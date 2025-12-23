Phát sóng tuần này, chương trình "Câu chuyện cuộc sống" tiếp tục mang đến những câu chuyện gần gũi xoay quanh việc kiểm soát cảm xúc trong gia đình, sử dụng công nghệ có ý thức và quản lý hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội – những kỹ năng thiết yếu giúp con người giữ cân bằng trong nhịp sống hiện đại.

Đừng nặng lời với người thân vì cảm xúc tiêu cực bên ngoài

Đôi khi, những áp lực và cảm xúc tiêu cực từ bên ngoài lại vô tình được trút lên chính những người thân yêu nhất (Ảnh minh họa)

Áp lực từ công việc, các mối quan hệ xã hội và guồng quay cuộc sống đôi khi khiến con người trở nên căng thẳng, mệt mỏi. Điều đáng nói là những cảm xúc tiêu cực ấy lại vô tình được trút lên chính những người thân yêu nhất. Một lời nói nặng nề có thể thốt ra rất nhanh, nhưng vết xước để lại trong lòng người ở lại thì cần rất lâu mới có thể hàn gắn.

Anh T.T.Đ (TP.HCM) thẳng thắn nhìn nhận những mâu thuẫn trong gia đình mình phần lớn bắt nguồn từ việc không kiểm soát được cảm xúc cá nhân. “Khi bình tĩnh lại và nghĩ về những lời mình đã nói với vợ con, tôi biết là mình sai. Nhưng lúc đó quá mệt mỏi và căng thẳng nên không kiềm chế được cảm xúc. Tôi đang cố gắng thay đổi”, anh bộc bạch.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Giàu (Chuyên gia Tâm lý) mỗi người cần chủ động giải tỏa cảm xúc trước khi trở về nhà. Những cách đơn giản như đi dạo, ngồi yên trong không gian yên tĩnh hoặc trò chuyện với bạn bè có thể giúp cảm xúc lắng dịu. Quan trọng nhất là nhận diện được thời điểm cảm xúc tiêu cực đang bị kích hoạt để kịp thời điều chỉnh, tránh ảnh hưởng đến người thân.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Giàu cũng cho rằng, khi căng thẳng xảy ra, con người thường có xu hướng đổ lỗi cho bản thân hoặc cho người thân, dẫn đến thiếu chia sẻ và thấu hiểu. Nếu hiểu được nguyên nhân cảm xúc của đối phương, phản ứng đáp lại sẽ nhẹ nhàng hơn, thay vì quát mắng hay làm tổn thương nhau. Khi cả hai đã dịu lại, việc trò chuyện và góp ý sẽ trở nên dễ dàng, mang tính xây dựng hơn.

Ở góc nhìn xã hội, Tiến sĩ Phạm Thị Thuý (Chuyên gia Xã hội học) nhấn mạnh, để giữ được sự cân bằng trong đời sống gia đình, mỗi người cần xác định rõ mục tiêu sống của mình, bởi mục tiêu sẽ quyết định cách sắp xếp và sử dụng 24 giờ mỗi ngày.

Sử dụng thiết bị công nghệ một cách có ý thức

Công nghệ cần được sử dụng có kế hoạch và mục đích rõ ràng. (Ảnh minh họa)

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, việc sử dụng các thiết bị công nghệ một cách có ý thức đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm. Chủ đề này được nhìn nhận như một trách nhiệm chung nhằm cân bằng giữa hiệu quả công việc, sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ ngoài đời thực.

Chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân, chị Phan Nghi (TP.HCM) cho biết việc sử dụng mạng xã hội ban đầu chỉ để kết nối bạn bè, nhưng dần trở thành thói quen lệ thuộc. “Rảnh là cầm điện thoại, thậm chí lướt suốt đêm, khiến công việc trì trệ, mỏi mắt và dễ cáu gắt. Tôi buộc phải nhìn nhận lại sự cần thiết của việc kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị, dù không hề dễ”, chị nói.

Theo Thạc sĩ Trần Hải Nguyên (Chuyên gia Kỹ năng sống) công nghệ cần được sử dụng có kế hoạch và mục đích rõ ràng. Công nghệ không giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống mà chỉ là công cụ hỗ trợ, giúp cuộc sống thuận tiện và hiệu quả hơn. Khi nhận thức đúng vai trò đó, con người sẽ chủ động, nhẹ nhàng hơn trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ.

Ở khía cạnh an toàn số, Thạc sĩ Lê Tấn Phước (Giám đốc Công ty Cổ phần CYBER SSI) cho rằng mỗi người nên xây dựng thói quen sử dụng công nghệ có mục đích. Trước khi dùng điện thoại hay mạng xã hội, cần xác định rõ mình sẽ làm gì và trong bao lâu để tránh lướt vô thức. Bên cạnh đó, việc cân bằng thời gian online – offline, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, bảo vệ quyền riêng tư và áp dụng các biện pháp bảo mật là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn trong môi trường số.

Quản lý hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội

Quản lý hình ảnh cá nhân một cách có ý thức giúp xây dựng dấu ấn tích cực (Ảnh minh họa)

Trong môi trường số, mạng xã hội không chỉ là nơi chia sẻ đời sống cá nhân mà còn phản ánh hình ảnh, uy tín và giá trị của mỗi người. Quản lý hình ảnh cá nhân một cách có ý thức giúp xây dựng dấu ấn tích cực, hạn chế rủi ro truyền thông và bảo vệ danh tiếng trong không gian mạng.

Chị Đ.C.A (TP.HCM) cho biết việc sử dụng mạng xã hội của mình được định hướng phục vụ cho công việc. Chị hạn chế đăng tải hình ảnh cá nhân, ưu tiên những nội dung tích cực, lành mạnh, gắn với thông điệp rõ ràng nhằm xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp.

Từ một trải nghiệm không mong muốn, chị Đ.N.T.H (TP.HCM) rút ra bài học sâu sắc khi nhận thấy một số hình ảnh vui nhộn đăng tải trước buổi họp quan trọng đã vô tình ảnh hưởng đến cách cấp trên và đối tác nhìn nhận. Từ đó, chị cân nhắc kỹ hơn trước khi chia sẻ, giúp bản thân tự tin hơn trong giao tiếp và công việc.

Theo ông Nguyễn Quang Trường (Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TP.HCM) dấu hiệu của việc lệ thuộc vào hình ảnh cá nhân là cảm giác lo lắng kéo dài, bị chi phối bởi cách người khác đánh giá. Khi con người cố tạo dựng một hình mẫu không phải chính mình, áp lực phải luôn hoàn hảo sẽ dẫn đến mệt mỏi và mất cân bằng.

Ở góc nhìn xây dựng thương hiệu cá nhân, ông Nguyễn Huỳnh Hiếu (Giám đốc Phát triển Kinh doanh) cho rằng mỗi người cần xác định rõ giá trị cốt lõi của bản thân khi xuất hiện trên mạng xã hội. Việc chậm lại, lắng nghe phản hồi từ xung quanh sẽ giúp điều chỉnh nội dung, cách cư xử và giao tiếp phù hợp hơn, từ đó xây dựng hình ảnh cá nhân bền vững.