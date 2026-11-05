Chồng đi họp lớp về say mềm, vô tình gọi tên tình cũ và cái kết

Cuộc gặp sau 10 năm khiến tình cũ trỗi dậy

Thời sinh viên, Khôi từng yêu Ngọc say đắm. Họ đã có những năm tháng bên nhau đầy mộng mơ, thậm chí từng hứa hẹn sẽ cùng xây dựng một gia đình nhỏ sau khi tốt nghiệp.

Thế nhưng, khi ra trường, Ngọc bất ngờ nói lời chia tay. Gia đình muốn cô lấy một người đàn ông có công việc ổn định, điều kiện kinh tế tốt hơn Khôi.

Ngày ấy, Ngọc từng nghẹn ngào nói: "Em yêu anh, nhưng em không đủ can đảm chống lại bố mẹ. Anh đừng trách em. Có lẽ chúng ta chỉ có duyên mà không có phận".

Khôi đau đớn nhưng không níu kéo. Anh lao vào công việc, cố gắng gây dựng sự nghiệp rồi kết hôn với Lan. Cuộc sống hiện tại của anh khá viên mãn với người vợ đảm đang và hai đứa con ngoan ngoãn.

Anh từng nghĩ mình đã quên hẳn Ngọc cho đến buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ngày tốt nghiệp.

Ngọc cũng có mặt, nhưng người phụ nữ từng xinh đẹp, rạng rỡ năm nào giờ đã gầy gò, khuôn mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi. Qua lời kể của bạn bè, Khôi biết cô có cuộc sống không mấy hạnh phúc. Chồng cô lười biếng, công việc bấp bênh, mọi gánh nặng gia đình đều đổ lên vai vợ.

Thấy Khôi, Ngọc chủ động bước tới. "Anh khác quá! Thành đạt, phong độ hơn ngày trước nhiều. Nhìn anh bây giờ, em cũng thấy tiếc cho mình".

Khôi chỉ cười, cố tình chuyển sang chuyện khác, nhưng câu nói bỏ lửng ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh.

Suốt buổi tiệc, hai người thỉnh thoảng lại trò chuyện, những kỷ niệm cũ được nhắc lại khiến Khôi có chút bồi hồi. Anh thương cho hoàn cảnh của Ngọc, đồng thời không khỏi nghĩ nếu ngày ấy mọi chuyện khác đi thì cuộc đời cô có lẽ đã không vất vả đến vậy.

Gọi tên tình cũ trong cơn say khiến vợ đòi ly hôn

Cuộc vui kéo dài đến tận khuya. Khôi uống hết ly này đến ly khác, vừa vì bạn bè lâu ngày gặp lại, vừa vì những cảm xúc khó gọi tên sau cuộc hội ngộ.

Anh không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Khi tỉnh dậy, trời đã gần sáng, đầu đau như búa bổ. Lan ngồi bất động bên mép giường, đôi mắt sưng đỏ.

"Chúng ta ly hôn đi!", cô lạnh lùng nói.

Khôi tưởng vợ đang đùa, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của Lan, anh biết cô hoàn toàn nghiêm túc.

"Em bị làm sao vậy? Anh chỉ đi họp lớp, uống hơi nhiều thôi mà".

Lan bật cười chua chát: "Anh còn định diễn đến bao giờ? Đêm qua anh gọi tên Ngọc suốt. Anh có biết tôi phải nằm nghe cái tên ấy đau đớn thế nào không?".

Khôi chết lặng. Anh vội cầm điện thoại kiểm tra, trong Zalo có hai tin nhắn của Ngọc, gửi vào lúc gần nửa đêm. Cả hai đều được Lan đọc.

Ngọc viết rằng Khôi đã say quá nên cô gọi taxi giúp anh về. Cô cũng chúc anh luôn hạnh phúc, đồng thời nói rất vui vì sau nhiều năm vẫn được gặp lại một người bạn cũ. Chẳng có lời tán tỉnh hay hẹn hò nào, nhưng với Lan, từng ấy đã quá đủ.

Khôi cố gắng giải thích rằng anh chỉ uống quá chén, những lời nói trong lúc không tỉnh táo không thể đại diện cho tình cảm hiện tại, nhưng Lan gạt tay chồng.

"Anh nghĩ tôi ghen vì một người phụ nữ nhắn tin cho anh sao? Tôi đau vì sau ngần ấy năm chung sống, hóa ra trong lòng anh vẫn có một người mà tôi không thể thay thế".

Khôi không biết phải giải thích thế nào. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ vợ con. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận cuộc gặp hôm ấy đã khơi lại những cảm xúc tưởng chừng ngủ yên. Ảnh minh họa

Sự thật phía sau câu nói lúc say khiến Khôi không thể phản bác

Khôi cố ôm vợ, liên tục khẳng định anh chưa từng phản bội gia đình. Anh thừa nhận cuộc gặp khiến mình có chút xúc động, nhưng đó chỉ là sự tiếc nuối về một đoạn thanh xuân đã qua.

Lan nhìn chồng, nước mắt lặng lẽ rơi: "Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải anh còn yêu cô ấy, mà là tôi không biết mình đã từng là lựa chọn đầu tiên của anh hay chỉ là người đến sau để lấp đầy khoảng trống".

Khôi không biết phải giải thích thế nào. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ vợ con để quay lại với Ngọc. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận cuộc gặp hôm ấy đã khơi lại những cảm xúc tưởng chừng ngủ yên.

Lan đứng dậy, kéo chiếc vali nhỏ từ trong tủ ra.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ. Anh cứ ở đây, nhưng đừng bắt tôi phải giả vờ như chưa nghe thấy gì".

Cánh cửa phòng khép lại. Khôi ngồi bất động giữa căn nhà vốn luôn đầy ắp tiếng cười.

Anh từng nghĩ chỉ cần không ngoại tình, không phản bội bằng hành động thì mình đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Nhưng giờ đây, anh mới hiểu có những vết thương không đến từ một cuộc tình vụng trộm, mà bắt nguồn từ cảm giác người bên cạnh chưa bao giờ thực sự đặt mình vào vị trí quan trọng nhất.

Một cái tên trong cơn say đã khiến Khôi phải đối diện với câu hỏi mà anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày vợ mình đặt ra: Suốt những năm qua, anh đã thật sự quên người cũ hay chỉ học cách không nhắc đến cô ấy?