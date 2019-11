Cặp đôi nên duyên nhờ “nằm chung” chiếc giường ký túc xá

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 14:03 PM (GMT+7)

Nhờ kế thừa chiếc giường ký túc xá của chị khóa trên mà Minh Quyền có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Nông Ánh. Cũng kể từ đó chuyện tình yêu của họ bắt đầu nảy nở.

Minh Quyền và Nông Ánh.

Hiện tại, tổ ấm nhỏ của Nông Thị Ánh (27 tuổi) và Lục Minh Quyền (24 tuổi) đã tràn ngập tiếng cười trẻ thơ với sự xuất hiện của thành viên nhí được 3 tháng tuổi trong gia đình. Nhìn con yêu, Quyền và Ánh lại nở nụ cười hạnh phúc bởi con là kết tinh mối tình đẹp của cả 2 cùng vượt qua khoảng cách tuổi tác và cả sự cấm đoán của gia đình để có một “Happy ending”.

Nên duyên nhờ “nằm chung” chiếc giường ký túc xá

“Mặc dù bây giờ và sau này em không hoàn mỹ như khi anh mới biết. Rồi chắc chắn sẽ có nhiều thất vọng hơn về em nhưng nếu 1 giây phút nào đó anh bỗng thấy chán em đừng quên là anh đã từng yêu em từ cái nhìn đầu tiên và từng khóc khi biết mình được phép cưới nhau đấy nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp và vẫn luôn tôn trọng nhau như ngày ấy đến bây giờ”. Đó là những dòng tâm sự của Ánh dành cho ông xã của mình sau tất cả mọi khó khăn để có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc như hiện nay.

Ánh kể, cuối năm 2014, cô lên học liên thông đại học tại Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc (Thái Nguyên), nơi cô từng học cao đẳng trước đó. Năm ấy, Quyền là cậu sinh viên cao đẳng năm nhất tại đây.

Trong một chương trình văn nghệ tại hội trường, Quyền đã bị trúng ngay tiếng sét ái tình khi nhìn Ánh lần đầu tiên. Cô gái nhỏ con lùn tẹt một mẩu đã khiến cậu em dưới 4 khóa si mê.

“Chồng mình bảo nhìn suốt và yêu mình từ cái nhìn đầu tiên. Giờ mình hỏi chồng chỉ bảo "em không quá xinh nhưng có sức hút đối với con trai" thế thôi vì mình lùn tẹt 1 mẩu, gương mặt cũng không phải xinh tới mức làm người khác khác si mê ngay được. Được cái mình người nhỏ nên trẻ hơn tuổi khiến ban đầu chồng không biết là mình hơn anh 3 tuổi”, Ánh cười chia sẻ.

Ánh khiến Quyền si mê ngay lần đầu tiên gặp.

Về nhà, Quyền tìm mọi cách để có thể làm quen với Ánh. May mắn vì cô chơi với một người bạn trong lớp nên anh đã có Facebook nhanh chóng. Ngày hôm sau, Quyền về gửi lời kết bạn và khiến tường Facebook của Ánh “sập” bão like với hơn 100 thông báo like ảnh của những năm trước.

Sau vài lần gây bão like, Quyền cũng được Ánh chấp nhận kết bạn. Từ đây, chàng trai nhắn tin làm quen và bắt đầu chuỗi ngày "bám đuôi". Thời ấy, mỗi ngày Ánh đi học đều cảm thấy có người nhìn trộm, nhưng ngó quanh không thấy ai quen. Trong khi đó, Quyền dần biết được con đường Ánh thường đi qua, giờ giấc cô xuất hiện. Thi thoảng anh nhắn tin: "Nay chị xõa tóc đẹp lắm", "Nay chị mặc chiếc váy đó đẹp". Có hôm thấy Ánh đến ký túc chơi, Quyền không dám gọi mà chỉ nhắn biển số xe cô đi, với ý rằng mình nhìn thấy.

Vì thấy Quyền cùng trường lại cùng quê Cao Bằng nên khi nhận tin nhắn của anh, Ánh chỉ trả lời xã giao, qua loa. Hơn nữa, cô cũng đang có vài vệ tinh theo đuổi nên chẳng mảy may suy nghĩ đến người em khóa dưới.

“Mình có duyên với các em ít tuổi lắm. Lúc đó mình cũng có vài vệ tinh theo đuổi. Hên thế nào chồng mình làm quen lúc đó lại đang FA nhưng mình vẫn chưa quan tâm và chỉ coi là người em học cùng trường cùng quê không có gì đặc biệt hơn”, Ánh cho hay.

