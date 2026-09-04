Phát hiện vợ lấy tên người yêu cũ đặt cho con

Tôi 32 tuổi, vợ tôi 30 tuổi. Chúng tôi quen nhau khi cùng làm việc ở một công ty, yêu khoảng hai năm rồi kết hôn. Đến nay, chúng tôi cưới được gần bốn năm và có con trai hai tuổi.

Trước khi lấy nhau, tôi biết vợ từng có mối tình kéo dài khoảng ba năm. Cô ấy không giấu chuyện đó nhưng cũng chưa bao giờ kể nhiều. Tôi nghĩ ai cũng có quá khứ nên không hỏi sâu, chỉ biết hai người đã chia tay khá lâu trước khi tôi và cô ấy quen nhau.

Sau cưới, cuộc sống của chúng tôi khá ổn. Hai vợ chồng cùng đi làm, tự lo kinh tế và chưa từng có chuyện gì khiến tôi nghi ngờ cô ấy.

Khi con chào đời, hai vợ chồng bàn nhau khá lâu về chuyện đặt tên. Tôi thích một cái tên mạnh mẽ, còn vợ muốn tên nhẹ nhàng, dễ gọi. Cuối cùng, tôi theo ý cô ấy. Con được đặt tên là Minh Khang.

Vài tháng sau, tôi từng hỏi vì sao vợ thích cái tên này đến vậy. Cô ấy chỉ nói nghe hay và đó là cái tên đã nghĩ từ trước. Tôi cũng không hỏi thêm.

Cho đến khoảng hai tháng trước, trong lúc dọn tủ đồ cũ, tôi vô tình tìm thấy một cuốn sổ vợ dùng từ thời đại học. Một tấm ảnh cũ rơi ra, phía sau ghi tên và ngày tháng. Tôi nhận ra đó là người yêu cũ mà vợ từng kể. Tên người đó trùng với tên con trai tôi.

Tôi hỏi vợ ngay tối hôm đó. Sau một lúc im lặng, cô ấy thừa nhận tên con được lấy từ cái tên người yêu cũ. Vợ nói hai người từng có khoảng thời gian đẹp nhưng đã chia tay vì không hợp nhau, hoàn toàn không có ý định quay lại. Khi đặt tên cho con, cô ấy chỉ nghĩ đó là một cái tên đẹp, không phải vì còn tình cảm với người cũ.

Tôi hỏi nếu vậy, tại sao cô ấy chưa bao giờ nói với tôi. Vợ nói vì biết tôi sẽ suy nghĩ nhiều nên không muốn kể.

Từ đó, tôi bắt đầu nhìn cái tên của con khác hẳn. Trước đây, tôi nghĩ đó là cái tên hai vợ chồng cùng lựa chọn. Bây giờ, mỗi lần gọi con, tôi lại nhớ đến người yêu cũ của vợ.

Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại mang một điều thuộc về mối tình cũ vào cuộc hôn nhân mà không nói cho tôi biết.

Tôi hỏi vợ còn liên lạc với người cũ không, cô ấy khẳng định đã chấm dứt hoàn toàn trước khi gặp tôi và đồng ý đổi tên cho con nếu tôi muốn. Nhưng tôi không biết có nên làm vậy không. Con đã hai tuổi, mọi giấy tờ, người thân và bạn bè đều quen với cái tên này.

Tôi cũng tự hỏi liệu mình có quá nhạy cảm không. Vợ đã chọn sống với tôi, sinh con và chưa từng có dấu hiệu phản bội. Nếu cô ấy thực sự không còn tình cảm với người cũ, liệu tôi có nên bỏ qua?

Nhưng nếu đã quên, tại sao sau nhiều năm cô ấy vẫn nhớ cái tên ấy và muốn đặt cho con?

Tôi không muốn ly hôn chỉ vì một cái tên, nhưng cũng không biết làm thế nào để thôi ám ảnh. Tôi nên coi đây là một phần quá khứ của vợ và bỏ qua, hay yêu cầu cô ấy đổi tên con để tôi không còn cảm giác mình đang nuôi một đứa trẻ mang tên người yêu cũ của vợ?