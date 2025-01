Những gương mặt giới trẻ có thành tích nổi bật trong năm 2024

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh Võ Quang Phú Đức (Trường THPT chuyên Quốc học Huế) đã trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 với màn đấu trí ấn tượng.

Khi mới vào học Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, Đức đã thể hiện năng khiếu về môn Toán. Em là học sinh chuyên Toán của trường, từng nằm trong dự nguồn tham gia đội tuyển Toán dự thi học sinh giỏi quốc gia, nhưng sau đó Đức tập trung đầu tư cho chương trình Nguyệt quế đỏ để miệt mài, bồi dưỡng, rèn luyện tham gia thi Đường lên đỉnh Olympia.

Đức cùng 2 học sinh của trường Quốc học Huế từng giành giải Nhất cuộc thi Di sản với học đường do Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế phối hợp tổ chức. Qua 11 năm học tập, em luôn đạt thành tích học sinh Giỏi.

Nam sinh Võ Quang Phú Đức (Trường THPT chuyên Quốc học Huế) đã trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 với màn đấu trí ấn tượng.

Chủ tịch Quốc hội trẻ em

Chủ tịch phiên họp giả định Quốc hội trẻ em năm nay gây ấn tượng bởi sự điều hành đĩnh đạc, tự tin, khả năng ăn nói lưu loát, dõng dạc. Em là Lê Gia Vinh 14 tuổi, học sinh lớp 8/5, Trường THCS Hùng Vương (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Chủ tịch Quốc hội trẻ em Lê Gia Vinh có nhiều thành tích ấn tượng như Giải Ba cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp huyện năm 2022; Giải Nhì và giải Ba cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp huyện năm 2023; Giải Ba cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến cấp huyện năm học 2022-2023; Giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến cấp huyện năm học 2023-2024.

Vinh còn đạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo sách cấp huyện năm học 2022; Giải Ba cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp huyện năm học 2023-2024; Giải Ba cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp tỉnh năm 2022; Giải Nhì cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp tỉnh năm 2023; Giải Nhì khối 7 toàn tỉnh trong vòng thi cấp quận/huyện của cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến năm học 2023-2024...

Gia Vinh cho biết, em ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà ngoại giao tài giỏi. Trải nghiệm làm Chủ tịch Quốc hội trẻ em sẽ giúp em hoàn thiện mình hơn, trang bị hành trang, kiến thức vững vàng để chinh phục ước mơ trong tương lai.

Chủ tịch "Quốc hội trẻ em" Lê Gia Vinh phát biểu khai mạc phiên họp sáng 28/9. Ảnh: Xuân Tùng

Nữ tiến sĩ duy nhất nhận giải thưởng Khuê Văn Các

TS. Lê Trần Phước Mai Hoàng (SN 1992) - Giảng viên Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý công, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM là nữ tiến sĩ duy nhất trong 9 nhà khoa học nhận giải thưởng Khuê Văn Các năm 2024.

Nghiên cứu nổi bật của TS. Lê Trần Phước Mai Hoàng là “Exploring the relationship between social media use and anti-luxury behavior” nhằm khám phá và phân loại các nhóm khách hàng phản đối hàng xa xỉ (anti-luxurians) trên mạng xã hội. Đồng thời phân tích đặc điểm của từng nhóm, xu hướng tẩy chay các thương hiệu xa xỉ và lý do đằng sau sự phản đối của họ. Mức độ phản đối và sự tách biệt đối với các thương hiệu xa xỉ của từng nhóm được phân tích và lập bản đồ, từ đó đề xuất các chiến lược tương tác để thương hiệu có thể tái kết nối với các nhóm này hoặc giảm thiểu sự phản đối.

TS. Lê Trần Phước Mai Hoàng (SN 1992) - Giảng viên Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý công, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM.

Thành tích nghiên cứu nổi bật của TS. Mai Hoàng

Nữ sinh " mở khóa" phương pháp điều trị khối u thần kinh

Nguyễn Quỳnh Giang - sinh viên năm 6, Khoa Y, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TPHCM là 1 một trong 20 người nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024, do T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức.

Bằng sự tò mò và hiếu kỳ, say mê khám phá, nữ sinh Nguyễn Quỳnh Giang đã thử thách bản thân với công trình nghiên cứu về u nguyên bào thần kinh ở trẻ em, từ đó "hiến kế" xây dựng phương pháp điều trị mới, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Công bố khoa học này cũng giúp Giang xuất sắc giành được Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục bậc đại học năm 2023.

Một số thành tích nổi bật khác của Quỳnh Giang như đồng tác giả 1 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Q1; giải Nhất giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 24 năm 2022; giải Nhất giải thưởng KHCN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023; nhận 2 Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo năm 2023 do T.Ư Đoàn trao tặng; giải Nhì cuộc thi Sinh viên sáng tạo ý tưởng nghiên cứu khoa học năm 2024.

Nguyễn Quỳnh Giang - sinh viên năm 6, Khoa Y (Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TPHCM).

Viện sĩ Viện Kỹ thuật điện và điện tử quốc tế

Một trong những người Việt tiên phong nghiên cứu công nghệ lõi cho mạng 5G, 6G - PGS.TS. Ngô Quốc Hiển (Đại học Queen’s Belfast, Anh) năm qua vừa được bầu làm Viện sĩ Viện Kỹ thuật điện và điện tử quốc tế (IEEE) vì đã có thành tựu xuất sắc, đóng góp lớn trong lĩnh vực điện tử viễn thông.

PGS.TS Ngô Quốc Hiển đã có gần 200 công bố khoa học liên quan đến hệ thống Massive MIMO trên các tạp chí quốc tế uy tín và lọt top các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Anh được vinh danh là nhà khoa học trẻ xuất sắc của Đại học Queen’s Belfast; giải thưởng Early Achievement Award của Ủy ban kỹ thuật lý thuyết truyền thông (CTTC), Viện Kỹ sư điện và điện tử (IEEE); giải thưởng IEEE Stephen O. Rice; giải thưởng IEEE Leonard G. Abraham…

Đặc biệt, PGS.TS Hiển hiện là biên tập viên của 5 tạp chí khoa học quốc tế, trong đó có 3 tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông của hiệp hội IEEE.

PGS.TS. Ngô Quốc Hiển (Đại học Queen’s Belfast, Anh) là một trong những người Việt tiên phong nghiên cứu công nghệ lõi cho mạng 5G, 6G và được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực điện tử viễn thông.