Mãi cho đến một ngày Ánh tình cờ soi vào bức ảnh Quyền chụp chiếc giường ký túc của anh trên mạng, nhìn thấy dòng chữ "funnybaby" trên chiếc hòm phía sau. Đó chính là dòng chữ Ánh viết năm nào. Cô ngớ người vì hóa ra Quyền nằm chiếc giường mình từng nằm ở phòng 409 ký túc xá, dùng chiếc hòm tôn mình đã dùng ngày trước. Và từ lúc biết Quyền ở phòng ký túc xá trước mình ở nên dần dần cả 2 có chủ đề chung để nói chuyện hơn.

Sau vài tháng quen, Quyền lấy can đảm mời Ánh đi gặp mặt và đến lần thứ 5 anh mới nhận được lời chấp thuận của anh với một người bạn gái đi cùng.

Suốt quãng thời gian “trồng cây si” cưa cẩm Ánh, Quyền nhiều lần nói thích Ánh, không muốn Ánh có người yêu. Anh thường quan tâm, trò chuyện tới khuya và nhiều lần hát tặng Ánh để bộc lộ tình cảm của mình. Tuy nhiên, Ánh vẫn không hề có tình cảm.

Sau nửa năm, Quyền quyết định thẳng thắn thổ lộ: "Em yêu chị. Ra trường em sẽ lấy chị làm vợ. Tình cảm em dành cho chị là thật. Hãy cho em cơ hội được chăm sóc chị suốt đời. Nếu chị không đồng ý, từ mai chúng ta sẽ không gặp nhau nữa".

Nghe đến câu “từ mai chúng ta sẽ không gặp nhau nữa”, Ánh thấy hụt hẫng và nhận ra tình cảm của mình dành cho người em đồng hương. Cô đã nhận lời yêu nhanh chóng nhất trong đời chỉ sau 2-3 tháng quen.

Mối tình chị em trải qua không ít những khó khăn, lời xì xào của mọi người.

Hai tuổi xung khắc, mất một năm thuyết phục gia đình

Ánh tâm sự, cô yêu Quyền bởi sự hiền lành và anh luôn tôn trọng cô. Anh thương cô thật sự, luôn cố gắng vì cô và sống có trách nhiệm với gia đình cô. Ở bên anh, cô luôn cảm thấy ấm áp nên đã quyết định chọn lựa anh là người theo mình cả đời này, bỏ ngoài ta mọi lời xì xào và cả khoảng cách tuổi tác, sự cấm đoán của 2 bên gia đình.

“Anh luôn lắng nghe thấu hiểu mình và muốn lắng nghe chia sẻ với mình trong mọi chuyện nên mình thấy bản thân có ý nghĩa thật sự với anh. Vì lý do tuổi tác nên mình không muốn công khai với mọi người sợ không có kết quả nhưng quãng thời gian yêu nhau anh đã giúp mình xóa đi suy nghĩ đó.

Lúc đầu nhiều người biết tình yêu của tụi mình, có người chúc phúc còn có người thì cười. Thậm chí, có người còn nặng lời nói chị em loạn luân nhưng bọn mình đâu họ hàng gì mà loạn luân chứ”, Ánh bộc bạch.

Cô mới sinh con được 3 tháng.

Để đến được với nhau và có một Happy Ending, cả Ánh và Quyền đều trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi bị 2 bên gia đình phản đối không chỉ vì cô hơn tuổi chồng mà còn bởi tuổi cả 2 đều xung khắc với nhau. Sau gần 1 năm thuyết phục, cô và Quyền mới nhận được cái gật đầu đồng ý của 2 bên gia đình.

Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ tháng 9 của năm 2017, Quyền đã đã gọi điện cho cô giọng lạc đi và khóc khi cha mẹ đồng ý cho cả 2 cưới. Niềm hạnh phúc ấy có lẽ cả 2 vợ chồng cô không bao giờ quên được.

Vậy là cuối năm 2017, vợ chồng về chung một nhà. Hiện, cô là phụ trách mảng văn hoá tại Uỷ ban xã Chí Viễn (Trùng Khánh), bên cạnh dạy hát then, chơi đàn tính. Còn Quyền ra trường làm trong một khu resort ở Thác Bản Giốc (Cao Bằng).

Sau 2 năm kết hôn, hiện giờ tổ ấm nhỏ của cô đã chào đón thành viên mới. Mặc dù cuộc sống hôn nhân có nhiều mâu thuẫn, xích mích nhưng những khó khăn cô và chồng cùng nhau vượt qua cũng đủ để cả 2 trưởng thành, bình tĩnh trong mọi chuyện. Cô bằng lòng với cuộc sống hiện tại, được cùng người mình yêu cố gắng vì nhau và vì thiên thần nhỏ.