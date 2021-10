Du học sinh Anh giành học bổng 2 tỷ trở thành hot TikToker triệu view

Với niềm đam mê thiết kế và hội hoạ, cô bạn du học sinh Nguyễn Hiền Nhi đã phát triển kênh TikTok của mình trên nền thời trang Anh Quốc, thu hút hơn 76.000 lượt theo dõi bởi nội dung hấp dẫn.

Hiền Nhi với mái tóc xoăn “thương hiệu”. (Ảnh: NVCC)

Khởi đầu mới ở nước Anh

Nguyễn Hiền Nhi đã chinh phục thành công học bổng toàn phần chuyên ngành Thiết kế, trường Kingston University London. Hiền Nhi tâm sự: “Năm 18 tuổi, mình rất khát khao được đi du học nên đã tìm đến học bổng từ tất cả các trường trên khắp thế giới. Mình còn chủ động tìm thêm các quỹ học bổng tự do từ các tổ chức phi chính phủ. Cuối cùng, mình nhận được lời mời từ trường Parson The New School for Design và một vài trường khác ở Anh nhưng mức học bổng quá thấp nên mình cũng không thể theo học được”.

Nhà không có nhiều điều kiện tài chính, Nhi buộc phải tìm được học bổng toàn phần để có cơ hội được vẫy vùng ngoài “biển lớn”. Tuy nhiên, học bổng toàn phần là một “bài toán” hóc búa, vì tỷ lệ xin thành công khá thấp, yêu cầu học sinh phải đáp ứng nhiều điều kiện xét tuyển. Khi mà hy vọng đã gần hết, Nhi đã tìm thấy cơ hội duy nhất của bản thân, nhờ sự chăm chỉ kiếm tìm trên các trang mạng xã hội.

Vượt qua nhiều thử thách, Nhi đã đậu được học bổng trị giá 2 tỷ đồng và theo học ngành Thiết kế tại trường Kingston University London.

Bước ngoặt đầu đời ở tuổi 18, Hiền Nhi gặp không ít khó khăn ở Anh. Một phần vì chi phí ở đây khá đắt đỏ, một phần khác là do Anh là nơi tập hợp của rất nhiều nhà thiết kế tài năng trên toàn thế giới. Nhưng cũng nhờ khó khăn, trở ngại như vậy, cô dần tìm được cách tin tưởng chính mình và biết trân trọng thành quả của mình hơn.

Hiền Nhi khi đi du học ở Anh.

Nói về sự thay đổi lớn nhất của việc du học mang lại, Hiền Nhi chia sẻ: “Bài học lớn nhất mà thời trang nước Anh đã mang đến cho mình đó là sự mạnh dạn trong việc thể hiện bản thân, tự tin chính là một trong những lợi thế lớn nhất. Ngoài ra, mình cũng học được tầm quan trọng của thái độ khi tiếp cận một vấn đề nào đó, hãy luôn tiếp nhận các ý kiến phê bình một cách ôn hoà”.

Những video thời trang đầu tay ở tuổi 25

Với mong muốn truyền tải những câu chuyện và kiến thức thú vị về thời trang, Hiền Nhi đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem bởi năng lượng tích cực của mình. Bắt đầu “lấn sân” sang TikTok không lâu, Hiền Nhi đã dễ dàng chạm đến con số 2 triệu lượt thích bởi lối nói chuyện hài hước và mái tóc xoăn “thương hiệu”.

Các video clip của Nhi thường xoay quanh các chủ đề như làm sao để tìm kiếm được phong cách riêng cho bản thân, cách để bản thân luôn tràn đầy ý tưởng hoặc các bước để bắt đầu vẽ một bản thiết kế thời trang,..

Thiết kế thời trang của Hiền Nhi trong bộ sưu tập Graduate Collection năm 2018 (nhiếp ảnh @thenemnguyen).

“Tình yêu cuộc sống, sự lạc quan và sự tự do. Bất kỳ chủ đề nào liên quan đến thời trang hay nghệ thuật mình cũng muốn diễn giải theo cách hài hước và tích cực”, Hiền Nhi bộc bạch.

Một trong những clip thu hút nhiều lượt xem nhất của cô bạn chính là clip giới thiệu về phong cách thời trang của những kinh đô thời trang trên toàn thế giới. Như thời trang ở Paris thường mang nét bí ẩn, sang trọng nhưng vẫn rất tinh tế; thời trang ở Milan thì lại thiên về hướng cổ điển và tỉ mỉ; phong cách chủ đạo ở thời trang London thì lại xem trọng tính sáng tạo, tự do...

Những video không chút cầu kỳ, chỉ đơn giản là chia sẻ thông tin cho những bạn trẻ đam mê bộ môn Thiết kế Thời trang. Hiền Nhi dễ dàng giữ chân các bạn Gen Z ham học hỏi nhờ những thông điệp và câu chuyện lồng ghép phía sau.

Nói về những yếu tố quan trọng của một nhà thiết kế thời trang, Hiền Nhi chia sẻ: “Đó chính là sự chân thật, sống đúng với chính bản thân. Chân thật trong lối suy nghĩ, biết chịu trách nhiệm và nhận ra sai sót của mình”.

Chính cá tính riêng cũng như lối suy nghĩ độc đáo, mang màu sắc cá nhân chính là “bí kíp” giúp cô bạn thành công đạt học bổng giá trị và trở thành một gương mặt Gen Z nổi bật.

