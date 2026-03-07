Gợi ý lịch trình 'tự thưởng' một ngày 8/3 cho chị em

1. Bắt đầu ngày mới chậm rãi với bữa sáng yêu thích

Năm nay, ngày Quốc tế Phụ nữ rơi vào ngày Chủ nhật nên thay vì vội vã như thường ngày, hãy cho phép bản thân được thức dậy muộn hơn một chút và thưởng thức bữa sáng trong tâm trạng thư thái. Một chiếc bánh ngọt hay bát phở nóng hổi cũng đủ khiến ngày mới trở nên dễ chịu hơn. Khoảnh khắc yên tĩnh buổi sáng đôi khi chính là món quà tinh thần quý giá dành cho bản thân.

Chọn bữa sáng yêu thích, chậm rãi thưởng thức là cách hoàn hảo để bắt đầu ngày 8/3.

Một buổi cà phê, tụ tập cùng những người bạn cũng là cách đơn giản để ngày 8/3 thêm ý nghĩa. Những câu chuyện rôm rả, tiếng cười và vài tấm ảnh check-in xinh xắn mang lại cảm giác gắn kết và năng lượng tích cực.

2. Dành thời gian thư giãn, làm đẹp bản thân

Một buổi chiều 8/3 sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi phái đẹp dành thời gian chăm sóc bản thân với những dịch vụ thư giãn như gội đầu dưỡng sinh, làm nails hay spa chăm sóc da. Tiếng nhạc nhẹ, hương tinh dầu dịu dàng cùng những động tác massage thư giãn giúp cơ thể thả lỏng sau những ngày làm việc bận rộn. Không chỉ mang lại vẻ ngoài tươi tắn, khoảng thời gian "nuông chiều" bản thân này còn giúp nhiều chị em lấy lại năng lượng tích cực và cảm giác cân bằng trong cuộc sống.

Gội đầu dưỡng sinh, làm nails,... là những dịch vụ chăm sóc cơ thể kết hợp thư giãn lại không tốn quá nhiều chi phí.

2. Tự thưởng cho mình những món đồ yêu thích

Ngày 8/3 cũng là dịp để chị em "nuông chiều" bản thân bằng cách mua những món đồ mình yêu thích. Đó có thể là thỏi son mới, bộ mỹ phẩm chăm sóc da, chiếc váy xinh xắn hay một chiếc túi xách thanh lịch đã để ý từ lâu. Việc tự tặng mình một món quà nhỏ không chỉ mang lại niềm vui mà còn là cách để phái đẹp ghi nhận những nỗ lực của bản thân sau những ngày làm việc và chăm lo cho gia đình.

3. Cắm hoa, trang trí nhà cửa

Nhiều chị em chờ đợi được tặng hoa vào ngày 8/3, nhưng việc dạo phố hay các khu chợ gần nhà, tự chọn cho mình một bó hoa yêu thích cũng là trải nghiệm thú vị. Một bó hoa hồng, hoa phi yến hay thược dược rực rỡ cắm trong chiếc bình nhỏ xinh, đặt trên bàn phòng khách có thể khiến tâm trạng cả ngày trở nên vui vẻ hơn.

Cắm một bình hoa tươi và sắp xếp lại góc nhà nhỏ xinh cũng là cách để chị em tận hưởng ngày 8/3.

5. Tận hưởng bữa tối ấm áp bên gia đình, người thương

Một bữa tối ấm cúng là cách nhẹ nhàng để khép lại ngày 8/3. Đó có thể là bữa cơm gia đình giản dị, nơi mọi người quây quần trò chuyện sau một ngày hoặc buổi hẹn hò lãng mạn tại nhà hàng cùng "nửa kia". Những lời chúc, món quà nhỏ hay chỉ đơn giản là sự quan tâm chân thành cũng đủ khiến nhiều phụ nữ cảm thấy được yêu thương và trân trọng trong ngày đặc biệt này.

6. Xem phim

Ngày 8/3 sẽ kết thúc trọn vẹn với một bộ phim yêu thích tại rạp hoặc ngay tại nhà cùng cả gia đình. Một tác phẩm lãng mạn, hài hước hay truyền cảm hứng có thể đem lại những phút giây thư giãn nhẹ nhàng, giúp chị em tạm gác lại áp lực công việc thường ngày.