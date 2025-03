Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định về việc công nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 đối với 10 cá nhân có thành tích xuất sắc ở lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học sáng tạo; Lao động sản xuất; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hoá nghệ thuật; Hoạt động xã hội.

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024: Nguyễn Hữu Tiến Hưng, Thân Thế Công, Phạm Huy Hiệu, Nguyễn Viết Hương, Hoàng Khắc Hiếu, Nguyễn Hoàng Hải Quang, Trần Vĩnh Chiến, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Hoàng Sơn, Phùng Quang Trung (lần lượt từ trái sang phải, từ trên xuống).

1. Nguyễn Hữu Tiến Hưng – lĩnh vực Học tập

Nguyễn Hữu Tiến Hưng (SN 2006), hiện là sinh viên Đại học Y Hà Nội. Năm 2024, cậu học trò Trường THPT chuyên Bắc Ninh đã giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2024 và vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2024.

Tiến Hưng từng đoạt giải Nhất Quốc gia môn Hóa học năm 2024; giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học năm học 2022-2023; Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế tổ chức tại Uzbekistan năm 2022-2023; Huy chương Vàng cuộc thi giao lưu các trường đồng bằng duyên hải năm học 2022-2023.

2. Thân Thế Công - lĩnh vực Học tập

Thân Thế Công (SN 2006) khi đang là học sinh Trường THPT chuyên Bắc Giang xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á và quốc tế 2024 và vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Công cũng đã đoạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024, 2023; Huy chương Vàng kỳ thi học sinh giỏi Vật lý các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ năm 2023.

3. Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu – lĩnh vực Nghiên cứu khoa học – sáng tạo

Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu (SN 1992) - giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính, chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Sức khỏe thông minh VinUni-Illinois, trường ĐH VinUni. Anh còn là Giám đốc Khoa học Trung tâm Khởi nghiệp (E-lab) thuộc VinUni và Ủy viên Ủy ban Nghiên cứu của trường.

Tiến sĩ Hiệu từng đoạt giải thưởng Rising Star in Research tại trường ĐH VinUni năm 2024; tác giả chính của cụm 3 công trình khoa học công bố bởi Tạp chí Nature Scientific Data (IF 8.9) và Neurocomputing (IF 5.5) với hơn 700 nhóm nghiên cứu trên khắp thế giới đã trích dẫn và khai thác các nghiên cứu này.

Đã công bố 70 bài báo khoa học trên các tạp chí và hội thảo quốc tế uy tín trên các hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính và y tế thông minh, trong đó có 24 bài báo tạp chí Q1 và 16 bài hội nghị quốc tế rank A/A* (ICLR, CVPR, ICCV, MICCAI, ICASSP). Tác giả 4 bằng độc quyền sáng chế và 1 giải pháp phần mềm hữu ích.

Anh từng đạt Giải thưởng khoa học Quả Cầu Vàng 2023; giải thưởng Gương mặt Việt Nam triển vọng 2023.

4. Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương – lĩnh vực Nghiên cứu khoa học – sáng tạo

Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương (SN 1990) Phó Trưởng Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường ĐH Phenikaa; đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024.

Tiến sĩ Hương sở hữu một bằng độc quyền sáng chế quốc tế về Phát triển công nghệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển (SALD). Công trình đã có hơn 20 bài báo được công bố trên các tạp chí uy tín.

Anh là tác giả của 32 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1 (11 bài là tác giả chính). Bên cạnh đó, anh có 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu (chủ trì); 2 sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (đồng tác giả); 1 chương sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (tác giả chính); 2 Giải thưởng nghiên cứu khoa học quốc tế xuất sắc.

5. Hoàng Khắc Hiếu – lĩnh vực Lao động sản xuất

Hoàng Khắc Hiếu (SN 1996) Trưởng phòng Phát triển 2, Trung tâm Giải pháp Chính phủ (Viettel Solutions), Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Anh đã chủ trì nhiều dự án lớn của Viettel đạt doanh thu lớn và mang công nghệ Việt chinh phục thế giới, như: Dự án "Luồng Xanh" trong thời điểm dịch COVID-19 đảm bảo việc thông suốt giao thông trên toàn quốc; Dự án Giám sát xử phạt giao thông thông mình trong hệ sinh thái Smart city, đã triển khai cho hơn 30 dự án trên khắp Việt Nam và quốc tế mang lại doanh thu 200 tỉ đồng; Xây dựng và tư vấn giải pháp cho hệ sinh thái Giao thông thông minh ITS: ITS Hải Phòng (119 tỷ).

