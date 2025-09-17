Đài Loan: Thanh niên đi xe xịn cầu hôn bạn gái, bị cảnh sát bắt vì lý do bất ngờ

Một thanh niên lãng mạn ở Đài Loan (Trung Quốc) muốn tạo bất ngờ cho bạn gái khi cầu hôn cô với dòng chữ Marry Me (Cưới anh nhé) mắc trên chiếc ô tô Mercedes-Benz của mình, nhưng rồi chính anh ta lại được nhận điều bất ngờ từ… cảnh sát.

Theo truyền thông Đài Loan, sự việc này xảy ra vào buổi tối muộn của một ngày tháng 6 năm nay, nhưng hình ảnh của sự việc giờ mới đang được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội.

Trong khi thanh niên họ Huang, 29 tuổi, đang mùi mẫn cầu hôn thì có người dân ở gần đó chẳng nể mặt chuyện tình yêu gần đến ngày đơm hoa kết trái, mà lại đi báo cảnh sát về việc có mấy chiếc ô tô đỗ sai quy định (bao gồm xe của Huang). Cảnh sát rất nhanh chóng đến hiện trường để xem xét.

Cảnh sát kiểm tra chiếc xe mà Huang dùng để gắn dòng chữ cầu hôn. Ảnh: Next Apple.

Khi đến nơi, cảnh sát thấy Huang đang đứng cùng người yêu, liền nhắc nhở về việc đỗ xe. Tuy nhiên, với sự tinh nhạy, các anh cảnh sát cảm thấy Huang hành động rất đáng nghi, nên họ quyết định kiểm tra xe. Một túi nhỏ đựng chất cấm đã được tìm thấy trong xe của Huang.

Lúc này, Huang phần vì muốn giấu tội, phần vì thất vọng khi giấc mơ cầu hôn không thành hiện thực, nên anh ta làm ầm lên, không cho cảnh sát khám xe nữa.

Chống người thi hành công vụ luôn là một quyết định dại dột, và Huang đã bị cảnh sát bắt luôn, trước sự ngỡ ngàng của người yêu.

Chưa kịp hoàn thành lời cầu hôn thì Huang bị cảnh sát bắt. Ảnh: TVBS.

Vụ việc sau đó được chuyển cho bộ phận điều tra phù hợp, hiện chưa rõ cô người yêu có biết về việc Huang tàng trữ chất cấm hay không.