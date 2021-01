Chiêu “lạ” của cô vợ cao tay dằn mặt chồng nát rượu trước Tết để răn đe

Thứ Ba, ngày 12/01/2021 07:59 AM (GMT+7)

Không thể chịu nổi cảnh chồng suốt ngày say xỉn, Ly đã phải dùng đến “chiêu độc” khiến chồng phải từ bỏ rượu bia trước Tết.

Không thể chịu đựng được mãi cảnh ngộ này, Ly đã nói chuyện chia tay với Hùng. (Ảnh minh họa)

Thủa mới yêu nhau, Hùng sau này là chồng của Ly thật hiền lành, chất phác, dễ mến. Anh chăm chỉ trong công việc nghề nghiệp, lại chu đáo trong sinh hoạt ứng xử hàng ngày. Đúng là người đàn ông mẫu mực mà Ly may mắn mới có được.

Lấy nhau được 6 năm, có một cặp con đủ nếp đủ tẻ với gia đình và công việc làm ăn cũng rất suôn sẻ thì Hùng lại trở chứng, trái tính trái nết. Ban đầu thì nghe bạn bè rủ rê bù khú, chén tạc chén thề sau giờ làm. Lâu dần thành quen, nhạt mồm nhạt miệng phải có bia rượu mới chịu. La cà nhậu nhẹt trà dư, tửu hậu bỏ bê việc nhà và thường về rất muộn đến say mèm.

Tình cảnh này kéo dài làm cho kinh tế gia đình sa sút. Các con thiếu đi sự chăm sóc chu đáo. Buổi tối không còn là niềm vui gia đình sum họp nữa mà là chỉ có 3 mẹ con lo âu, thấp thỏm sợ Hùng say xỉn về nhà không an toàn, trúng gió sinh bệnh tật… Ly đã khuyên can nhiều lần mà không có kết quả, thậm chí nhờ người nhà giúp đỡ nhắn nhủ cũng bị Hùng bỏ ngoài tai. Trái lại, Hùng còn sinh cáu bẳn, thậm chí hung hãn với vợ con.

Đôi lúc quá chén, hay không được vợ đưa đủ tiền đi ăn nhậu là Hùng chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Từ một gia đình yên ấm, hạnh phúc mà giờ vì chồng nát rượu bia nên gia đình luôn đứng trước bờ vực đổ vỡ.

Không thể chịu đựng được mãi cảnh ngộ này, Ly đã nói chuyện chia tay với Hùng. Ban đầu, Hùng còn tỏ ra bất cần, song được vợ thẳng thắn phê phán, chỉ ra những tác hại của bia rượu và dẫn chứng về bệnh tật mà nhiều người thân đang vật vã mắc phải cũng từ bia rượu mà ra. Hùng cũng ít nhiều cũng nhận ra tác hại của bia rượu, thấy được sự vô lý và bê tha của mình khi suốt ngày "cắm chốt" nơi quán nhậu.

Thế nhưng, oái oăm thay là hết ba lần hứa sửa chữa, rồi bảy lần xin lỗi vợ con rồi vài hôm sau Hùng vẫn chứng nào tật nấy. Ly lúc này cũng đã nhận ra chồng mình thuộc kiểu người "già ưa nặng" nên chuyển sang một giải pháp mạnh mẽ hơn để thay đổi chồng.

Sắp đến Tết rồi mà cứ nướng tiền vào chỗ rượu chè thế này thì mất nhờ. Nghĩ vậy nên Ly bí mật lắp camera trong nhà để bật lên những lúc cần thiết. Sau một cơn say vật vã, tỉnh dậy Hùng thấy hối hận vì người nhũn mềm, còn quả quyết hứa với với còn say xỉn nữa là cho phép vợ muốn làm gì thì làm, đánh đập thoải mái, chịu hết.

Mấy hôm sau, Hùng lại về nhà với bộ dạng say khướt, loay hoay mãi mới cởi được đôi giày để lên giường. Ly nhanh tay bật máy ghi hình rồi gây sự khiến cho Hùng nổi đóa, vung tay, vung chân chửi bới vợ con. Ly cũng không phải vừa, nhân lúc Hùng say liền "bật lại" khiến anh dúi dụi ngã xuống giường, miệng chỉ kịp ú ớ gào thét…

Nửa đêm tỉnh rượu, Hùng mới thấy ê ẩm người liền hỏi vì sao bị vậy thì Ly thú nhận là đã có màn giằng co giữa cả hai và vì quá say nên Hùng đã trở thành người thua cuộc. Ly cũng cho Hùng xem toàn bộ vụ việc đó đã bị ghi hình lại, nếu không từ bỏ rượu bia, sẽ tung hê lên cho bàn dân thiên hạ biết được bộ mặt thật của một kẻ say rượu, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ nhưng nào ngờ bị thua ê chề.

Tối hôm sau, Ly lại khéo léo rủ Hùng đi thăm một người bạn ốm trong viện. Khi tới bệnh viện, Ly giả vờ như không biết khoa, phòng của người bạn để dắt chồng đi hết khoa này đến khoa kia. Tại đây, Hùng đã tận mắt chứng kiến cảnh nhiều người bị tai nạn giao thông do say rượu, rồi có trường hợp đi cấp cứu vì ngộ độc rượu bia, xuất huyết dạ dày… Đứng ở hành lang bệnh viện mà Hùng thấy xấu hổ và sợ hãi khi thấy rất nhiều người hối hận vì đang mang nhiều bệnh tật mà do uống quá nhiều bia rượu mà ra.

Bây giờ thì Hùng đã hoảng sợ thật sự và biết vợ mình cao tay, nhưng anh cũng tự nhủ mình may mắn khi vợ quyết liệt như vậy. Nếu không, giờ này gia đình tan nát, bản thân Hùng không biết bao giờ mới thoát khỏi ma men.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/gia-dinh/chieu-la-cua-co-vo-cao-tay-dan-mat-chong-nat-ruou-truoc-tet-de-r...Nguồn: https://giadinh.net.vn/gia-dinh/chieu-la-cua-co-vo-cao-tay-dan-mat-chong-nat-ruou-truoc-tet-de-ran-de-20210109112116287.htm