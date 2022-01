Đi tìm điểm tĩnh của tâm hồn với cuốn sách “Tâm an ắt bình an”.

“Tâm an ắt bình an” – Cuốn sách scifi (khoa học viễn tưởng) với chủ đề về chữa lành là một trong những tác phẩm mang hơi hướng Phật pháp có thành tích bán ấn tượng nhất trên sàn thương mại điện tử: Toàn bộ bản in đầu tiên được bán hết trong ngày đầu ra mắt. Được tái bản ngay trong ngày thứ 2 và lọt top những sách được tìm kiếm nhiều nhất.

Thiên An hay còn được biết đến với cái tên Anh Tấm là một nhân vật khá nổi trên các nền tảng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok. Nội dung trên kênh của anh chủ yếu là những content về phong thủy và được đông đảo khán giả yêu thích, theo dõi và chia sẻ rộng rãi.

Được biết đến nhiều là vậy nhưng ngoài những bài đăng chứa lượng kiến thức về phong thủy phong phú thì người ta không biết nhiều về cuộc sống của anh. Là một “influencer” nhưng Thiên An lại khá kín tiếng, trầm ổn và không thể hiện tính cách bản thân quá nhiều trên mạng xã hội.

Nguyễn Hoàng An sinh ngày 14/6/1989 tính đến giờ đã hoạt động trong lĩnh vực phong thủy được hơn 9 năm. Từ năm 2015, Nguyễn Hoàng An bắt đầu đầu xây dựng nền tảng cá nhân với tên gọi là Thiên An (Anh Tấm). Ở thời điểm bắt đầu, anh chia sẻ những chiêm nghiệm bản thân về các lĩnh vực phong thủy thông qua những bài viết tư vấn, luận giải.

Đặc điểm nhận dạng trong những bài viết Thiên An chia sẻ là văn phong giản dị, dễ hiểu. Một lĩnh vực vốn dĩ khó hiểu và đầy cao siêu là phong thủy tâm linh qua cách diễn đạt của anh đều trở nên hấp dẫn, thú vị, ai cũng dễ dàng nhìn thấy bản thân mình được soi chiếu qua những bài đăng của anh.

“Bút lực” của Thiên An ngày một trở nên trưởng thành hơn qua thời gian, càng từng trải sâu sắc. Nhận được sự thôi thúc, mong chờ của người theo dõi, Thiên An bắt đầu nhen nhóm ý tưởng muốn phát hành một cuốn sách của bản thân mình.

Và đúng là “Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở - Đủ Duyên Mọi Chuyện Tự Khắc Sẽ An Bài”, có những sự kiện trong cuộc sống tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại vô tình trùng khớp nhau một cách lạ kỳ như những chiếc bánh răng của một cỗ máy đồng hồ vậy. Thiên An đã từng chia sẻ về cơ duyên bất ngờ mà cuốn sách đầu tay của anh ra đời.

Đó là vào một ngày đẹp trời, khi anh nói với vợ: “Này em, em nghĩ anh có nên viết một cuốn sách của riêng mình không?”. Vợ anh vô cùng hào hứng với dự định này. Hai vợ chồng anh đã nói chuyện rất lâu về việc bắt đầu như thế nào. Nhưng cả hai đều chưa tìm ra lời giải đáp vì kinh nghiệm trong lĩnh vực viết lách và xuất bản của cả 2 đến thời điểm này đều là con số 0.

Và thật trùng hợp, không sớm không muộn, chính là thời khắc ấy! Khi Thiên An đang lướt facebook thì thấy có một tin nhắn chờ báo vào hòm thư cá nhân của mình. Mở ra đọc, anh không thể tin nổi vào mắt khi nhận ra đó là lời mời kí kết hợp tác viết sách. Nhắc lại về cơ hội này, Thiên An thường đùa: “Vũ trụ đã gửi tín hiệu đến cho mình rồi, chần chừ gì mà không triển!”.

Được sự hậu thuẫn từ NXB, anh bắt đầu chắp bút cho tác phẩm đầu tay của mình. 1 năm rưỡi là khoảng thời gian Thiên An ấp ủ “thai nghén” cuốn sách “Tâm an ắt bình an”. Đó là một hành trình dài để tác giả trẻ này có thể tổng kết lại những trải nghiệm cũng như chiêm nghiêm lại những luận điểm của chính mình trong từng chương sách một cách chỉn chu nhất.

