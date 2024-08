Đưa con đi đạp xe sai làn trên cao tốc, bố hối hận cả đời

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng vài ngày trước, cậu bé Cầu Cầu đạp xe trên đường cao tốc hai chiều cùng bố và đoàn xe đạp. Đoàn người mặc đồng phục màu xanh và đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao, có lúc vượt quá 37 km/h.

Trong một lần chuyển làn, có thể do khoảng cách giữa các xe quá gần, Cầu Cầu không may ngã xuống, nửa người nằm trên làn đường ngược chiều. Không may thay, vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, chiếc ô tô đang chạy trên làn đường ngược chiều không kịp tránh và đã cán qua người cậu bé, để lại vết máu lớn trên mặt đường.



Hình ảnh thương tâm khiến người bố hối hận vô cùng.

Sau tai nạn, cha của Cầu Cầu quỳ xuống đất kêu gào: "Cầu Cầu, đừng dọa bố, cố gắng lên, nhất định phải cố gắng lên!". Một thành viên trong đoàn xe đạp còn xô đẩy tài xế gây tai nạn, muốn đối phương phải quỳ xuống xin lỗi.

Đáng chú ý, những hình ảnh ghi lại được cho thấy bên phải con đường có vạch kẻ đứt quãng, có thể là làn đường dành cho phương tiện không động cơ nhưng đoàn xe đạp lại không đi trong làn đường này mà lấn sang đường dành cho xe cơ giới.

Theo tìm hiểu, bố của Cầu Cầu thường xuyên đăng video đạp xe cùng con lên mạng xã hội. Gần đây, khi có người nhắc nhở việc di chuyển trên cao tốc hai làn rất nguy hiểm, người bố này đã phản ứng gay gắt, mắng lại rằng: "Chuyện đó liên quan gì đến anh!", Việc này không đến lượt anh lo đâu", nào ngờ chỉ vài ngày sau tai nạn đã xảy ra.

Hiện tại, bố của Cầu Cầu đã xóa toàn bộ nội dung trên tài khoản cá nhân. Hầu hết các tài khoản của thành viên trong đoàn xe đạp cũng đã chuyển sang chế độ riêng tư hoặc bị xóa.

Theo quy định của Luật An toàn Giao thông Đường bộ Trung Quốc, người điều khiển xe đạp, xe ba bánh trên đường phải đủ 12 tuổi trở lên.

Sáng ngày 13/8, chính quyền thị trấn Cổ Quang, huyện Dung Thành, tỉnh Hà Bắc cho biết cảnh sát đang điều tra vụ việc. Trung tâm chỉ huy đội cảnh sát giao thông huyện Dung Thành cho biết đã liên hệ với phòng chính trị Công an huyện Dung Thành để tìm hiểu thêm thông tin. Đồng thời cũng nhắc nhở mọi người phải tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn giao thông và bảo vệ trẻ em khỏi các hoạt động nguy hiểm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]