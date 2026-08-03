Cùng một sự việc, người giàu nhìn ra cơ hội kiếm tiền, người bình thường chỉ thấy áp lực

Thành công của người khác là áp lực hay cơ hội?

Nhiều người cho rằng thành công chỉ đến từ may mắn hay hoàn cảnh thuận lợi. Thế nhưng, điểm khác biệt lớn nhất giữa người thành công và số đông lại nằm ở cách họ nhìn nhận cùng một vấn đề.

Khi chứng kiến người khác giỏi hơn, giàu hơn hoặc đạt được nhiều thành tựu hơn, có người chỉ nhìn thấy khoảng cách, sự thua kém và cảm giác ghen tị. Trong khi đó, những người có tư duy tích cực lại xem đó là cơ hội để học hỏi, mở rộng tầm nhìn và từng bước thay đổi cuộc đời mình.

Tỷ phú Warren Buffett từng đưa ra lời khuyên nổi tiếng: hãy kết giao với những người giỏi hơn mình. Theo ông, việc lựa chọn những cộng sự xuất sắc sẽ giúp mỗi người phát triển theo hướng tích cực và tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp.

Người giàu không nhất thiết sở hữu nhiều cơ hội hơn người khác. Điểm khác biệt là họ biết nhận ra cơ hội trong những điều mà số đông thường bỏ qua. Ảnh minh họa

Khi thành công của người khác vô tình trở thành nỗi áp lực

Chia sẻ với VICE, Kelly (tên nhân vật đã được thay đổi) từng tin rằng mình đã có một khởi đầu đáng mơ ước. Sau khi tốt nghiệp một trong những trường đại học danh tiếng, cô nhanh chóng có việc làm trong lĩnh vực nghệ thuật và tham gia các chương trình biểu diễn tại khu nhà hát West End ở London, nhờ đó duy trì được nguồn thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến mọi thứ thay đổi.

Trong khi nhiều bạn bè tiếp tục phát triển sự nghiệp, Kelly lại rơi vào giai đoạn khó khăn và cảm thấy bản thân đang tụt lại phía sau. Mỗi lần nhìn thấy thành công của những người xung quanh, cô càng thêm áp lực.

Kelly thừa nhận rằng việc học tập tại môi trường toàn những người xuất sắc khiến cô thường xuyên rơi vào trạng thái so sánh. Dù sở hữu tấm bằng danh giá, cô vẫn phải làm công việc bán hàng để trang trải cuộc sống, điều khiến cô cảm thấy thất vọng.

Thậm chí, khi một người bạn ký được hợp đồng với công ty lớn, thay vì vui mừng, Kelly lại không tránh khỏi cảm giác ghen tị và luôn cố chuyển sang chủ đề khác mỗi khi người bạn nhắc đến công việc.

Sau tất cả, cô nhận ra nguyên nhân không nằm ở người khác mà xuất phát từ chính tâm lý của mình. Khi thiếu sự tự tin, con người rất dễ coi thành công của người khác như một mối đe dọa đối với bản thân.

Người giàu luôn nhìn thấy cơ hội từ người giỏi hơn mình

Trái ngược với tâm lý so sánh tiêu cực, nhiều người thành công lại chủ động tìm đến những người giỏi hơn để học hỏi.

Họ hiểu rằng mỗi lần tiếp xúc với một người xuất sắc là thêm một cơ hội để mở rộng kiến thức, thay đổi tư duy và khám phá những hướng đi mới. Đây cũng là lý do nhiều doanh nhân luôn ưu tiên xây dựng môi trường có nhiều người tài thay vì chỉ tìm kiếm sự thoải mái.

Học hỏi từ người thành công giúp nâng cao khả năng phát triển

Môi trường có nhiều người chăm chỉ, kỷ luật và giàu kinh nghiệm sẽ tạo ra động lực rất lớn để mỗi cá nhân không ngừng hoàn thiện bản thân.

Quan sát cách họ làm việc, giải quyết vấn đề hay vượt qua thất bại đều là những bài học thực tế mà sách vở khó có thể mang lại.

Câu nói "học thầy không tày học bạn" vẫn luôn đúng trong nhiều hoàn cảnh. Việc ủng hộ thành công của bạn bè cũng chính là tạo thêm cơ hội để bản thân tiến bộ mỗi ngày.

Mối quan hệ chất lượng mở ra nhiều cơ hội hơn

Bạn bè không chỉ là người đồng hành mà còn là cầu nối giúp mở rộng các mối quan hệ.

Thông qua những lời giới thiệu, các cuộc gặp gỡ hay hợp tác, mỗi người có thể tiếp cận thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp, đối tác hoặc những người có cùng chí hướng.

Không ít người thành công thừa nhận rằng bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của họ đến từ một mối quan hệ được xây dựng bằng sự chân thành và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau.

Ngược lại, nếu chỉ nuôi dưỡng sự ghen tị, con người sẽ tự giới hạn cơ hội phát triển của chính mình và dần đánh mất những kết nối quý giá.

Thay đổi góc nhìn để mở rộng tư duy

Điều tạo nên khác biệt không phải hoàn cảnh mà là cách mỗi người phản ứng trước hoàn cảnh đó.

Nếu xem thành công của người khác là thất bại của mình, con người sẽ luôn sống trong áp lực và cảm giác thiếu thốn.

Ngược lại, khi coi thành tích của bạn bè là nguồn cảm hứng, mỗi người sẽ có thêm động lực để phấn đấu, đồng thời góp phần tạo nên một tập thể tích cực, nơi mọi người cùng hỗ trợ và thúc đẩy nhau tiến lên.

Khi một cá nhân chiến thắng, cả tập thể cũng được truyền thêm năng lượng để phát triển.

Thành công luôn bắt đầu từ tư duy

Người giàu không nhất thiết sở hữu nhiều cơ hội hơn người khác. Điểm khác biệt là họ biết nhận ra cơ hội trong những điều mà số đông thường bỏ qua.

Thay vì ghen tị với thành công của người khác, hãy xem đó là nguồn cảm hứng để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Khi thay đổi được góc nhìn, bạn cũng sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới cho sự nghiệp, các mối quan hệ và tương lai của chính mình.

Chính tư duy ấy mới là lý do "nước chảy chỗ trũng" không còn là câu chuyện của may mắn, mà là kết quả của cách nhìn nhận và hành động đúng đắn.

‏Theo VICE, Roliedema, Washingtonpost‏