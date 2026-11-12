Còng lưng trả nợ xây nhà, con dâu ngã ngửa khi nghe bố chồng tuyên bố về sổ đỏ

Nhà cao cửa rộng nhưng vừa cưới xong đã phải gánh nợ

Ngày Minh Tâm theo Phong về nhà chồng, ai nhìn căn nhà ba tầng khang trang cũng xuýt xoa khen cô có phúc. Bố mẹ cô càng yên tâm khi thấy con gái được gả vào gia đình khá giả, bố mẹ chồng có nhà cửa đàng hoàng, kinh tế tưởng chừng chẳng phải lo nghĩ.

Thế nhưng, tuần trăng mật còn chưa kịp nguội, Phong đã khiến vợ bất ngờ khi đề nghị gom toàn bộ tiền tiết kiệm và vàng cưới để trả nợ xây nhà.

Anh giải thích, căn nhà này được xây dựng bằng tiền vay mượn nhiều năm của bố mẹ. Vợ chồng anh là người sẽ sinh sống lâu dài nên có trách nhiệm cùng trả nợ. Hơn nữa, sau này nhà cửa cũng thuộc về hai người, chẳng có gì phải tính toán thiệt hơn.

Nghe chồng nói có lý, Minh Tâm không chút nghi ngờ. Cô nghĩ đơn giản, đã là người một nhà thì cùng nhau vun vén, trả nợ cũng là chuyện bình thường.

Điều khiến cô không để tâm lúc ấy là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà vẫn đứng tên bố mẹ chồng.

Gần 5 năm trả nợ, con dâu lo cả chi phí sinh hoạt

Cuộc sống sau hôn nhân của Minh Tâm chẳng giống những gì cô từng tưởng tượng.

Thu nhập của Phong gần như được dành toàn bộ để trả khoản nợ xây nhà mỗi tháng. Vì thế, từ tiền ăn uống, điện nước, sinh hoạt đến những khoản phát sinh trong gia đình đều do Minh Tâm cáng đáng.

Bố mẹ chồng mỗi tháng góp 2 triệu đồng tiền ăn, còn lại con dâu phải tự xoay xở, từ những hóa đơn nhỏ nhất đến các khoản lớn như giỗ chạp, cưới hỏi, ma chay.

Có tháng tiền lương vừa nhận chưa được bao lâu, Minh Tâm đã phải tính toán từng khoản để đủ chi tiêu. Muốn mua món đồ cho bản thân, cô cũng đắn đo mãi mới dám xuống tiền.

Gần 5 năm trôi qua, hai vợ chồng đã trả được khoảng hai phần ba khoản nợ xây nhà. Minh Tâm dù mệt mỏi nhưng vẫn tự an ủi rằng những hy sinh hiện tại rồi sẽ được đền đáp.

Thỉnh thoảng nghe bạn bè kể chuyện bố mẹ cho nhà đất nhưng không sang tên, cô cũng chạnh lòng hỏi Phong về chuyện giấy tờ. Chồng cô lập tức gạt đi, anh khẳng định anh trai đã có nhà riêng, căn nhà này trước sau cũng là của vợ chồng cô. Bố mẹ anh không có lý do gì để làm khác.

Tin lời chồng, Minh Tâm lại tiếp tục cặm cụi làm việc, dành dụm từng đồng để cùng anh trả nợ.

Hóa ra, căn nhà mà cô vẫn nghĩ là tổ ấm tương lai, nơi mình đã dành gần nửa thập kỷ chắt chiu tiền bạc để trả nợ, chưa chắc đã thuộc về vợ chồng cô. Ảnh minh họa

Một câu nói của bố chồng về sổ đỏ khiến con dâu chết lặng

Biến cố xảy ra cách đây vài tháng, khi Phong cần một khoản vốn lớn để mở rộng công việc kinh doanh. Không đủ tiền tiết kiệm, anh nghĩ đến việc dùng giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà làm tài sản bảo đảm để vay ngân hàng.

