Cô bé 12 tuổi mong mẹ đừng im lặng khi nóng giận

Trong chương trình “Điều con muốn nói”, bé Hoài Anh (12 tuổi) – cô con út trong gia đình có sáu thành viên – đã viết một bức thư gửi mẹ, bày tỏ tình cảm và sự hối lỗi sau những lần khiến mẹ buồn. Dù còn nhỏ, Hoài Anh khiến nhiều người bất ngờ bởi sự trưởng thành và tinh tế khi tự nhận ra những thiếu sót trong cách cư xử với mẹ.

Chia sẻ cùng MC Ốc Thanh Vân, Hoài Anh tâm sự mỗi khi mẹ góp ý, em thường “khó chịu qua nét mặt”, khiến mẹ buồn lòng. Em kể, từ nhỏ cha mẹ đã dạy các con tính tự lập, nhưng đôi khi chính điều đó khiến em trở nên bướng bỉnh. “Có lần chuẩn bị quần áo ghi hình, mẹ nói con nhiều đồ mà không chọn được bộ nào, con lại thấy khó chịu. Mẹ biết hết đó, nhưng mẹ quen rồi, nên mẹ không nói gì luôn,” Hoài Anh kể.

Theo lời cô bé, mỗi khi mẹ giận, mẹ thường chọn cách im lặng. Dù vẫn nấu ăn, dọn dẹp, chuẩn bị bữa cơm chu đáo, nhưng sau đó mẹ lặng lẽ vào phòng, để lại không khí nặng nề trong nhà. “Mẹ không nói gì hết, nên con cũng không biết làm sao. Con chỉ mong mẹ nói ra, để con hiểu và được gần mẹ hơn,” Hoài Anh bày tỏ.

Phía sau sự im lặng ấy là nỗ lực kiềm chế cảm xúc của chị Thúy Hằng – mẹ Hoài Anh. Chị chia sẻ với tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang rằng bản thân vốn nóng tính, nhưng nhờ trải nghiệm nuôi dạy các con lớn, chị học được cách im lặng để cả hai bên cùng bình tĩnh. “Hoài Anh bướng lắm, thích tự quyết định mọi việc. Khi con chưa nghe lời, tôi chọn lánh đi chỗ khác, chứ không muốn lớn tiếng,” chị Hằng nói.

Dù vậy, chị thừa nhận đôi khi sự im lặng của mình khiến con gái buồn. Trong gia đình, mỗi khi có khúc mắc, chị thường gọi cho con gái lớn để cùng chia sẻ và giúp em nhỏ hiểu chuyện hơn. “Dù bướng bỉnh, nhưng Hoài Anh rất tình cảm, chỉ là chưa biết cách thể hiện thôi,” người mẹ xúc động nói thêm.

Lắng nghe câu chuyện, MC Ốc Thanh Vân bày tỏ sự đồng cảm: “Trong một gia đình yêu thương nhau, khi ai đó chọn im lặng, chắc chắn mọi người sẽ thấy buồn. Nhưng mẹ của Hoài Anh vẫn đáng quý ở chỗ – dù giận, mẹ vẫn lo chu toàn cho bữa cơm.” Nữ MC cũng dành lời khen cho Hoài Anh vì sự dũng cảm nhận lỗi và mong muốn gắn kết hơn với mẹ.

Tiến sĩ Lê Thị Linh Trang gửi gắm: "Hãy nói lời yêu thương, đừng để im lặng trở thành khoảng cách".

Từ góc nhìn chuyên môn, tiến sĩ Lê Thị Linh Trang nhận xét: “Hoài Anh là cô bé thông minh, tinh tế, nhưng đôi khi chọn cách ‘giả lả’ để xoa dịu thay vì bày tỏ cảm xúc thật. Chính sự im lặng của cả hai khiến khoảng cách mẹ con xa dần mà không ai muốn.”

Kết thúc chương trình, tiến sĩ gửi gắm thông điệp sâu sắc: “Hạnh phúc không ở đâu xa, mà nằm trong những khoảnh khắc bình dị bên người thân. Hãy nói lời yêu thương, đừng để im lặng trở thành khoảng cách.”