Câu nói của người lạ giúp nhân viên bảo vệ đỗ Đại học Thanh Hoa

Yang Xiao, 31 tuổi, quê ở thành phố Thẩm Dương (Liêu Ninh, Trung Quốc), vừa trúng tuyển Học viện Mỹ thuật và Thiết kế thuộc Đại học Thanh Hoa sau tám năm kiên trì ôn thi. Trong hành trình ấy, điều anh không bao giờ quên là một câu nói của người lạ khi còn làm bảo vệ ngay trong khuôn viên ngôi trường mình hằng mơ ước.

Khi làm bảo vệ tại ký túc xá sinh viên quốc tế của Đại học Thanh Hoa, Yang từng nghe một người mẹ chỉ về phía mình rồi nói với con: "Nếu không chịu học hành chăm chỉ, sau này con sẽ giống chú ấy".

Câu nói khiến anh tổn thương sâu sắc. Nhưng thay vì oán trách, Yang coi đó là lời nhắc nhở để tiếp tục theo đuổi giấc mơ tưởng như xa vời.

Trong năm thứ ba ôn thi, Yang quen một cô gái qua mạng. Theo lời Yang, bạn gái mới nhiều lần xin tiền với lý do chữa bệnh và trả nợ cờ bạc, khiến anh mất hơn một triệu nhân dân tệ (khoảng 150.000 USD). Khi chia tay, Yang vừa gánh khoản nợ lớn, vừa tiếp tục không thể đỗ cao học. Bố mẹ anh phải đứng ra giúp trả nợ, còn trường dạy mỹ thuật do anh gây dựng cũng buộc phải đóng cửa.

Những năm sau đó, Yang liên tục thi lại nhưng đều trượt Đại học Thanh Hoa với khoảng cách điểm chỉ thiếu một chút là trúng tuyển. Để trang trải cuộc sống, Yang từng làm lao công một năm trước khi nhận công việc bảo vệ tại khu ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa. Anh gắn bó với công việc này suốt hai năm. Ban ngày, anh tranh thủ vào giảng đường nghe giảng; ban đêm, anh luyện tiếng Anh với sinh viên quốc tế trong lúc làm việc.

Yang trong thời gian làm bảo vệ ở Đại học Thanh Hoa. Ảnh: Douyin

Ước mơ vào Đại học Thanh Hoa đã theo Yang từ nhỏ. Năm 2013, anh không đạt nguyện vọng này mà trúng tuyển Học viện Mỹ thuật Trung ương. Sau khi tốt nghiệp, anh mở trường dạy mỹ thuật và quyết định thi cao học vào Thanh Hoa để thực hiện giấc mơ cũng như lời hứa với bạn gái.

Lần thi đầu tiên, Yang trượt với số điểm cách ngưỡng trúng tuyển hơn 100 điểm. Vì xấu hổ, anh nói dối bạn gái rằng mình đã đỗ và bắt đầu học cao học. Đến năm sau tiếp tục thất bại, anh thú nhận sự thật và chia tay. Thất bại liên tiếp cùng cú sốc tình cảm khiến anh rơi vào khủng hoảng, luôn dằn vặt và hoài nghi chính mình.

Chàng trai cho biết quãng thời gian làm bảo vệ đã thay đổi cách nhìn của anh về giá trị của lao động, đồng thời giúp anh thêm trân trọng những người làm các công việc khác nhau trong xã hội. Dù luôn sống tiết kiệm, có lần anh gần như dùng hết số tiền tích cóp để mua vé máy bay tham dự một hội thảo học thuật. Chuyến đi này sau đó mang lại thành quả khi anh giành được nhiều giải thưởng nghiên cứu.

Theo Jiupai News, sau 8 năm kiên trì, tháng trước, Yang đã trúng tuyển Học viện Mỹ thuật và Thiết kế thuộc Đại học Thanh Hoa. Điểm thi của anh cao hơn ngưỡng trúng tuyển 34 điểm.

Yang khoe giấy báo nhập học trường Thanh Hoa sau 8 năm kiên trì. Ảnh: Douyin

Tại ngôi trường danh giá, Yang sẽ theo học chuyên ngành nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể và đổi mới số. Chương trình thường kéo dài ba năm, song anh hy vọng có thể hoàn thành trong hai năm do điều kiện tài chính hạn hẹp và mong muốn tiếp tục học lên cao.

Mục tiêu tiếp theo của Yang là giành học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ tại Đại học Harvard để tiếp tục nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể.

Câu chuyện của Yang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Một người bình luận: "Là cựu sinh viên Học viện Mỹ thuật Trung ương, Yang vốn đã có nền tảng rất vững. Dù chọn con đường nào, tài năng của anh rồi cũng sẽ tỏa sáng".