Cô giáo xinh đẹp khiến bạn trai “say” ngay lần đầu gặp

Thứ Năm, ngày 02/09/2021 12:15 PM (GMT+7)

Tham gia mai mối online, liệu cô giáo trẻ có đồng ý hẹn hò với anh chàng ít nói nhưng rất chân thành?

Ông mai hẹn hò tập mới nhất cùng Quyền Linh gặp gỡ Ngô Thị Nhiên (26 tuổi, Gia Lai) – giáo viên cấp 1 và Trần Đức Lâm (27 tuổi, Long An) – điều hành chạy tàu ở TP.HCM.

Ngô Nhiên được mọi người nhận xét là người dễ thương, hoạt bát, giàu năng lượng, vui vẻ, thân thiện, biết tự lập, thích trồng cây, nấu ăn. Cô có điểm yếu nóng tính, dễ tổn thương và suy nghĩ nhiều.

Đức Lâm có điểm mạnh hòa đồng, vui vẻ, dễ gần; điểm yếu hơi nhút nhát, rụt rè trước đám đông.

Tham gia chương trình, đàng gái mong muốn tìm mẫu bạn trai tâm lý, biết yêu thương chăm sóc, ngoại hình ưa nhìn, cao 1m7, không gia trưởng, không hút thuốc hay nhậu nhẹt bê tha. Đàng trai yêu cầu bạn gái ngoan hiền, biết lắng nghe, thấu hiểu và có công việc ổn định.

“Anh không biết nhậu, từ bé đến lớn chưa say rượu bao giờ nhưng có khả năng “say em” mất. Anh có hút thuốc nhưng hút ít thôi vì đặc thù công việc đôi khi làm đêm căng thẳng. Anh là người rất chiều bạn gái và không gia trưởng nên em yên tâm”, Đức Lâm thật thà.

Sau loạt câu hỏi ông mối đưa ra dù cặp đôi không có nhiều sự trùng hợp nhưng khi cả hai gặp gỡ, cô giáo trẻ “đốn tim” bạn trai bởi nụ cười xinh và giọng hát hay, ấm áp.

Cùng trò chuyện, cô giáo thẳng thắn hỏi bạn trai: “Anh đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Sau này kết hôn mình sẽ ở đâu?”. Chàng trai Long An nói rằng: “Anh cũng chuẩn bị được tương đối. Do dịch bệnh nên đã 2 tháng anh chưa về quê. Sau này kết hôn mình sẽ ở Long An, nhà anh chỉ có hai anh em trai đều lập nghiệp ở TP.HCM và ở sát nhà nhau. Bố mẹ anh vẫn còn trẻ, không muốn đi theo con cái nên sẽ không phải làm dâu, chỉ có hai đứa ở với nhau thôi”.

Trước khi đưa ra quyết định, đàng trai chia sẻ thật lòng: “Anh thấy em là người vui vẻ, hòa đồng và dễ gần. Trong lúc tình hình dịch bệnh phức tạp mà chương trình đã kết nối anh với em, anh hi vọng mình sẽ cho nhau một cơ hội. Anh mong rằng quãng đường đi của em từ bây giờ trở về sau anh sẽ đồng hành và chở che cho em”.

Kết thúc cuộc gặp, cô giáo xinh đẹp từ chối hẹn hò với lý do: “Em thấy anh rất tốt nhưng lại ở Long An xa xôi quá, em không có ý định về đó. Và em cảm thấy mình cần một đối tượng chín chắn hơn nữa. Nếu làm bạn em rất vui!”.

