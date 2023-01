Hai anh em sinh đôi ở Nghệ An cưới vợ cùng một ngày

Hai anh em sinh đôi cưới vợ cùng một ngày

Những đám cưới có hai cô dâu, hai chú rể là anh chị em ruột trong một nhà luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Mới đây, hình ảnh về đám cưới chung của hai anh em sinh đôi ở thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Hình ảnh được đăng tải đầu tiên trên Fanpage Nghệ An với dòng chú thích: “Độc lạ thị xã Thái Hoà, anh em song sinh cùng cưới một ngày”.

Bức ảnh hai chú rể có gương mặt giống nhau như đúc cùng hai cô dâu trẻ trung, xinh đẹp như hoa thu hút 21.000 lượt thích cùng hơn 1000 lượt bình luận quan tâm. Dân mạng gửi lời chúc mừng đến gia đình chú rể “song hỷ lâm môn”, ngày đầu năm đã rước được hai cô dâu về nhà cùng lúc.

Hai anh em cưới được hai cô vợ xinh như hoa

Được biết, đám cưới đặc biệt diễn ra vào ngày 27/1 vừa qua. Hai chú rể là anh em sinh đôi Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Cường (cùng sinh ngày 19/11/1993) cưới hai cô dâu là Nguyễn Thị Thu Huyền (sinh năm 1995, quê Quảng Bình, vợ Hùng) và Trần Thị Linh Ly (sinh năm 1997, quê Nghệ An, vợ Cường).

Trò chuyện với Linh Ly, cô nàng cho hay, lý do hai cặp đôi tổ chức đám cưới cùng ngày là do hoàn cảnh gia đình. “Cặp đôi Hùng – Huyền đã làm lễ cưới tại nhà thờ và lễ cưới bên nhà gái cách đây 2 năm nhưng do dịch COVID-19 nên chưa thể tổ chức tại nhà trai. Anh chị quyết định chờ đám cưới của mình và anh Cường để tổ chức chung cho vui. Hiện anh chị đã có một bé gái rồi”, Linh Ly nói.

Hai cặp đôi cùng ngồi một xe hoa

Đám cưới chung của hai cặp đôi có nhiều điều đặc biệt. Số người đưa dâu và tham dự đám cưới đông hơn, khâu tổ chức hôn lễ tỉ mỉ hơn. Thay vì chỉ có hai bên gia đình bàn bạc thì cả hai cô dâu, hai chú rể cùng ba bên gia đình đã họp mặt, đóng góp ý tưởng và đưa ra phương án phù hợp nhất cho việc tổ chức.

“Vì đám cưới có hai cô dâu, hai chú rể nên cái gì cũng nhân đôi như: hai bánh kem, hai thiệp mời, chữ trên phông bạt cũng là tên của hai đôi… Chỉ có điều, cả hai đôi cùng ngồi chung một xe hoa do một chú rể cầm lái. Cô dâu Huyền quê ở Quảng Bình nên được rước về nhà trai từ trước. Chồng mình lái xe qua rước mình rồi về nhà đón anh chị, cả bốn người cùng lên xe hoa ra nhà hàng dự tiệc”, Linh Ly cho hay.

Cặp đôi Văn Cường và Linh Ly

Cô dâu xứ Nghệ chia sẻ thêm, dù yêu và cưới hai anh em sinh đôi nhưng hai cô dâu chưa từng bị nhầm lẫn. Thậm chí, họ còn thấy, hai chú rể không có nhiều điểm giống nhau.

“Mọi người thì nhầm lẫn nhiều lắm, ngay cả họ hàng và hàng xóm đôi khi cũng không phân biệt được. Riêng hai cô dâu thì quen rồi, nhìn phía sau cũng nhận ra ai là anh, ai là em”, Ly cười chia sẻ.

