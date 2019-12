Hot girl ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM kiếm 50 triệu đồng/tháng nhờ bức ảnh mặc đồng phục

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 07:41 AM (GMT+7)

Sau khi "nổi" lên nhờ bức ảnh mặc đồng phục trường, nữ sinh Bùi Thị Hồng Hạnh (SN 1997) ngành công nghệ thông tin của trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM đã tìm thấy cho mình nhiều cơ hội mới.

Hồng Hạnh nổi lên nhờ bức ảnh mặc đồng phục.

"Hot girl IT", "Kim So Hyun phiên bản Việt", "nàng thơ ngành IT" là những biệt danh dân mạng gắn cho Bùi Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1997, Đồng Nai) kể từ khi loạt hình ảnh của cô xuất hiện trên nhiều diễn đàn "trai xinh gái đẹp" vào năm 2017.

Sở hữu ngoại hình nổi bật nên 9X được nhiều người yêu mến. Dù không tham gia nghệ thuật, trang cá nhân của Hồng Hạnh vẫn có gần hàng chục lượt người theo dõi.

Ngay từ thời cấp 3, Hồng Hạnh đã thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, làm nhân viên trong rạp phim... song song với chuyện học tập.

Nụ cười của cô nàng 9X gây "thương nhớ".

Tuy nhiên, từ khi cái tên Hồng Hạnh được chú ý trên mạng, nhiều nhãn hàng liên hệ với 9X để hợp tác. Cô có nhiều công việc thú vị hơn.

"Thu nhập của mình thay đổi liên tục chứ không cố định. Tháng nào chăm chỉ nhận job đi chụp hình, KOL thì mình có thu nhập khá hơn. Con số dao động từ 20-50 triệu/tháng", Hạnh chia sẻ với Tri thức trực tuyến.

Xuất thân từ một gia đình có nhà ngoại kinh doanh mảng thương mại điện tử nên cô bạn quyết tâm theo học chuyên ngành công nghệ thông tin. Dẫu biết IT là thế mạnh của con trai, nhưng trong năm tháng theo học tại trường cô nàng luôn cố gắng để theo kịp các bạn. Bởi vì là "bông hoa lạ" giữa một "rừng" nam sinh trong lớp nên Hồng Hạnh luôn nhận được sự ưu ái, giúp đỡ từ các bạn.

Hông Hạnh chia sẻ thu nhập hiện tại của cô có khi lên tới 50 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ về tương lai, Hồng Hạnh cũng khẳng định bản thân đang có rất nhiều dự định, ngoài việc làm mẫu ảnh như hiện tại cô nàng cũng muốn thử sức với nhiều nghề khác. Song việc lấy bằng tốt nghiệp và trau dồi kỹ năng làm mẫu ảnh vẫn là những mục tiêu trước mắt của cô.

Dù có những gợi ý hướng cô nàng vào showbiz nhưng nữ sinh 9x vẫn khẳng định là bản thân không có ý định. Bởi khác với những gì mọi người nghĩ và thấy trên mạng xã hội, cuộc sống của cô nàng cũng rất giản dị, không thích xô bồ, cô vẫn luôn hướng đến những điều bản thân cảm thấy thoải mái nhất.

Cùng ngắm những bức hình xinh đẹp của Hot girl ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM:

