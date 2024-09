Cô gái trẻ tăng 20kg/năm vì công việc quá căng thẳng

Ảnh: SCMP

Theo SCMP, câu chuyện trên đã làm dấy lên những cuộc thảo luận trực tuyến mới về "béo phì do làm việc quá sức". Đây là thuật ngữ mô tả tình trạng tăng cân do căng thẳng liên quan tới công việc. Tại Trung Quốc, béo phì do làm việc quá sức thường được cho là do áp lực công việc, giờ làm việc dài hoặc lối sống không điều độ.

Ouyang Wenjing cho biết, cô tăng từ 60kg lên 80kg chỉ sau một năm làm việc. Người phụ nữ này không nêu rõ nơi làm việc hay bản chất công việc. Tuy nhiên, khi chia sẻ với hãng tin Star Video, Ouyang kể, công việc đã trở thành thảm họa với sức khỏe thể chất và tinh thần của cô. Ouyang đã nghỉ việc vào tháng 6 và hiện cảm thấy khỏe hơn nhiều.

Người phụ nữ 24 tuổi này cho hay, cô thường xuyên phải làm thêm giờ, làm ca không đều và ăn đồ ăn bên ngoài cho tất cả các bữa. Ouyang chia sẻ, bản thân nặng 105kg hồi học trung học, rồi giảm 45kg trong 4 năm tiếp theo. Tuy nhiên, công việc gần đây đã phá hoại những nỗ lực giảm cân đó và cô bắt đầu tăng cân trở lại.

Ouyang hiện là người có sức ảnh hưởng về giảm cân với 41.000 người theo dõi trên mạng xã hội Xiaohongshu. Cô đã điều chỉnh chế độ ăn uống của mình để giảm dầu và đường, tập trung vào các bữa ăn cân bằng với rau, ngũ cốc và protein. Cô đã giảm 6kg trong một tháng sau những thay đổi này.

Mặc dù luật lao động của Trung Quốc quy định rằng nhân viên không nên làm việc quá 40h một tuần song nhiều công ty thường bỏ qua các quy định này.

Văn hóa làm việc “996”, nghĩa là làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần – khá phổ biến và vẫn tiếp tục lan rộng trong các công ty công nghệ ở Trung Quốc đại lục. Trên diễn đàn trực tuyến Douban, các thành viên của một nhóm “nghiện công việc” lưu ý rằng hiếm khi tìm được công việc nào cho phép nghỉ hai ngày một tuần.

Bác sĩ dinh dưỡng của Bệnh viện Quân đội số 309 Zuo Xiaoxia cho hay, ăn tối muộn, ăn quá nhiều và thiếu ngủ là lý do dẫn đến “béo phì do làm việc quá sức”.

