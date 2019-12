Bí mật gây tò mò nhất năm 2019, dựng tóc gáy với Kumanthong

Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 09:04 AM (GMT+7)

Trong năm 2019 dân mạng đã rất tò mò với những hiện tượng như Kumanthong, Senorita hay Chill.

Mới đây, google đã công bố những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2019. Nhìn vào kết quả, có thể thấy cộng đồng mạng Việt Nam rất quan tâm đến những sự kiện nóng và các trào lưu mới.

1. Kumanthong là gì?

Theo tín ngưỡng dân gian Thái Lan, Kuman Thong là một loại thần giám hộ huyền bí. Người ta tin rằng, nó mang lại sự may mắn và phát tài cho gia chủ sở hữu nó nếu được thờ phụng chu đáo. Kuman Thong có nghĩa là "Cậu bé vàng".

Theo các bản chép tay cổ của người Thái, Kumanthong được tạo ra từ bào thai chưa được sinh ra. Cơ thể được sấy trên lửa cho đến khi khô quắt lại, trong khi thầy phủ thủy niệm thần chú và gọi hồn Kumanthong. Sau đó bào thai được sơn bằng Ya Lak và bọc bằng vàng lá.

Trong năm 2019, cộng đồng mạng tò mò khi xuất hiện nhiều video có nội dung Kuman Thong tự hút sữa. Chính bởi vậy, từ khóa này được tìm kiếm nhiều nhất. Tuy nhiên theo giải thích của các chuyên gia, việc búp bê tự uống sữa là một hiện tượng vật lý rất bình thường.

2. Cà khịa là gì?

Từ khóa cà khịa là sản phẩm của mạng xã hội Việt Nam. "Trong tất cả các loại cà, em thích nhất là cà khịa", "Nhân chi sơ, tính cà khịa" là những câu nói được giới trẻ rất hay sử dụng. Theo từ điển tiếng Việt, cà khịa có nghĩa: cố ý gây sự để cãi vã, đánh nhau và xen vào chuyện riêng của người khác.

3. Curacao ở đâu?

Từ khóa Curacao được dân mạng quan tâm ở thời điểm đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu với đội tuyển nước này tại King Cup tổ chức ở Thái Lan. Đối với đa phần người dân Việt Nam, Curacao là quốc gia khá xa lạ. Curacao là một hòn đảo tự trị nằm ở phía nam biển Caribe, gần bờ biển Venezuela. Đây là một quốc gia cấu thành thuộc chủ quyền của Vương quốc Hà Lan. Thủ đô của Curacao là Willemstad.

4. Độ ta không độ nàng là gì?

Có thể nói "Độ ta không độ nàng" là bài hát độc đáo nhất trong năm 2019. Đây là bài hát Trung Quốc có tên “Độ tôi, không độ cô ấy", do Tô Đàm Đàm và Giai Bằng trình bày. Sau khi được Việt hóa, bài hát lập tức trở thành trào lưu với top 2 trending Youtube. Với giai điệu da diết, ca từ đậm chất ngôn tình bi ai khiến cho ai đã nghe một lần cũng bị ấn tượng.

5. Văn hóa giao thông là gì?

Giao thông tiếp tục là đề tài nhận được sự quan tâm. Trong năm 2019 đã có rất nhiều chiến dịch kêu gọi nâng tầm văn hóa khi tham gia giao thông. Văn hóa giao thông được hiểu theo nhiều nghĩa.

Đầu tiên là hiểu biết đầy đủ và nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Tiếp đến là phải có tính cộng đồng khi tham gia giao thông. Thứ ba là cư xử có văn hóa, từ tốn, bình tĩnh, ưu tiên cho người già, trẻ nhỏ, biết xin lỗi, cảm ơn khi có va quệt.

6. Senorita là gì?

Senorita là ca khúc được trình bày bởi 2 ca sĩ trẻ Shawn Mendes và Camila Cabello gây tiếng vang trong năm 2019. Dân mạng chú ý bởi Senorita trong tiếng Tây Ban Nha dùng để chỉ người phụ nữ chưa lập gia đình. Từ "Senorita" có ý nghĩa tương tự như "Miss" trong tiếng Anh. Ngoài ra, Senorita cũng là tựa đề bài hát của Justin Timberlake (phát hành năm 2002) và nhóm nhạc nữ Hàn Quốc (G)I-dle.

7. Cục xì lầu ông bê lắp là gì?

"Cục xì lầu ông bê lắp" là cụm từ hoàn toàn vô nghĩa. Nó được dịch nhại từ câu hát “Don't you know, pump it up, Don't you know, pump it up…” của bài Pump It Up. Trào lưu này bắt đầu từ tik tok. Sau khi nghe câu hát kể trên, dân mạng Việt Nam đã biến tấu thành "Cục xì lầu ông bê lắp" và đã gây bão mạng trong một thời gian dài.

8. Chill là gì?

"Chill" vừa được giới trẻ Việt bổ sung vào danh sách những từ khóa hot. Nghĩa gốc của Chill theo tiếng Anh là lạnh lẽo. Thế nhưng trên mạng xã hội có nhiều cách hiểu khác nhau. Chill có thể được hiểu với nghĩa khác là Cool (thú vị, hay ho), No Worries (bình thường thôi, không vấn đề gì đâu), Hang Out (đi chơi thôi, đi lượn thôi), Relax (thư giãn, giải trí, giết thời gian), Calm Down (bình tĩnh đi, làm gì mà căng).

9. Đường lưỡi bò là gì?

Vấn đề lãnh hải luôn được người dân Việt Nam quan tâm. Chính bởi vậy từ khóa "Đường lưỡi bò" được tìm kiếm rất nhiều trên internet trong năm 2019. Đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn, đường chữ U là tên gọi dùng để chỉ đường quốc giới hải vực Biển Đông mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chủ trương và đơn phương tuyên bố chủ quyền.

10. Cúng rằm tháng Bảy như thế nào cho đúng?

Theo phong tục tập quán của người Việt, trong một năm có rất nhiều ngày lễ như ngày rằm tháng Giêng (Tết Thượng Nguyên), rằm tháng Bảy (Lễ Vu Lan), rằm tháng Tám (Tết Trung Thu).

Ngày rằm tháng Bảy âm lịch mang hai ý nghĩa lớn. Đầu tiên là lễ báo hiếu, một trong những ngày lễ chính của Phật giáo và là ngày xá tội vong nhân theo phong tục Á Đông. Chính bởi vậy, việc cúng lễ sao cho đúng cách được cộng đồng mạng Việt Nam hết sức quan tâm.

