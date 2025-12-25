Cách tốt nhất để phụ nữ yêu bản thân là làm những điều này

Chào các bạn, tôi là Chân Tâm, 55 tuổi, hiện đang sinh sống tại Trung Quốc. Sau 5 năm nghỉ hưu, tôi nhận được lương hưu đủ để trang trải cuộc sống và đang tận hưởng những điều mình yêu thích. Một trong những điều tôi thường nghe sau khi nghỉ hưu là: "Phụ nữ cần phải biết yêu bản thân và chăm sóc cho chính mình".

Thực ra, mỗi người có một cách sống riêng và cách yêu bản thân cũng không giống nhau.

Có người nghĩ yêu bản thân là phải ăn ngon mặc đẹp, suốt ngày đi du lịch. Có người nghĩ yêu bản thân là phải tìm một người bạn đời tốt với mình, để có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Có người nghĩ yêu bản thân là phải để con cái thật lòng hiếu thảo, sẵn sàng chi tiền cho mình, tốt nhất là để mình quản lý tài chính.

Đối với tôi, phụ nữ yêu bản thân không nhất thiết phải sở hữu nhiều vật chất hay tiền bạc. Điều quan trọng là họ cần chăm sóc bản thân một cách toàn diện, từ sức khỏe thể chất đến tinh thần. Việc ổn định cuộc sống của chính mình chính là cách thể hiện tình yêu bản thân tốt nhất.

Phụ nữ hãy biết yêu bản thân mình.

Chủ động ra khỏi nhà, tập thể dục để duy trì sức khỏe và sống khỏe mạnh

Sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống, thể dục là một phương pháp hiệu quả để duy trì sức khỏe. Mặc dù ai cũng nhận thức được điều này nhưng nhiều người vẫn tìm đủ lý do để trì hoãn việc tập luyện, thường là bằng cách lướt điện thoại.

Nhiều năm trước, một người đã đến tìm tôi để tập chung Thái Cực Quyền. Ban đầu, họ hứa sẽ gặp tôi mỗi sáng tại địa điểm đã định. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, họ bắt đầu gửi tin nhắn với nhiều lý do khác nhau để không tham gia. Có lúc họ cho biết mình không ngủ ngon, có lúc lại viện cớ có việc quan trọng hơn.

10 năm trôi qua, tôi vẫn kiên trì luyện Thái Cực Quyền, còn những người tìm lý do thì vẫn tiếp tục tìm lý do. Thỉnh thoảng gặp nhau, họ lại nói một câu: “Cậu vẫn kiên trì luyện quyền à? Mình không thể tự giác như cậu”.

Sau khi nghỉ hưu, chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa. Để thể hiện tình yêu thương với bản thân, việc chăm sóc sức khỏe hằng ngày là điều quan trọng nhất. Điều này không chỉ đơn thuần là việc mua sắm những món đồ như túi xách hay quần áo mới, mà là tạo dựng một lối sống lành mạnh và bền vững.

Chăm sóc tốt bản thân, chủ động ra khỏi nhà, tập thể dục, sức khỏe chính là bác sĩ tâm lý tốt nhất trong suốt quãng đời còn lại.

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là chăm sóc bản thân, làm những việc mình yêu thích và khiến những người quan trọng cảm thấy yên tâm.

Mỗi ngày, tôi dành thời gian luyện tập quyền và chạy bộ chậm, kết hợp với nhiều bài tập khác nhau. Những hoạt động này không chỉ giúp tôi duy trì sức khỏe mà còn mang lại cho tôi một cuộc sống tích cực hơn. Việc chăm sóc bản thân giúp tôi cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng, từ đó tôi có thể dành thời gian và sức lực để chăm sóc người bạn đời bên cạnh.

Nhàn rỗi thì đọc sách, viết lách, nâng cao bản thân

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người bạn của tôi đã chia sẻ rằng họ dành thời gian mỗi ngày để đọc sách và viết lách. Qua đó, họ nhận thấy khả năng diễn đạt của mình đã cải thiện đáng kể. Đối với tôi, việc đọc sách và viết lách đã trở thành những hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.

