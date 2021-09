Hot girl Khánh Vy trở thành MC chính thức của “Đường lên đỉnh Olympia 2022”

Thông tin này đang khiến dân tình xôn xao. Vị trí MC Olympia của hot girl xứ Nghệ - Khánh Vy thu hút nhiều ý kiến trái chiều của khán giả.

Hình ảnh Khánh Vy trên sân khấu Olympia

Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia 2021” đã tìm ra 4 gương mặt “vàng” xuất hiện trong trận chung kết năm gay cấn. Tuy nhiên, vì dịch COVID-19, trận đấu quan trọng này sẽ được lùi lại đến tháng 11/2021. Điều này đồng nghĩa với việc, bắt đầu từ ngày 26/9 tới đây, “Đường lên đỉnh Olympia 2022” sẽ lên sóng.

Đã có một số đồn đoán liên quan đến những thay đổi về luật chơi của Olympia năm tiếp theo, tuy nhiên, điều đó không gây chú ý bằng việc “Đường lên đỉnh Olympia” có sự xuất hiện của một MC mới toanh.

Thông tin về vai trò mới của Khánh Vy ở "Đường lên đỉnh Olympia"

Mới đây, Fanpage chính thức của chương trình úp mở thông tin “hot girl Nghệ An” Khánh Vy sẽ đồng hành cùng MC Ngọc Huy trong “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 22. Nguyên văn bài đăng trên Fanpage: “Nghe nói cô ấy sẽ đồng hành cùng Olympia và MC Ngọc Huy trong Olympia 22. Thực hư thế nào có ai biết không?”.

Thông tin úp mở nhưng cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Một số người đồn đoán, Khánh Vy sẽ là người ra câu hỏi Tiếng Anh trong mỗi số phát sóng bởi đây là lợi thế của cô nàng. Một số người lại cho rằng, Khánh Vy sẽ thay thế Diệp Chi, trở thành MC “cứng” của chương trình.

Khánh Vy và MC Ngọc Huy

Và không để khán giả chờ đợi lâu, cách đây ít phút, Fanpage chương trình thông báo, Khánh Vy trở thành MC chính thức của "Đường lên đỉnh Olympia 2022": "Cô ấy là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999. Cô ấy sẽ tiếp bước MC Diệp Chi người chị tiền bối cùng quê cha Nghệ An để chính thức trở thành người dẫn chương trình của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 cùng MC Ngọc Huy".

Bài đăng thu hút hơn 10.000 lượt "thả tim" chỉ sau vài phút đăng tải. Đa phần đều cho rằng, với tài năng, kiến thức và kinh nghiệm đã có, Khánh Vy sẽ làm tốt vai trò của mình và rất mong chờ sự xuất hiện của cô trên trường quay Olympia.

Trước đó, MC Diệp Chi và Ngọc Huy đã đồng hành cùng nhau trong vai trò MC từ mùa Olympia năm thứ 17 đến hiện tại. Lối dẫn thông minh pha chút hài hước của bộ đôi MC được khán giả hết lòng yêu mến.

Khánh Vy là gương mặt nổi bật trong giới trẻ bởi sự thông minh, xinh đẹp và năng động. Khi còn là học sinh cấp 3, cô nàng nổi như cồn với clip “bắn liên thanh 7 thứ tiếng”. Khánh Vy sau đó trở thành sinh viên trường Học viện Ngoại giao (Hà Nội) và gặt hái được nhiều thành tích đáng gờm trong cả học tập lẫn công việc.

Khánh Vy là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội

Ngay từ khi còn là sinh viên, Khánh Vy đã cộng tác với VTV7 trong nhiều chương trình liên quan đến Tiếng Anh như IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up, 8 IELTS…

Năm 18 tuổi, hot girl Nghệ An đã được chọn làm người dẫn chương trình thời sự của VTC1 mang tên “Thế giới nghiêng” và trở thành MC thời sự nhỏ tuổi nhất thời điểm bấy giờ. Tuổi trẻ tài cao, những thành tích đáng nể trong sự nghiệp của Khánh Vy khiến nhiều người ngưỡng mộ.

