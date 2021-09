4 chàng trai tranh tài tại chung kết “Đường lên đỉnh Olympia 2021” là ai?

Thứ Hai, ngày 20/09/2021 16:29 PM (GMT+7)

Người được mệnh danh là “thần đồng”, người gây ấn tượng mạnh với phong cách thi đấu tự tin… chung kết Olympia 2021 hứa hẹn là một cuộc đua gay cấn.

Hoàng Khánh - 1 trong 4 thí sinh góp mặt vào chung kết năm "Đường lên đỉnh Olympia 2021"

Chung kết “Đường lên đỉnh Olympia năm 2021” được ấn định tổ chức vào tháng 11/2021. 4 thí sinh góp mặt trong cuộc đua gay cấn này là Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Đại học Ngoại ngữ, Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

4 chàng trai, mỗi người một lối chơi, một phong cách thi đấu nhưng đều gây ấn tượng bởi sự nhanh nhạy và thông minh. Chung kết Olympia 2021 hứa hẹn là một cuộc đua gay cấn.

Nguyễn Hoàng Khánh – nhất quý I

Hoàng Khánh là thí sinh nhất quý I “Đường lên đỉnh Olympia 2021” với số điểm rất cao – 375 điểm. Chàng trai Quảng Ninh được mệnh danh là “ông vua tốc độ” khi lập kỷ lục trải qua 17 câu hỏi và giành 110 điểm ở phần thi Khởi động chỉ trong 60 giây (cuộc thi tuần 1, tháng 1, quý I).

Hoàng Khánh có lối chơi chắc chắn, quyết đoán

Hoàng Khánh có điểm mạnh là đọc rất nhanh, có thể đọc 1 trang sách trong vòng 7 – 8 giây. Đó là lý do vì sao, anh chàng luôn giành lợi thế trong phần thi Khởi động.

Chàng trai Quảng Ninh gây ấn tượng với phong cách thi đấu quyết đoán và vẻ ngoài lạnh lùng. Trong suốt các cuộc thi tuần, tháng, quý, Hoàng Khánh khá ít khi cười, ngay cả khi thắng trận. Anh chàng từng chia sẻ, trước mỗi trận đấu, dù luôn chuẩn bị tâm lý vững vàng, anh vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Do vậy, suốt mấy vòng thi, anh chàng không cười để đặt quyết tâm thi đấu cao nhất.

Nguyễn Việt Thái – nhất quý II

Cùng với tài năng được công nhận bởi điểm số, thành tích, lối chơi thông minh, nhanh nhạy, chính xác… Việt Thái được xem là thí sinh gây ồn ào nhất “Đường lên đỉnh Olympia 2021”. Chàng trai Hà thành vướng phải “liên hoàn phốt” tự tin thái quá, kiêu ngạo, coi thường khán giả… Có những thời điểm, Việt Thái phải khóa Facebook để tránh ồn ào dư luận.

Việt Thái - chàng trai năng động, tự tin

Tuy vậy, trong cuộc thi chung kết sắp tới, Việt Thái vẫn được đánh giá là đối thủ đáng gờm. Anh về nhì Tuần với 280 điểm, nhất tháng với 255 điểm và nhất quý với 295 điểm. Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, cuộc thi quý II, Việt Thái trả lời chính xác từ khóa dù chưa có hàng ngang nào được lật mở.

Việt Thái có thành tích 11 năm liền là học sinh giỏi, đạt nhiều giải thưởng trong các hoạt động ngoại khóa như: Quán quân giải đấu Olympia do trường THPT chuyên Lào Cai tổ chức, trưởng ban dự án "The X Olympia Challenge" - dự án về Olympia do học sinh toàn quốc lập ra với mục tiêu lan tỏa tình yêu với chương trình.

Nguyễn Thiện Hải An – nhất quý III

Nguyễn Thiện Hải An về nhất quý III với 325 điểm. Anh chàng xác lập kỷ lục chưa từng có suốt 21 năm của Olympia với 15/17 câu trả lời đúng, giành 150 điểm ở phần thi Khởi động (tính đến thời điểm thi tuần 3, tháng 3, quý III).

Hải An - chàng trai có bảng thành tích "khủng"

Trong số 4 thí sinh góp mặt trong trận chung kết, Hải An được đánh giá là có thành tích học tập “khủng” nhất. Nam sinh từng đạt danh hiệu Á quân Chung kết năm cuộc thi Chinh Phục mùa 3, trả lời được 28 câu hỏi trong vòng 60 giây – một thành tích ấn tượng của chương trình.

Hải An còn giành nhiều huy chương trong các cuộc thi quốc tế môn Toán như: Huy chương Vàng kỳ thi Toán ở Hoa Kỳ, Huy chương Vàng (Hạng Prize - đạt điểm tuyệt đối cao nhất của cuộc thi) vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng…

Nguyễn Đình Duy Anh – nhất quý IV

Duy Anh là thí sinh cuối cùng ghi tên vào cuộc thi chung kết năm “Đường lên đỉnh Olympia 2021”. Từng là thí sinh về nhì tháng, chàng trai Nghệ An xuất sắc đem cầu truyền hình Olympia về cho trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An khi giành nhất quý IV với 250 điểm.

Duy Anh - chàng trai có lối chơi táo bạo

Có vẻ ngoài thư sinh, hiền lành nhưng Duy Anh được đánh giá là thí sinh có khả năng “bùng nổ”. Anh chàng gây ấn tượng với lối chơi táo bạo, đột phá, “bùng nổ” ở những khoảnh khắc quyết định.

