Chàng sinh viên với ước mơ mang nông sản Việt Nam đi khắp thế giới

I. Thông tin cá nhân 1. Nguyễn Thế Nam 2. Ngày sinh: 03/10/1997 3. Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 4. Cử nhân ngành Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 5. Hiện đang học Thạc sỹ ngành Quản lý kinh doanh nông nghiệp tại Trường đại học Nông Nghiệp Tokyo, Nhật Bản II. Thành tích nổi bật A - Học tập 1. Thủ khoa đầu vào của Học viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2015. 2. Tham gia chương trình trao đổi sinh viên “Advanced Leadership Theory” với đại học Yamagata, Nhật Bản năm 2016. 3. Tham gia chương trình trao đổi sinh viên “Experience GXU Study at GXU” tại đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2016. 4. Tham gia chương trình trao đổi sinh viên “Short-Term Regular Exchange Program” trong thời gian một năm (2017 – 2018) tại trường đại học Ryukyus, Nhật Bản. 5. Tham gia chương trình trao đổi sinh viên “International Ocean Camp” tại đại học Quốc gia Hải Dương Đài Loan năm 2018. 6. Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. 7. Tốt nghiệp Loại Xuất sắc chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2020. 8. Học chương trình Thạc sỹ tại Đại học Nông Nghiệp Tokyo, Nhật Bản năm 2020. 9. Học viên trong chương trình “Lãnh đạo trẻ ABG” do Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam năm 2019. B - Học bổng 1. Học bổng JASSO, Nhật Bản 2017 – 2018. 2. Học bổng hỗ trợ học tập từ Công ty AEON MALL Việt Nam cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm 2018. 3. Học bổng hỗ trợ học tập từ Công ty cổ phần CP Việt Nam cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm 2019. 4. Học bổng toàn phần chương trình Thạc sỹ năm 2020. C - Hoạt động ngoại khóa 1. Tình nguyện viên trong Hội nghị Nông nghiệp Quốc tế ISSAAS năm 2016. 2. Tình nguyện viên tích cực trong Hội nghị Quốc tế về chống buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. 3. Hoàn thành chương trình “Hội nghị YSEALI: Thanh niên và tinh thần tích cực của công dân 2016” do Đại sứ quán Mỹ khen tặng năm 2016. 4. Hoàn thành khóa học tại Trường Liêm chính Việt Nam do Đại sứ quán Ai-Len khen tặng năm 2018. 5. Chứng nhận tích cực tham gia phong trào thanh niên 5 lần hiến máu tình nguyện với tổng cộng 1,35 lít máu đã hiến. 6. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện quyên góp quần áo và sách vở cũ cho trẻ em bị ung thư tại Bệnh viện K3 Tân Triều.