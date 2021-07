Cú "chạm" mạnh của dịch bệnh khiến chúng ta "giật mình"

Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 12:00 PM (GMT+7)

Có đi qua những ngày dịch bệnh đầy khó khăn và vất vả, chúng ta mới thấy được những ngày bình yên quý giá và ý nghĩa như thế nào.

Dịch bệnh khiến chúng ta mất đi những ngày bình yên

Dịch bệnh bất ngờ diễn ra khiến cuộc sống bình thường của con người bị đảo lộn và ảnh hưởng nặng nề. Giãn cách xã hội buộc con người chậm lại và bắt đầu ý thức được từng giá trị nhỏ bé xung quanh mình. Tại Việt Nam, dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn quả là một hành trình mà không phải ai cũng dễ dàng vượt qua.

Những "ngày corona" đã qua quả là những ngày tháng kỳ lạ. Mỗi sáng, mỗi trưa rồi mỗi tối, cơ quan chức năng cập nhật số bệnh nhân mới, số người được chữa khỏi, người không may mắn tử vong ở khắp nơi trên thế giới, rồi người nhiễm bệnh, người liên quan F1, F2 có khi ở ngay cạnh nhà mình, những khu vực cách ly.

Từ những đứa trẻ, học sinh, sinh viên không được đi học cho đến những người lao động không được đi làm buồn chán ở trong nhà hoặc phải đeo khẩu trang, mũ bảo hộ ngay ngoài công viên. Những lời nhắc nhở như: Khai báo y tế trung thực; hạn chế đến chỗ đông người; rửa tay và đeo khẩu trang khi tiếp xúc... luôn luôn song hành với cuộc sống của người dân. Những ngày này, rất nhiều người đọc tin tức về COVID với nhiều lo âu, bất an.

Mùa dịch khiến cho nhiều sinh hoạt chỉ diễn ra tại nhà

Bên cạnh nỗi lo nhiễm bệnh, nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ còn dễ mắc thêm một vấn đề về tinh thần, đó là cảm giác dường như mình đang đánh mất đi sự tự do. Một hai ngày đầu có thể rất bình thường nhưng cứ mỗi ngày trôi qua cảm giác bức bối, khó chịu lại dâng trào. Mọi người chỉ có thể quanh quẩn nơi góc nhà, thậm chí còn không dám bước sang nhà hàng xóm.

Từng ngày trôi qua thêm mà không làm được gì, trong người bắt đầu cáu bẳn, khó chịu một cách kỳ lạ dù vẫn được ăn no ngủ kỹ, thức ăn đầy đủ mỗi ngày. Khi quá rảnh rỗi, quá thừa thời gian, chúng ta rất dễ có xu hướng ăn nhiều hơn, ngủ mặc sức… Lúc này, tâm lý và cơ thể dễ trở nên ì, chậm chạp. Với một vài người, cuộc sống giống như bị cùm chân, một chuỗi ngày dài chán chường nối tiếp.

Sự tự do và cuộc sống bình thường là những điều đáng trân trọng

Chính lúc này, chúng ta mới thấy sự tự do ý nghĩa như thế nào. Chúng ta mong giá như dịch bệnh "đừng ghé thăm", mong cuộc sống lại quay về thường nhật. Chúng ta sẽ thật sự yêu những ngày được bay nhảy tung tăng, đến những nơi mình muốn, tự do làm những việc mình thích.

Dịch bệnh không chỉ khiến chúng ta ý thức hơn về mặt sức khỏe mà còn giúp chúng ta nhận thức được giá trị của sự tự do. Sự tự do và cuộc sống an toàn mà chúng ta đang hưởng thụ quả thực là tài sản vô giá.

Những chỉ đạo của Chính phủ và sự đoàn kết đồng lòng từ đội ngũ tuyến đầu chống dịch cho đến người dân đang mang lại rất nhiều tín hiệu tích cực về trạng thái bình thường sẽ sớm quay trở lại. Mùa dịch chính là khoảng thời gian để chúng ta làm mới lại bản thân và duy trì cuộc sống khỏe mạnh, tích cực mỗi ngày.

Cuộc sống bình yên sẽ sớm quay trở lại

Có lẽ sau những ngày dịch bệnh nặng nề, cuộc sống sẽ sang một trang mới. Dù bản năng của con người vốn chóng quên nhưng ít nhất trong mỗi chúng ta đã có những khoảng thời gian để tạm dừng và suy nghĩ. Khoảng lặng của dịch bệnh giúp chúng ta sống chậm lại, thấu hiểu được giá trị của sự tự do để thêm yêu cuộc đời, yêu đất nước, yêu con phố, làng quê, ngôi nhà mình đang sinh sống.

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/cu-cham-manh-khien-chung-ta-giat-minh-168437.htmlNguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/cu-cham-manh-khien-chung-ta-giat-minh-168437.html