Nắm được 5 định luật tâm lý này sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời

Cuộc sống đôi khi đầy rẫy thử thách và không phải ai cũng biết cách đối mặt với chúng. Tuy nhiên, để thay đổi cuộc sống, bạn không nhất thiết phải thực hiện những bước đi lớn lao. Đôi khi, chỉ cần điều chỉnh một chút trong cách suy nghĩ, bạn có thể mang đến sự mới mẻ cho cuộc sống của mình.

Dưới đây là 5 định luật tâm lý được ví như những chiếc chìa khóa giúp mọi người mở ra cánh cửa hạnh phúc.

1. Định luật “Quả táo”

Cuộc đời giống như một giỏ táo, có quả ngon và cũng có quả hư. Chúng ta thường bận tâm quá nhiều vào việc xử lý những “quả táo hư” - những điều không như ý trong cuộc sống, những mâu thuẫn trong các mối quan hệ, hay những thất bại trong công việc.

Nhưng định luật “Quả táo” nhắc nhở rằng, hãy ăn quả ngon trước và bỏ đi quả hư. Đây không phải là trốn tránh, mà là một sự lựa chọn khôn ngoan. Hãy tập trung sự chú ý của bạn vào những điều tốt đẹp, để những điều xấu tự nhiên mất đi sức ảnh hưởng.

Mỗi sáng khi thức dậy, hãy nghĩ đến những điều bạn mong chờ trong hôm nay, thay vì để những phiền muộn của ngày hôm qua chiếm lấy tâm trí. Sau một khoảng thời gian, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống thực sự trở nên đáng sống hơn.

2. Định luật 'Giá trị'

Chúng ta thường có xu hướng xem nhẹ những gì mình đang sở hữu và chỉ khi mất đi, chúng ta mới nhận ra giá trị thực sự của chúng. Định luật này giống như một tấm gương phản chiếu những điểm mù phổ biến trong bản tính con người.

Một cơ thể khỏe mạnh, sự hỗ trợ từ gia đình và một công việc ổn định là những điều tưởng chừng như bình thường nhưng thực chất lại là những điều rất quý giá.

Chúng ta cần học cách trân trọng những điều này khi còn đang sở hữu, thay vì chỉ biết hối tiếc khi đã mất đi. Đây là một trong những bài học quan trọng nhất để đạt được hạnh phúc trong cuộc sống.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy thử liệt kê 3 điều khiến bản thân cảm thấy biết ơn trong ngày. Thói quen đơn giản này sẽ giúp bạn nhận ra những “kho báu” trong cuộc sống.

3. Định luật 80/20

Trong cuộc sống, không cần phải hoàn hảo trong mọi lĩnh vực. Chỉ cần bạn nắm vững 20% những yếu tố quan trọng nhất, bạn đã có thể đạt được đến 80% kết quả mong muốn.

Định luật này đã giúp nhiều người thoát khỏi những lo toan vụn vặt trong cuộc sống. Thay vì cố gắng hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo, chúng ta nên xác định điều gì thực sự quan trọng đối với bản thân. Hãy dành 80% thời gian và sức lực cho những mục tiêu chính, đồng thời buông bỏ những việc không cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn đạt được kết quả nổi bật hơn trong cuộc sống.

Trong mọi lĩnh vực, từ sự nghiệp, học tập cho đến các mối quan hệ, khả năng tập trung đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn hãy tự đặt câu hỏi: "Điều gì là quan trọng nhất đối với tôi?". Sau đó, hãy loại bỏ những điều không cần thiết, bạn sẽ nhận thấy cuộc sống trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

4. Định luật 'Tích cực'

Bạn tin vào điều gì, bạn sẽ thu hút điều đó. Đây không phải chuyện huyền bí, mà là một nguyên lý đã được tâm lý học chứng minh.

Khi mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực, chúng ta thường vô tình hành động theo cách khiến những điều không mong muốn trở thành hiện thực. Ngược lại, nếu duy trì một tâm thế lạc quan, chúng ta có khả năng tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực trong cuộc sống.

Mỗi ngày, bạn hãy tự nhắc nhở bản thân với những câu nói tích cực như: “Hôm nay sẽ có điều tốt đẹp xảy ra” hay “Tôi có thể xử lý tốt việc này”. Những suy nghĩ đơn giản này giống như những hạt giống, sẽ bén rễ và phát triển, tạo nên một cuộc sống tươi sáng và bình yên cho bạn.

5. Định luật 'Nhân quả'

Muốn có “quả” như thế nào, bạn phải gieo “nhân” tương ứng. Nghe có vẻ đơn giản nhưng đây lại là một sự thật mà nhiều người thường bỏ qua.

Chúng ta hay chăm chăm nhìn vào kết quả và lo lắng, mà quên mất phải vun xới quá trình. Hãy đặt sự chú ý vào những gì bạn có thể làm ngay lúc này, thay vì chỉ nghĩ về tương lai.

Mỗi hành động tử tế, mỗi lần kiên trì, mỗi chút nỗ lực hôm nay đều là đang gieo hạt cho một tương lai tốt đẹp. Hãy nhớ: Nhân của hôm nay chính là quả của ngày mai.

5 định luật này còn được ví như 5 người thầy thông thái. Khi gặp khó khăn hay bối rối, bạn có thể nhờ nó để tìm kiếm sự hướng dẫn. Mặc dù sự thay đổi không thể diễn ra ngay lập tức nhưng từng bước nhận thức và điều chỉnh nhỏ mỗi ngày sẽ dẫn đến những chuyển biến lớn trong cuộc sống.