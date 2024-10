Không kịp đến viện, mẹ vượt cạn ở bãi đỗ xe, đặt tên con độc nhất vô nhị

Vợ chồng Aaron Baker và Kyle Baker cùng 3 người con. Ảnh: People

Aaron Baker (38 tuổi) và Kyle Baker (34 tuổi) bang Michigan, Mỹ chia sẻ câu chuyện về việc sinh cậu con trai ở địa điểm mà họ chưa bao giờ nghĩ tới - bãi đỗ xe của nhà máy bia.

Kyle cho biết quá trình mang thai của cô diễn ra hoàn toàn bình thường. Cô cùng chồng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón đứa con thứ 3.

Tuy nhiên, vào ngày 13/8, Kyle bắt đầu có những cơn co thắt sớm hơn dự định. Cô gọi chồng về nhà để chuẩn bị đến bệnh viện. Aaron, sở hữu một phòng tập gym, vội vàng về nhà sau cuộc gọi của vợ.

Nhưng chỉ được một lúc sau khi lái xe đến bệnh viện, Kyle cảm thấy đau đớn hơn và những cơn co thắt càng trở nên nghiêm trọng. Khi đã đến bãi đỗ xe nhà máy bia One Well Brewery ở Kalamazoo, cách nhà họ khoảng 20 phút lái xe ô tô, Aaron chưa kịp tắt máy thì vợ nói em bé "đòi ra đời".

Trong khoảnh khắc đầy căng thẳng, anh nhanh chóng chạy ra sau xe, tự đỡ đẻ cho vợ. "Tôi thao tác theo sự hướng dẫn của nhân viên tổng đài 911. Họ cũng cố gắng hướng dẫn tôi và giúp tôi bình tĩnh", anh chia sẻ.

Sau khi đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên, cả hai vợ chồng đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, xe cấp cứu mới kịp đến hiện trường.

Em bé chào đời khỏe mạnh. Gia đình đã quyết định đặt tên cho bé là "Forrest". Kyle chia sẻ rằng cô từng biết một số người có cái tên này và họ đều là những người tốt bụng. Tuy nhiên, cặp đôi chưa biết đặt tên đệm cho bé là gì.

Chị gái của Kyle gợi ý tên "Wells," gợi nhớ đến nhà máy bia nơi bé chào đời. Để đánh dấu kỷ niệm đặc biệt, vợ chồng Kyle đồng ý và thống nhất chọn Wells làm tên đệm cho bé.

"Cái tên của bé có liên hệ thú vị với nơi bé chào đời. Trước đó, chúng tôi không biết về đặc điểm này", cặp đôi chia sẻ.

Aaron giải thích rằng phía bên trong nhà máy bia cũng có một khu vực gọi là "Forest", được trang trí bằng hình ảnh cây cối xanh tốt.

Mới đây, cặp đôi chia sẻ câu chuyện của mình và nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng mạng. Hai vợ chồng đều cảm thấy khó tin khi biết câu chuyện của gia đình lan rộng trên mạng xã hội.

"Câu chuyện đã chạm đến nhiều người hơn chúng tôi tưởng. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi câu chuyện của mình mang lại niềm vui cho mọi người", Aaron chia sẻ.

Aaron hi vọng khi lớn lên, con trai sẽ giữ "mối quan hệ tốt với One Well Brewery".

"Khi lớn lên, đặc biệt là khi cậu ấy tròn 21 tuổi, Forrest có thể đến làm việc ở nhà máy bia và kể rằng: Thật ra, đây chính là nơi tôi đã chào đời", anh vui vẻ nói.