Vì là tác phẩm đầu tay nên ít nhiều cũng không tránh khỏi thiếu sót. Điều mà chàng tác giả trẻ cảm thấy tiếc nuối nhất là đã không hệ thống liền mạch các chương của cuốn sách để thành một câu chuyện dài mượt mà hơn, có hồn hơn. Vì vậy có nhiều chương trích ngang không hẳn đã liên quan đến nhau, thiếu sự kết nối. Nhưng có lẽ nào sự thô mộc lẫn chút vụng về ấy lại tạo nên sự cuốn hút của cuốn sách này? 15.000 bản sách “Tâm an ắt bình an” được tiêu thụ đã là câu trả lời xác đáng nhất.

Tuy đạt được thành tích mà không ít nhà văn chuyên nghiệp phải ngưỡng mộ nhưng Thiên An vẫn khiêm tốn không nhận mình là một nhà văn, mà chỉ đơn giản là một người yêu viết lách. Anh tâm sự: “Có lẽ khi nào Tấm về già. Có nhiều thời gian hơn, có nhiều chiêm nghiệm hơn, có nhiều khoảng tĩnh của tâm hồn hơn thì mình sẽ viết nhiều hơn. Và biết đâu có thể trở thành 1 nhà văn chuyên nghiệp nếu đủ duyên...”

Trong tương lai, Thiên An dự định sẽ viết thêm nhiều cuốn sách nữa để tạo thành một series sách chữa lành tâm thức dành tặng cho bạn đọc.

Thiên Anh (Anh Tấm) tác giả của cuốn sách Tâm an ắt bình an

Tại sao lại chọn chủ đề: “Tâm an ắt bình an”, một triết lý không còn lạ lẫm gì hay được đề cập đến trong Phật pháp. Liệu đó có phải tự đưa mình vào thế khó khi phải đưa ra những luận điểm khác biệt so với những dấu ấn mà nhiều “người không lồ” đã đề cập trước đó? Chắc hẳn Thiên An đã có sự liều lĩnh nhất định nhưng hẳn anh phải rất tự tin khi theo đuổi một chủ đề tuy dễ mà khó, tuy mới mà cũ như vậy.

Lý giải cho điều này, Thiên An bày tỏ quan điểm “Tâm” là khởi nguồn của vạn sự, là mặt gương phản chiếu toàn bộ thế gian và những điều mà ta phải đón nhận trong cuộc sống thường nhật mỗi ngày. Trong cái khởi nguồn đấy nếu ổn định được tâm tức ổn định được hành vi hành động của chính mình. Từ đấy tìm được sự yên bình có được sự an yên cho cuộc sống lâu dài của bản thân.

Trời thì có nắng có mưa, đời thì có xui cũng có thuận. Có rất nhiều yếu tố vô hình trong cuộc đời như may mắn, thông thuận hay xui rủi đều không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta. Thứ duy nhất ta có thể làm chủ và chắc chắn có thể làm chủ chỉ là bản tâm của chính mình, để đón nhận mọi chuyện xung quanh một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Nên khi bản tâm ta đủ an, bản ý ta đủ vững, bản chí ta đủ cường thì dù vạn sự xung quanh vẫn khó khăn như vậy, ta cũng sẽ tìm được điểm an yên cho tâm hồn mình, có được sự bình an cho cuộc sống của chính mình. Vạn sự từ tâm, dù đời có thăng trầm giáng bổng thì chỉ cần tâm ta luôn an yên bình hoà, thì vạn sự sẽ cát tường yên nhiên.

Trong cuộc hành trình nhiều màu sắc rực rỡ của nhân sinh. Sẽ luôn có những thời khắc suy tư và mỏi mệt. Dù là người có địa vị hay ngập trời may mắn, cũng sẽ luôn có những thử thách khó khăn do đất trời mệnh số sắp đặt. Thấu hiểu những khó khăn đó và cho bản thân mình một điểm lặng, cho tâm hồn một điểm tĩnh. Chính là lí do “Tâm an ắt bình an được ra đời “.

Cuốn sách đơn giản là tập hợp những đoạn tản văn, những trải nghiệm, những kinh nghiệm, những luận điểm sống và tất cả những rung động của cảm xúc mà Thiên An đã có trong cuộc sống này. Có chút sự giao thoa giữa những luận điểm nhân sinh trong cuốn sách với việc đi tìm chân thiện mỹ trong giaó lí của nhà Phật. Nhưng lợi thế của cuốn “Tâm an ắt bình an” là đặt và giải quyết vấn đề không quá giáo điều, không quá xa cách với cuộc sống thường nhật. Cuốn sách là 1 hệ thống tư tưởng mà bất cứ ai cũng có thể đọc và thực hành ngay trong cuộc sống mỗi ngày.

