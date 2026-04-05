Đứa trẻ vô tư đánh “Gấu Pooh” giữa khu vui chơi: Câu chuyện khiến nhiều phụ huynh phải giật mình về cách dạy con

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội gần đây ghi lại cảnh một em nhỏ bất ngờ lao tới, liên tục đấm vào nhân vật Winnie-the-Pooh tại Shanghai Disneyland. Hành động diễn ra khá mạnh, không phải là một cú chạm vui đùa mà mang tính tấn công rõ rệt.

Ngay sau đó, nhân viên tại khu vui chơi đã can thiệp và nhắc nhở. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi không nằm ở hành vi của đứa trẻ, mà ở phản ứng của phụ huynh. Khi con đã nói lời xin lỗi, họ cho rằng như vậy là đủ, thậm chí cảm thấy việc nhân viên tiếp tục nhắc nhở là “làm khó trẻ”.

Chính chi tiết này đã khiến cộng đồng mạng không khỏi ngao ngán.

Một đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một em nhỏ bất ngờ lao tới, liên tục đấm vào bụng một nhân vật “Gấu Pooh” tại Disneyland Thượng Hải (Trung Quốc).

Khi hành vi sai không được gọi đúng tên

Trẻ em mắc lỗi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cách người lớn phản ứng trước sai lầm ấy mới là yếu tố quyết định đứa trẻ sẽ trưởng thành ra sao.

Một người từng làm công việc mascot – mặc trang phục nhân vật hoạt hình – chia sẻ rằng những cú đánh như vậy không hề “vô hại”. Bên trong lớp vỏ dễ thương là khung kim loại và cơ thể thật của con người. Mỗi cú đấm, nếu đủ mạnh, có thể gây đau đớn hoặc thậm chí nguy hiểm.

Điều đáng nói là, nếu hành vi này chỉ dừng lại ở một lời xin lỗi qua loa mà không có sự uốn nắn rõ ràng, trẻ sẽ rất dễ hình thành nhận thức sai lệch: làm sai không nghiêm trọng, chỉ cần xin lỗi là xong.

Những câu chuyện tương tự và một điểm chung đáng lo

Không chỉ dừng lại ở một tình huống, nhiều sự việc tương tự cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về cách giáo dục trẻ hiện nay.

Có trường hợp một cậu bé liên tục đá vào màn hình rạp chiếu phim sau khi buổi chiếu kết thúc, trong khi người lớn đi cùng không hề ngăn cản. Hậu quả là thiết bị bị hư hỏng nghiêm trọng, thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.

Điểm chung trong những câu chuyện này không phải là sự nghịch ngợm của trẻ – điều vốn rất tự nhiên – mà là sự thiếu vắng vai trò định hướng từ người lớn.

Trẻ không hiểu, nhưng người lớn thì phải hiểu.

Khi cha mẹ chọn cách dạy con chịu trách nhiệm

Ở chiều ngược lại, cũng có những cách ứng xử khiến nhiều người cảm thấy “dễ chịu” hơn rất nhiều.

Một cậu bé làm đổ nước trên tàu điện, người mẹ không vội vàng dọn giúp mà đưa khăn để con tự lau. Đứa trẻ lặng lẽ cúi xuống, hoàn thành việc của mình dưới sự quan sát của mẹ.

Hay một trường hợp khác, khi con có hành vi không phù hợp trong thang máy, người mẹ không né tránh mà thẳng thắn xin lỗi, đồng thời yêu cầu con trực tiếp dọn dẹp trong thời gian dài như một hình thức chịu trách nhiệm.

Những hành động này không chỉ giải quyết hậu quả, mà quan trọng hơn, giúp trẻ hiểu rằng mọi hành vi đều có hệ quả, và mỗi người phải chịu trách nhiệm với việc mình làm.

Giáo dưỡng không đến từ lời nói, mà từ cách sống

Nhà văn Leo Tolstoy từng nói, phần lớn giáo dục của một con người đến từ gia đình. Trẻ không học từ những bài giảng dài, mà học từ cách cha mẹ phản ứng, cách cha mẹ đối xử với người khác, và cách cha mẹ đối diện với sai lầm.

Một đứa trẻ biết xin lỗi là tốt. Nhưng một đứa trẻ biết vì sao phải xin lỗi, và cần làm gì sau lời xin lỗi mới là điều quan trọng hơn.

Đằng sau một hành vi nhỏ là cả một cách giáo dục

Hình ảnh đứa trẻ vô tư đấm vào nhân vật hoạt hình có thể chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng phản ứng của người lớn phía sau lại phản chiếu một cách giáo dục sâu xa hơn.

Bởi nếu không được uốn nắn kịp thời, những hành vi nhỏ hôm nay hoàn toàn có thể trở thành thói quen ngày mai.

Và sau tất cả, điều quan trọng nhất không phải là con đúng hay sai trong một tình huống cụ thể, mà là cha mẹ đã dạy con cách đối diện với đúng – sai như thế nào.

Một lời xin lỗi có thể khép lại một sự việc. Nhưng chỉ có giáo dục đúng cách mới giúp một đứa trẻ trưởng thành tử tế.