Hai anh em Nghệ An cùng thi “Đường lên đỉnh Olympia”, thành tích gây bất ngờ

“Đường lên đỉnh Olympia” là sân chơi mơ ước của lứa tuổi học trò. Sau 23 năm phát sóng, khán giả được thấy nhiều điều thú vị bên lề chương trình như các cặp đôi nên duyên từ Olympia, các cặp chị em, anh em, cặp bạn thân cùng tham gia “Đường lên đỉnh Olympia”…

Cặp anh em Nguyễn Viết Hà và Nguyễn Viết Thành là một trong số đó. Hai anh em là niềm tự hào của trường THPT Hoàng Mai, Nghệ An khi tham gia “Đường lên đỉnh Olympia” 2021 – 2023, gặt hái được thành tích đáng nể.

Nguyễn Viết Hà - chàng trai tài năng của Olympia 2021

Nguyễn Viết Hà là gương mặt quen thuộc của “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 21. Chàng trai Nghệ An được xem là niềm tiếc nuối lớn nhất của Olympia năm đó khi dừng chân ở cuộc thi quý chỉ với 5 điểm cách biệt so với thí sinh dẫn đầu là Nguyễn Thiện Hải An. Trải qua trận quý căng thẳng, giằng co điểm số đến tận câu hỏi cuối cùng, Viết Hà đã lỡ hẹn với chung kết năm Olympia trong giọt nước mắt tiếc nuối của khán giả và chính mình.

Viết Hà gây ấn tượng với vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền khô, có phần rụt rè. Nhưng khi bước vào cuộc chơi, cậu bạn lại “gây choáng” với kiến thức toàn diện, lối chơi áp đảo. Ở trận tuần và tháng, Viết Hà luôn chiến thắng với cách biệt điểm số rất lớn.

Viết Hà về nhất cuộc thi tuần, tháng với điểm số cách biệt

Thất bại của Viết Hà ở trận quý khiến nhiều người tiếc nuối

Nguyễn Viết Thành là em họ của Nguyễn Viết Hà. Chàng trai Nghệ An góp mặt trong trận tuần 1, tháng 3, quý 4 “Đường lên đỉnh Olympia 2023” (lên sóng ngày 3/9 vừa qua). Viết Thành về vị trí thứ 3 với 115 điểm.

Trước khi có mặt tại trường quay S14, Viết Thành đã trải qua 2 lần thi Olympia vòng trường và giành chiến thắng. Nhận được giấy mời chính thức tham dự sân chơi trí tuệ, chàng trai xứ Nghệ rất hạnh phúc.

“Mình theo dõi “Đường lên đỉnh Olympia” đã lâu và luôn ước mơ một ngày trở thành mảnh ghép của chương trình. Sau hành trình ấn tượng của anh Viết Hà ở Olympia, câu lạc bộ “The Laurel” của trường được thành lập, mình đăng ký tham gia và được chọn đi thi”, Viết Thành chia sẻ.

Viết Thành trong trận thi tuần Olympia 2023

Dù không tiến xa vào các vòng trong nhưng Olympia vẫn cho Viết Thành nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Cậu bạn được rèn luyện sự bình tĩnh, tự tin trước đám đông, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích trong quá trình ôn tập, có nhiều người bạn mới tài giỏi…

“Trong lúc ôn tập, mình được anh Viết Hà định hướng lối chơi và gợi ý một số nguồn tài liệu. Lúc đó, anh Hà cũng bận ôn thi học sinh giỏi và tổ chức Olympia vòng trường nên không có quá nhiều thời gian”, Thành nói.

Viết Thành đạt thành tích cao ở Olympia vòng trường

Trước cái bóng quá lớn của người anh Viết Hà ở Olympia, Viết Thành không hề thấy áp lực. Với cậu, đó là nguồn động lực to lớn để cố gắng và hoàn thành phần chơi của mình một cách tốt nhất.