Phong tìm đến bố, ngỏ ý mượn sổ đỏ làm thủ tục nhưng câu trả lời của ông khiến cả hai vợ chồng sững sờ.

Ông lạnh lùng nói: "Cái nhà này cho ai thì chưa biết. Muốn làm ăn thì tự đi mà vay".

Phong tưởng mình nghe nhầm. Anh cố giữ bình tĩnh, nhắc bố rằng suốt gần 5 năm qua, vợ chồng anh đã bỏ tiền trả phần lớn khoản nợ xây dựng căn nhà này. Thế nhưng, bố anh không giải thích, cũng chẳng đưa ra lời hứa hẹn nào, ông chỉ im lặng.

Sự im lặng ấy khiến Phong thất vọng, còn Minh Tâm cảm thấy như có ai vừa dội một gáo nước lạnh vào lòng mình. Hóa ra, căn nhà mà cô vẫn nghĩ là tổ ấm tương lai, nơi mình đã dành gần nửa thập kỷ chắt chiu tiền bạc để trả nợ, chưa chắc đã thuộc về vợ chồng cô.

Con dâu muốn dừng trả nợ, mẹ chồng lập tức nổi giận

Khi đem chuyện kể với vài người bạn thân, Minh Tâm nhận về những lời trách móc nhiều hơn an ủi. Ai cũng cho rằng cô quá cả tin khi dốc hết tiền bạc vào một tài sản không đứng tên mình. Dù có trả hết nợ, nếu không có thỏa thuận và giấy tờ pháp lý rõ ràng, cô vẫn có nguy cơ trắng tay nếu gia đình xảy ra tranh chấp.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, Minh Tâm bàn với chồng nên dừng việc trả nợ thay bố mẹ. Hai người sẽ tự tích lũy, tìm một căn nhà nhỏ để ra ở riêng, còn khoản nợ hiện tại nên để bố mẹ chồng có trách nhiệm giải quyết nhưng Phong không đồng ý.

Anh cho rằng bố mẹ đã nghỉ hưu, thu nhập chỉ trông vào lương hưu, nếu vợ chồng anh ngừng trả nợ thì ông bà không thể xoay sở. Anh cũng không muốn vì chuyện tiền bạc mà khiến gia đình rạn nứt.

Hai vợ chồng tranh cãi liên tục. Minh Tâm càng nói càng tủi thân, bởi người phải hy sinh nhiều nhất trong gần 5 năm qua lại dường như không có quyền quyết định tương lai của chính mình.

Chuyện đến tai mẹ chồng, bà lập tức trách móc con dâu. Bà cho rằng chính Minh Tâm xúi giục chồng đòi mượn sổ đỏ để vay tiền làm ăn, không đạt được mục đích nên quay sang kích động Phong, gây bất hòa giữa cha con.

Minh Tâm nghe mà nghẹn lời. Cô chưa từng nghĩ mình có quyền sở hữu căn nhà ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng mong nhận được một lời xác nhận rõ ràng sau ngần ấy năm cùng chồng trả nợ.

Giờ đây, Minh Tâm rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục ở lại, cô vẫn phải gánh những khoản chi tiêu và nợ nần mà không biết căn nhà cuối cùng thuộc về ai. Nếu ra riêng, số tiền tích lũy gần như chẳng còn bao nhiêu, cuộc sống phía trước cũng đầy khó khăn.

Điều khiến cô đau lòng nhất không phải là căn nhà có thể không thuộc về mình, mà là sau gần 5 năm hy sinh, cô vẫn bị xem như người ngoài mỗi khi nhắc đến quyền lợi của bản thân.

Minh Tâm tự hỏi, liệu cô nên tiếp tục trả món nợ không phải do mình tạo ra để giữ hòa khí gia đình, hay phải dứt khoát bước ra ngoài trước khi quá muộn?