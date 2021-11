Để có được hạnh phúc, chị em nhất định cần biết 5 điều này khi chọn bước vào hôn nhân

Thứ Hai, ngày 29/11/2021 13:00 PM (GMT+7)

Kết hôn không đơn thuần là đôi bên kí xoẹt tờ giấy là xong. Kết hôn thì dễ mà duy trì mới khó nên trước khi bước vào hôn nhân bạn cần trang bị cho mình những kiến thức để hiểu và biết cách gìn giữ hạnh phúc lứa đôi. Chị em nhất định cần biết 5 điều này khi chọn bước vào hôn nhân để có được hạnh phúc.

1. Chuẩn bị tinh thần đón nhận trách nhiệm

Trước khi cưới thường cúng ta chỉ lo cho công việc, sự nghiệp, người thân là ổn. Nhưng sau khi kết hôn, người phụ nữ mang trên mình nhiều trách nhiệm hơn: Làm vợ, làm mẹ, chăm lo vun vén gia đình. Nếu nội lực không đủ mạnh dễ bị căng thẳng, stress thậm chí là trầm cảm trước quá nhiều áp lực. Nếu chưa chuẩn bị tinh thần trước những trách nhiệm mới này thì không thể hoàn thành làm tốt mọi việc được.

2. Học cách cân bằng sự nghiệp - gia đình

Phụ nữ hiện đại rất coi trọng sự nghiệp thế nhưng sau kết hôn cần học cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Bạn sẽ phải biết lúc nào làm lúc nào cần làm gì và vạch mọi chuyện rạch ròi. Chẳng hạn, khi đến nơi làm việc hãy tập trung 100% vào nó. Trước khi bước vào nhà hãy trút bỏ mọi muộn phiền bên ngoài để không mang theo "rác" vào nhà. Do đó, học cách cân bằng mọi chuyện trước khi bước vào hôn nhân là cực quan trọng.

3. Lắng nghe, cân nhắc và đưa ra quyết định

Khi bước vào hôn nhân sẽ có nhiều rắc rối ràng buộc, trước bất kì vấn đề nào cũng có những ý kiến trái chiều. Đôi khi ràng buộc lớn nhất của người phụ nữ không phải ràng buộc vật chất danh vọng, tiền bạc, địa vị mà là những ràng buộc vô hình phi vật chất liên quan đến những yếu tố tình cảm, danh dự, sự tôn trọng, nể phục ghi nhận…Mỗi một quyết định không phải chỉ ảnh hưởng mỗi bạn nữa mà nó ảnh hưởng đến cả chồng, con, gia đình…

4. Biết cách quản lý tài chính

Khi chưa kết hôn chúng ta chi tiêu thế nào cũng được nhưng đến lúc có một gia đình mà không biết cách quản lý tài chính thì dễ khiến bạn lâm vào khủng hoảng. Phụ nữ không nhất thiết phải kiếm quá nhiều tiền nhưng cần phải có đủ tiền để ít nhất trang trải cho chính bản thân và để không phải phụ thuộc dựa dẫm quá nhiều vào người bạn đời.

Kể cả bạn không kiếm tiền, ở nhà và nhận tiền chồng đưa mỗi tháng để chi tiêu gia đình thì bạn cũng cần học cách quản lý nếu không dễ khiến vợ chồng xảy ra xung đột. Việc giữ được hạnh phúc khi đó không phải là điều dễ dàng.

5. Bớt chiếm hữu

Một khi đã kết hôn tức là xác định gắn bó lâu dài nên nếu chúng ta cứ luôn có tính chiếm hữu, muốn chồng phải luôn báo cáo rõ ràng từng lịch trình rất dễ khiến đôi bên cảm thấy mất tự do. Nên đừng đòi hỏi, mong cầu, kiểm soát quá nhiều, hãy cho nhau thời gian tự do. Bạn cho chồng tự do cũng là cho mình tự do để làm những điều mình yêu, mình thích.

