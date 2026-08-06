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Kiếm bao nhiêu cũng dễ 'trôi' hết nếu không sớm thay đổi 3 thói quen này

Sự kiện: Người trẻ suy ngẫm

Không ít người có thu nhập ổn định nhưng cuối tháng vẫn rơi vào cảnh "ví rỗng". Nguyên nhân không hẳn vì kiếm quá ít mà xuất phát từ những sai lầm trong cách chi tiêu và quản lý tài chính. Nếu muốn tích lũy tài sản và giữ tiền hiệu quả, hãy xem bạn có đang mắc một trong ba thói quen phổ biến dưới đây hay không.

Kiếm bao nhiêu cũng dễ &#39;trôi&#39; hết nếu không sớm thay đổi 3 thói quen này - 1

Giữ được tiền đôi khi còn khó hơn kiếm tiền. Chỉ cần duy trì vài thói quen tài chính thiếu khoa học, bạn có thể vô tình khiến mọi khoản thu nhập "không cánh mà bay". 

Còn giữ thói quen chi tiền cho 3 thứ này, rất khó để giàu lên
Còn giữ thói quen chi tiền cho 3 thứ này, rất khó để giàu lên

Nhiều người luôn than phiền rằng mình kiếm không ít nhưng cuối tháng vẫn trắng tay. Thực tế, vấn đề đôi khi không nằm ở thu nhập, mà nằm ở cách chi...

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Theo Bảo An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/08/2026 12:41 PM (GMT+7)
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