Sau khi nghỉ hưu, phụ nữ yêu bản thân mình, chăm sóc bản thân mình không phải là sự giàu có về vật chất, mà là sự đầy đặn, phong phú trong tâm hồn.

Trong thời đại mọi thứ đều nhanh chóng như hiện nay, nhiều người nói không có thời gian đọc sách, thậm chí nói chỉ cần đọc sách là ngủ gật. Tuy nhiên, họ lại dành cả ngày để lướt video, khi bỏ điện thoại xuống, đầu óc mơ màng, không nhớ đã xem gì.

Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 4h30 phút. Sau khi dọn dẹp qua loa và rót một cốc nước ấm, tôi bắt đầu đọc sách và viết lách cho đến 7 giờ. Người bạn đời của tôi cũng có thói quen đặc biệt, đó là mỗi sáng, khi thức dậy sẽ mở cửa phòng và nói với tôi: "Tuyệt vời, em thật sự rất giỏi".

Đọc sách đã giúp tôi thay đổi cách suy nghĩ. Khi còn trẻ, tôi thường hạ mình để làm vừa lòng người khác, luôn lo sợ rằng những thiếu sót của mình sẽ khiến người khác coi thường hoặc thậm chí cô lập mình. Tuy nhiên, qua việc đọc sách, tôi nhận ra rằng không phải tôi không đủ tốt, mà thực chất, bản chất con người ai cũng có những điểm yếu. Tôi đã hiểu rằng, không có lý do gì để cảm thấy mình đặc biệt hơn người khác trong những điều này.

Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng tâm thái ổn định là điều quan trọng nhất. Tôi không còn cảm xúc mạnh mẽ như trước, mà thay vào đó, nhìn ai cũng thấy dễ chịu. Yêu bản thân thực sự có nghĩa là sống theo sở thích nội tâm, theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn, để cả thân thể lẫn tinh thần đều được an nhiên.

Nhiều người cho rằng, cả đời chúng ta đều mong muốn sống có một cuộc sống theo cách mà mình yêu thích. Đây chính là mục tiêu mà nhiều người theo đuổi và cũng được xem là một cuộc sống lý tưởng. Tuy nhiên, trước đây, tôi từng thắc mắc tại sao lại cần phải sống theo cách mà mình yêu thích.

Sau khi nghỉ hưu và trải qua những thăng trầm cuộc đời, tôi đã nhận ra rằng yêu bản thân thực sự là sống theo những sở thích và đam mê của chính mình. Phụ nữ thường dành cả đời để chăm sóc và đối tốt với người khác nhưng lại quên mất việc yêu thương chính mình. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, tôi thường nhớ về cha mẹ và những kỷ niệm với bạn đời, điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự chăm sóc và yêu thương bản thân. Phụ nữ thường không biết mình thích gì, ngay cả ba bữa cơm mỗi ngày cũng đều theo sở thích của người bạn đời bên cạnh.

Chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị ba bữa cơm theo sở thích cá nhân, người bạn đời sẽ dần dần quen với những sở thích đó. Thay vì từ bỏ sở thích của mình để làm hài lòng người khác, điều này có thể dẫn đến việc cả hai sẽ quên đi những điều mà mình thực sự thích. Đến một độ tuổi nhất định, tôi nhận ra rằng trước khi yêu thương ai đó, chúng ta cần phải biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình trước tiên.

Trước đây, tôi cũng luôn nghĩ mình phải giống người khác nhưng sau này tôi mới nhận ra, sống là chính mình mới thoải mái. Dù là trong cuộc sống hay trong học tập, hãy tôn trọng sự lựa chọn của bản thân, cũng tôn trọng nhu cầu của người khác, sống cuộc sống theo sở thích của mình.

Không cần phải nhường nhịn mọi người, cũng đừng vì vài câu khen ngợi của người khác mà quên đi việc yêu bản thân mình. Cả đời chúng ta, đầu tiên là bản thân mình, sau đó mới là vợ/chồng, cha mẹ, con cái.