Chủ trì nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới quan trọng của đơn vị như: IOT Platform, ITS (Giao thông thông minh), Văn phòng làm việc số, sản phẩm Trafficid trong hệ sinh thái ITS được triển khai ở Peru, triển khai tại Dubai trong khuôn khổ hợp đồng ITS Dubai (trị giá 2 triệu USD), sản phẩm IOT Platform triển khai cho khách hàng Tòa Thị chính Dubai (trị giá 100.000 USD).

6. Đại uý Nguyễn Hoàng Hải Quang – lĩnh vực Quốc phòng

Đại uý Nguyễn Hoàng Hải Quang (SN 1995) Phó Phi Đội trưởng - Tham mưu trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân; là Chiến sĩ thi đua cở sở 4 năm liền (2021, 2022, 2023, 2024).

Năm 2024, anh Quang đã trực tiếp thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực ban chiến đấu tiêm kích phòng không cấp 2 ngày, đêm; tham gia bay diễn tập bắn, ném bom, đạn thật tại Trường bắn TB-2; bay thực binh trong diễn tập “MT-24”...

Năm 2024, anh đạt Giấy khen cấp Sư đoàn Vì đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 1 của Bộ Chính trị khóa XIII, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của QUTW.

7. Đại uý Trần Vĩnh Chiến – lĩnh vực An ninh trật tự

Đại uý Trần Vĩnh Chiến (SN 1994) Phó Đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Anh đã thụ lý và điều tra hơn 40 vụ án, vụ việc với 130 bị can, vật chứng thu giữ hơn 350kg ma túy các loại và nhiều tang vật, tài sản khác có liên quan; điều tra, khám phá vụ án “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH MTV DV cơ quan nước ngoài FOSCO, làm rõ hành vi chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng, điều tra mở rộng vụ án, khởi tố, xử lý thêm 13 bị can...

Anh vinh dự được nhận Huân chương Chiến công hạng Ba vì lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Là Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021, 2022, 2023, 2024.

8. Trịnh Thu Vinh – lĩnh vực Thể dục thể thao

Trịnh Thu Vinh (SN 2000) Đội Bắn súng Công an Nhân dân; Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Chị Vinh đạt danh hiệu Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2024; từng đoạt Huy chương Vàng nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp đồng đội tại Giải bắn súng vô địch châu Á (1/2024); hạng 4 nội dung 10m súng ngắn hơi tại Olympic Paris 2024. Đứng top 5 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại Giải bắn súng vô địch thế giới và chính thức có vé tham dự Olympic Paris 2024 (8/2023).

9. Nguyễn Huỳnh Sơn (Soobin Hoàng Sơn) – lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật

Nguyễn Huỳnh Sơn (SN 1992) tham gia Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 và làm mới các ca khúc dân gian ( Trống Cơm và Chiếc Khăn Piêu ) giúp lan tỏa được giai điệu, văn hoá dân gian đến gần hơn với mọi khán giả, nhất là các bạn trẻ. Đoạt giải “Anh tài toàn năng (X-Fire)”, “Anh tài được yêu thích nhất” tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.

Đại sứ Quảng cáo được yêu thích nhất 2024 - Vạn Xuân Awards; đoạt giải tại các hạng mục: MV được yêu thích nhất; Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất tại Giải thưởng Mai Vàng năm 2024.

10. Phùng Quang Trung – lĩnh vực Hoạt động xã hội

Phùng Quang Trung (SN 1996) Trưởng nhóm các bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline; đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024.

Hằng năm, anh cùng nhóm đã phục dựng hàng nghìn bức ảnh liệt sĩ, góp phần cùng xã hội thực hiện nghĩa cử "Đền ơn đáp nghĩa"; thực hiện dự án thường niên “Đón anh trở về quê hương” với việc phục dựng miễn phí và ưu tiên đặc biệt gần 50 trường hợp liệt sĩ đón nhận hài cốt trở về quê hương trên khắp mọi miền tổ quốc. Phục dựng bức ảnh quý “Lễ trao quân hàm cho cán bộ cấp cao toàn quân ngày 22/12/1958”. Trao tặng 300 bức ảnh để bàn lắp khung miễn phí vào dịp lễ Quốc Khánh 2/9.