn Thành “tố” vợ có tật xấu hay quên, khi hẹn hò cô quên cả lịch đi chơi khiến anh mất hứng, tới bây giờ thì cô quên đón con. Dù “chê” vợ nhưng đối với anh vợ không cần phải thay đổi gì vì cô là người hoàn hảo nhất.

Về phía bà mẹ hai con, cô hài hước nói: “Anh ấy ngủ ngáy rất to. Chồng không ngáy là em cứ rờ tim hoài, rờ lên mũi vì em rất lo. Em bảo anh ngáy to lên, càng to thì em càng yên tâm vào giấc ngủ. Anh có tật xấu ăn uống rất khó, món gì vợ nấu mà không thích chê ra mặt luôn. Dần dần anh đã thay đổi được tất cả, em chỉ cần anh ở bên cạnh em khỏe mạnh thế này, luôn mang năng lượng tích cực là em vui vẻ cả ngày. Em mong anh đừng đau ốm thêm một bệnh gì nữa để cho em và con luôn ở bên cạnh anh”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, hai MC chương trình chúc cặp đôi mãi hạnh phúc như bây giờ và Văn Thành sẽ đón nhận được phép màu khiến chân anh có thể di chuyển trong một ngày gần nhất.

