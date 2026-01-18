Giỏi việc nhưng EQ thấp: Chỉ một bữa tiệc đã đánh mất cơ hội thăng tiến

Nhân viên giỏi chuyên môn nhưng lộ rõ EQ thấp

Tiểu Trương (Trung Quốc) là một nhân viên được đánh giá cao trong công ty. Anh làm việc nghiêm túc, có năng lực, thường xuyên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhìn vào hồ sơ và kết quả công việc, lãnh đạo từng cân nhắc việc tạo cơ hội để anh thăng tiến.

Một lần nọ, Tiểu Trương được giao nhiệm vụ sắp xếp bữa tối tiếp khách quan trọng.

Anh chuẩn bị rất chu đáo, từ việc đặt bàn ở nhà hàng sang trọng, lựa chọn phòng riêng, sắp xếp món ăn hợp lý cho đến việc chủ động rót nước, quan tâm khách hàng.

Về bề ngoài, mọi thứ đều hoàn hảo. Thế nhưng, chính trong bữa ăn tưởng chừng suôn sẻ ấy, EQ thấp của Tiểu Trương bắt đầu bộc lộ.

Việc Tiểu Trương làm đúng yêu cầu nhưng sai thời điểm cho thấy EQ thấp có thể khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Ảnh minh họa

Đi gọi món theo lời sếp, nhân viên EQ thấp hiểu sai hoàn toàn

Khi bữa ăn đang diễn ra, lãnh đạo bất ngờ nói: "Cậu ra ngoài giục nhà hàng lên món giúp tôi".

Nghe vậy, Tiểu Trương lập tức đứng dậy làm theo. Không chỉ giục món, anh còn gọi thêm vài món vì sợ khách ăn không no, rồi nhanh chóng quay lại bàn tiếp tục ngồi cạnh cấp trên.

Hành động này tưởng như chu đáo, nhưng lại phản ánh rõ EQ thấp trong giao tiếp công sở.

Người tinh ý sẽ hiểu rằng, yêu cầu "ra ngoài" không chỉ là giục món, mà là tín hiệu để nhân viên tạm rời đi, tạo không gian riêng cho lãnh đạo trao đổi với khách hàng.

Tiểu Trương không nhận ra điều đó và vô tình phá vỡ nhịp trò chuyện quan trọng.

Mua bút theo yêu cầu: Lặp lại sai lầm thể hiện EQ thấp

Chưa dừng lại ở đó, một lúc sau, lãnh đạo tiếp tục nói: "Cậu đi mua giúp tôi một cây bút". Tiểu Trương lại cẩn thận hỏi xem nhà hàng có bút sẵn không, rồi hỏi tiếp nên mua loại nào.

Sự hỏi han này, trong bối cảnh nhạy cảm, khiến lãnh đạo bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, Tiểu Trương vẫn ra ngoài mua bút và mang về rất nhanh. Nhưng khi đặt cây bút lên bàn, sắc mặt cấp trên đã không còn thoải mái.

Việc làm đúng yêu cầu nhưng sai thời điểm cho thấy EQ thấp có thể khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.

Vì sao EQ thấp khiến lãnh đạo thất vọng?

Sau bữa ăn, lãnh đạo gọi riêng Tiểu Trương vào phòng làm việc để nói rõ vấn đề. Ông cho biết, việc yêu cầu anh ra ngoài không nhằm mục đích giục món hay mua bút, mà để tạo điều kiện nói chuyện riêng với khách hàng.

Việc Tiểu Trương quay lại quá nhanh chứng tỏ anh không đọc được tình huống, không hiểu ẩn ý phía sau lời nói.

Trong những hoàn cảnh xã giao, đặc biệt là tiếp khách, lãnh đạo không thể giải thích thẳng thắn mọi điều.

Nhân viên EQ thấp thường chỉ nghe câu chữ bề mặt, trong khi người tinh tế sẽ hiểu được điều chưa nói ra.

Rất nhiều người giỏi chuyên môn nhưng vì EQ thấp nên khó được giao việc lớn. Ảnh minh họa

EQ thấp: Rào cản lớn trên con đường thăng tiến

Câu chuyện của Tiểu Trương phản ánh một thực tế phổ biến nơi công sở là rất nhiều người giỏi chuyên môn nhưng vì EQ thấp nên khó được giao việc lớn.

Lãnh đạo không chỉ cần người làm được việc, mà còn cần người hiểu việc, hiểu hoàn cảnh và biết phối hợp đúng lúc.

Những bữa ăn tiếp khách, buổi gặp gỡ ngoài giờ hay tình huống giao tiếp tưởng chừng nhỏ nhặt lại chính là thước đo để lãnh đạo đánh giá khả năng ứng xử, sự tinh ý và mức độ trưởng thành của nhân viên.

Quá máy móc hay quá nhiệt tình đều là biểu hiện của EQ thấp

EQ thấp không chỉ thể hiện ở sự vụng về, mà còn ở việc quá máy móc, làm theo mệnh lệnh mà không hiểu mục đích phía sau.

Trong môi trường công sở, nếu quá thận trọng, bạn dễ biến mình thành người phục vụ thuần túy.

Nếu quá nhiệt tình, bạn lại vô tình chiếm mất không gian cần thiết của lãnh đạo.

Sự khéo léo nằm ở chỗ biết khi nào nên xuất hiện và khi nào nên lùi lại. Người EQ thấp thường không nhận ra ranh giới này, từ đó đánh mất những cơ hội đáng giá mà chính họ không hề hay biết.

Trong công việc, người đi xa không phải lúc nào cũng là người làm nhiều nhất, mà là người hiểu rõ mình nên làm gì và nên dừng lại lúc nào.

Giỏi chuyên môn có thể giúp bạn đứng vững, nhưng thoát khỏi EQ thấp mới giúp bạn được tin tưởng và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.