‘Bông hồng thép’ đặc công và cú đổ treo thần tốc

Rèn bản lĩnh thép

Nhập ngũ tháng 2/2020 khi tuổi đời còn rất trẻ, Nguyễn Thị Thùy Dung mang theo sự háo hức xen lẫn bỡ ngỡ của một cô gái lần đầu bước vào môi trường quân ngũ. Nhưng đặc công là lực lượng có cường độ huấn luyện cao, yêu cầu khắt khe về thể lực, kỹ thuật và tâm lý. Mỗi ngày trên thao trường là một lần thử sức.

Nữ chiến đấu viên Thùy Dung trong huấn luyện kỹ thuật vượt vật cản hàng rào kẽm gai.

Hơn 5 năm trôi qua, nữ tân binh ngày nào đã trở thành một chiến đấu viên vững vàng, từ kỹ thuật cá nhân đến khả năng hiệp đồng trong phương án tác chiến phức tạp.

Tại đơn vị công tác là Đại đội 8, Tiểu đoàn 36, Lữ đoàn Đặc công 113 thuộc Binh chủng Đặc công, Thùy Dung nhanh chóng làm chủ nhiều loại vũ khí, đặc biệt là các dòng súng tiểu liên mới được biên chế cho lực lượng Đặc công, do Việt Nam sản xuất như STV-215, STV-022, STV-380, cùng với Micro Uzi do Israel sản xuất.

Theo giáo trình huấn luyện, những bài bắn của lực lượng đặc công được thiết kế sát thực tế chiến đấu. Bia đĩa cố định, bia ẩn hiện, bia bóng bay đơn, kép xếp sát nhau với độ khó tăng dần. Mục tiêu không đứng yên, gió khiến bóng bay rung lắc, buộc xạ thủ phải xử lý trong trạng thái căng thẳng cao độ. Giữa áp lực ấy, điều quan trọng không chỉ là kỹ thuật, mà là sự bình tĩnh.

Nhờ khả năng kiểm soát nhịp thở và tâm lý ổn định, trong khoảng một phút, Thùy Dung hoàn thành toàn bộ loạt bắn, xử lý chính xác từng mục tiêu. Sự chắc tay ấy đến từ hàng nghìn lượt luyện tập lặp đi lặp lại, nơi mỗi sai số đều được rà soát và điều chỉnh.

Thượng úy Thùy Dung chuẩn bị đổ treo trên nóc nhà 4 tầng.

"Bông hồng thép" Thùy Dung và đồng đội thực hiện các bài tập đổ treo.

Không chỉ ở trường bắn, nữ chiến đấu viên này còn thể hiện bản lĩnh ở những nội dung đòi hỏi sức chịu đựng lớn. Trong kỹ thuật ngụy trang bôi trát, vượt vật cản tổng hợp, chiến đấu viên phải mặc quần áo cộc, đi chân trần hoặc bò qua các lớp rào kẽm gai dày đặc. Có buổi luyện tập, Thùy Dung chủ động nằm lên hàng rào sắc nhọn làm “cầu nối” cho đồng đội vượt qua. Khi đứng dậy, trên da là những vết xước dài, tay chân đều rướm máu…

“Ở nội dung đổ treo nhà cao tầng - kỹ thuật đặc trưng và tiềm ẩn rủi ro, yêu cầu đặt ra là tốc độ và độ chính xác gần như tuyệt đối chỉ trong tích tắc. Từ nóc nhà cao tầng, trong tư thế treo ngược, chiến đấu viên phải tiếp cận đúng điểm, xử lý mục tiêu nhanh, không chệch hướng. Có thể coi đây là những giây sinh tử bởi không được phép sai sót”, Thùy Dung chia sẻ thêm.

Không cho phép mình tụt lại phía sau

Bên cạnh các nội dung huấn luyện khắc nghiệt, Thùy Dung còn tham gia các chương trình trình diễn võ thuật như song đoản côn, trường côn, song côn nhị khúc, võ đối kháng tay không và đối kháng có trang bị vũ khí, phục vụ các đoàn đại biểu trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về lực lượng Đặc công Việt Nam.

Thượng úy Thùy Dung (bên trái) thực hành kỹ thuật ngụy trang bôi trát cùng đồng đội.

Trên sàn diễn, những động tác dứt khoát, mạnh mẽ của Thùy Dung đã tạo nên hình ảnh nữ quân nhân khỏe khoắn, tự tin. Ngoài thủ trưởng và đồng đội, ít ai biết rằng, đằng sau các phần trình diễn và kết quả trên thao trường là những lần chấn thương như bong gân, trầy xước, căng cơ, thậm chí trật khớp.

Có thời điểm, cơn đau khiến việc tập luyện gặp khó khăn. Nhưng nữ chiến binh đặc công này đã chủ động điều trị, sắp xếp lại giáo án, trở lại nhịp huấn luyện sớm nhất có thể với nguyên tắc tự đặt ra là “không cho phép mình tụt lại phía sau”.

Những nỗ lực phi thường ấy của Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thùy Dung đã được ghi nhận bằng loạt thành tích ấn tượng. Năm 2024, chị đoạt 3 huy chương bạc và đồng tại Hội thao Bắn súng quân dụng toàn quân và dân quân tự vệ.

Từ năm 2021 đến 2025, Thùy Dung liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, năm 2024, “bông hồng thép” của lực lượng Đặc công được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân - phần thưởng cao quý dành cho quân nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Quân đội.

Thượng úy Thùy Dung (ngoài cùng bên phải) chuẩn bị lên tuyến bắn.

“Bông hồng thép” Thùy Dung cùng các nữ chiến đấu viên ở Lữ đoàn Đặc công 113 trong giờ huấn luyện võ đối kháng.

Cùng năm ấy, Thùy Dung được vinh danh là Gương mặt trẻ tiêu biểu của Binh chủng Đặc công, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân; cùng rất nhiều bằng khen, giấy khen do Trung ương Đoàn, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Binh chủng Đặc công và Lữ đoàn Đặc công 113 trao tặng.

Khi nói về thành tích của mình, nữ chiến đấu viên tài năng không nhắc nhiều đến cá nhân. “Thành tích của tôi là kết quả của sự huấn luyện bài bản và sự động viên, giúp đỡ của đồng đội. Nếu không có sự chỉ bảo của cấp trên và những người đi trước, có lẽ tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng chí, đồng đội”, Thượng úy Thùy Dung chia sẻ.