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Gen Z Đà Nẵng vượt núi, hóa nàng thơ bên thuyền hoa

Sự kiện: Giới trẻ

Vượt quãng đường khoảng 30 – 40 km từ trung tâm Đà Nẵng, nhiều bạn trẻ tìm đến khu vực phía Tây Bắc phường Hải Vân để tham quan, check-in với thuyền hoa, vòm hoa trái tim... Không gian ngập sắc hoa níu chân các nàng thơ gen Z.

Gen Z Đà Nẵng vượt núi, hóa nàng thơ bên thuyền hoa - 1

Các điểm check-in này nằm ở một khu du lịch trên địa bàn Hòa Bắc cũ, nay thuộc phường Hải Vân (TP. Đà Nẵng) với cảnh quan núi rừng trù phú, xanh mát. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khuôn khổ Tuần lễ Festival - Hải Vân Sắc màu đại ngàn năm 2026, khu vực này mở cửa miễn phí để phục vụ người dân và du khách. Ảnh: Giang Thanh

Gen Z Đà Nẵng vượt núi, hóa nàng thơ bên thuyền hoa - 2

Dù cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khá xa (khoảng 30 – 40 km), nhiều bạn trẻ vẫn vượt cung đường núi uốn quanh dòng sông Cu Đê để tìm đến đây tham quan, check-in.

Gen Z Đà Nẵng vượt núi, hóa nàng thơ bên thuyền hoa - 3

Những tiểu cảnh ngập sắc hoa được bố trí giữa cảnh quan núi rừng Hòa Bắc. Nổi bật trong đó là thuyền hoa cẩm tú cầu, vòm hoa hình trái tim, ghế hoa, suối hoa… rực rỡ.

Ngay từ khu vực tiền sảnh, vòm hoa hình trái tim trở thành điểm dừng chân của nhiều nhóm bạn. Những cụm hoa được bố trí thành vòm lớn, tạo thành phông nền độc đáo để du khách chụp ảnh.
Ngay từ khu vực tiền sảnh, vòm hoa hình trái tim trở thành điểm dừng chân của nhiều nhóm bạn. Những cụm hoa được bố trí thành vòm lớn, tạo thành phông nền độc đáo để du khách chụp ảnh.
Ngay từ khu vực tiền sảnh, vòm hoa hình trái tim trở thành điểm dừng chân của nhiều nhóm bạn. Những cụm hoa được bố trí thành vòm lớn, tạo thành phông nền độc đáo để du khách chụp ảnh.

Gen Z Đà Nẵng vượt núi, hóa nàng thơ bên thuyền hoa - 6

Không chỉ có vòm hoa trái tim, khu vực hồ hoa cẩm tú cầu cũng thu hút đông đảo các bạn trẻ. Chiếc thuyền trong suốt nổi bật giữa mặt hồ với hàng trăm bông hoa cẩm tú cầu nhiều màu sắc bao quanh tạo nên cảnh sắc thơ mộng ngỡ như lạc vào chốn tiên cảnh.

Gen Z Đà Nẵng vượt núi, hóa nàng thơ bên thuyền hoa - 7

Giữa không gian “sương khói mờ nhân ảnh”, các nàng thơ thả dáng trên thuyền hoa, lưu giữ những khoảnh khắc độc đáo, đầy chất thơ trong không gian núi rừng.

Gen Z Đà Nẵng vượt núi, hóa nàng thơ bên thuyền hoa - 8

Vượt hơn 70 km, bạn Bảo Trâm (18 tuổi, xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng) vui vẻ cùng người thân tạo dáng, chụp ảnh với những tiểu cảnh ngập sắc hoa. Dịp lễ này, gia đình Trâm chọn khu vực này để nghỉ ngơi, du lịch bởi những không gian check-in độc đáo.

Gen Z Đà Nẵng vượt núi, hóa nàng thơ bên thuyền hoa - 9

“Quãng đường di chuyển khá xa nên ban đầu mọi người cũng hơi ngại. Tuy nhiên, khi đến đây, không gian khá rộng và có nhiều góc chụp ảnh sống ảo. Đặc biệt, khu vực hồ hoa cẩm tú cầu này nhìn cứ ngỡ như Đà Lạt, rất đẹp và thơ mộng”, Trâm kể.

Gen Z Đà Nẵng vượt núi, hóa nàng thơ bên thuyền hoa - 10

Cùng nhóm bạn lựa chọn Hòa Bắc để nghỉ ngơi, trekking vào dịp nghỉ lễ, bạn Hoàng Phương (27 tuổi, phường Cẩm Lệ) cho hay, không gian xanh cùng khí hậu mát mẻ tạo nên sự khác biệt so với các điểm vui chơi trong nội đô.

Gen Z Đà Nẵng vượt núi, hóa nàng thơ bên thuyền hoa - 11

“Ở đây vừa có khung cảnh thiên nhiên, vừa có không gian để chụp ảnh, vừa có nhiều điểm để vui chơi, khám phá. Đây là trải nghiệm rất khác biệt”, Phương nói.

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Theo Giang Thanh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/09/2026 07:07 AM (GMT+7)
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