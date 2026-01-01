Chủ nhân chia sẻ về linh vật “Ngựa vui vẻ” độc đáo, nặng gần 6 tấn, lần đầu tiên xuất hiện dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 31/12, linh vật ngựa mang tên "Ngựa vui vẻ" tại Bắc Ninh bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là linh vật ngựa đầu tiên xuất hiện trong mùa Tết năm nay do anh Bùi Văn Quân (33 tuổi), ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh (khu vực Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ) thực hiện.

Anh Quân bên linh vật ngựa mang tên "Ngựa vui vẻ". Ảnh: NVCC

Anh Quân không còn xa lạ gì với nhiều người khi trong dịp Tết năm 2025 từng gây chú ý khi ra mắt linh vật "Rắn hạnh phúc". Tác phẩm được anh hoàn thiện sau hơn 80 ngày, cao 5,1m, nặng khoảng 7 tấn, làm từ xi măng và cốt thép.

Anh Quân dành hơn 1 tháng để hoàn thiện linh vật ngựa. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Quân cho biết, ý tưởng về linh vật ngựa đã được ấp ủ từ khoảng 5-6 tháng trước. Ban đầu, anh chỉ dự định thực hiện một linh vật phục vụ Tết Âm lịch, nhưng khi Tết Dương lịch cận kề, anh quyết định làm thêm một phiên bản khác.

Linh vật ngựa được anh Quân tạo hình với tông màu đỏ chủ đạo. Ảnh: NVCC

Cụ thể, linh vật ngựa được anh Quân tạo hình với tông màu đỏ chủ đạo, cao khoảng 4m và nặng gần 6 tấn. Theo anh Quân, màu đỏ là gam màu truyền thống, mang tính biểu trưng của Tết cổ truyền Việt Nam và cũng phù hợp với hình tượng con ngựa. Thời gian hoàn thiện linh vật ngựa kéo dài hơn một tháng. Các linh vật do anh thực hiện đều được đặt tên theo tinh thần tích cực mang tên "Ngựa vui vẻ".

Anh trưng bày tại vườn nhà và mọi người tham quan, chụp ảnh miễn phí. Ảnh: NVCC

Anh dự kiến ra mắt thêm linh vật "Ngựa hạnh phúc" vào dịp Tết Âm lịch Bính Ngọ 2026. Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, anh trưng bày linh vật tại "Vườn hạnh phúc" trong khuôn viên gia đình, mở cửa miễn phí để người dân và du khách tới tham quan, chụp ảnh.

Hình ảnh ngộ nghĩnh linh vật "Ngựa vui vẻ". Ảnh: NVCC

"Tôi mong muốn linh vật "Ngựa vui vẻ" tạo một điểm đến để mọi người, đặc biệt là trẻ em, có thể tới tham quan, vui chơi, chụp ảnh trong những ngày đầu năm mới", anh Quân chia sẻ.