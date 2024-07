Bí kíp đạt hai điểm 10 của thủ khoa ở vùng đất học Nam Định

Mất cha từ bé, mẹ đi làm xa để kiếm sống, Trà My (sinh năm 2006), học sinh Trường THPT Giao Thủy, Nam Định, luôn ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình và tự nhủ phải cố gắng học tập để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Nhờ tinh thần tự giác, ý chí kiên cường và sự dìu dắt tận tâm của thầy cô, Trà My đã đạt được thành tích vô cùng đáng nể với 2 điểm 10 môn Lịch sử, Địa lý và 9,75 môn Ngữ văn.

Bảng điểm các môn thi THPT Quốc gia 2024 của Phạm Thị Trà My

Niềm vui vỡ òa khi nhận kết quả 10 điểm Lịch sử và Địa lý

Trà My, học sinh lớp 12B4 Trường THPT Giao Thủy, Nam Định, đã xuất sắc đạt điểm 10 môn Lịch sử và Địa lý trong kỳ thi THPT Quốc gia 2024, trở thành thủ khoa toàn quốc khối C. Thành quả này không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Trà My mà còn là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và quê hương.

Cô nàng tự hào chia sẻ: “Niềm hân hoan vỡ òa trong tim mình khi nhận được kết quả cao ngoài mong đợi. Danh hiệu này không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ mà còn là động lực to lớn để mình tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức mới. Kết quả cũng là lời tri ân sâu sắc nhất mình muốn gửi đến quý thầy cô - những người đã dìu dắt, truyền lửa cho mình bằng sự tận tâm và nhiệt huyết”.

Trên hành trình chinh phục tri thức, Trà My luôn biết ơn sự dìu dắt tận tâm của quý thầy cô, đặc biệt là thầy Vũ Văn Thảo và cô Phùng Thị Dung. Hai ngọn đuốc sáng ấy đã khơi dậy cho cô nàng niềm đam mê học tập và chắp cánh chinh phục hai điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT - kỳ thi quan trọng đánh dấu bước ngoặt trưởng thành của mỗi học trò.

Trà My nghẹn ngào tâm sự: “Thầy Thảo - người thuyền trưởng tài ba, đã dẫn dắt mình gia nhập đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử từ những ngày đầu chập chững bước vào lớp 10 cho đến nay. Thầy không chỉ truyền cho mình kiến thức lịch sử một cách bài bản, logic mà còn truyền cho mình niềm đam mê mãnh liệt, sự hăng say khám phá những trang sử hào hùng của dân tộc.

Những bài giảng của thầy luôn sôi nổi, đầy cảm hứng với những câu chuyện lịch sử được kể một cách sinh động, như đưa mình về với những thời đại xa xưa, khiến mình như được sống, được hòa mình vào những biến cố lịch sử hào hùng của dân tộc. Chính những bài giảng đầy tâm huyết của thầy đã giúp mình gặt hái được nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, từng bước tiến gần hơn với ước mơ trở thành nhà sử học của mình.

Ngoài thầy Thảo, cô Dung là người đã khơi dậy trong mình niềm đam mê với môn Địa lý. Những tiết học của cô luôn tràn đầy hứng khởi, sôi nổi với những hình ảnh chân thực, những câu chuyện sinh động về các kỳ quan thiên nhiên, về các nền văn hóa đa dạng trên thế giới. Nhờ phương pháp giảng dạy sáng tạo, cô đã biến những kiến thức địa lý vốn khô khan trở nên hấp dẫn và dễ hiểu hơn bao giờ hết. Cô luôn khuyến khích học sinh tự tìm tòi, khám phá, giúp mình có được cái nhìn đa chiều về thế giới xung quanh. Nhờ những bài giảng tận tâm và sự quan tâm ân cần của cô, mình đã có được nền tảng kiến thức địa lý vững chắc và niềm yêu thích đặc biệt dành cho môn học này”.

Trà My tin rằng, mỗi học sinh đều có thể đạt được điểm 10 môn Lịch sử, Địa lý nếu biết cách tìm ra phương pháp học tập đúng đắn.

Bên cạnh những lời tri ân về hai người thầy cô, Trà My cũng chia sẻ bí quyết học tập hiệu quả của bản thân để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT. “Với môn Văn, mình luôn ý thức được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện kỹ năng viết. Do đó, mình chủ động học tập theo hướng dẫn và tài liệu của cô giáo bộ môn trên lớp, kết hợp với việc tham khảo các tài liệu chuyên sâu trên mạng để nâng cao vốn từ vựng, trau dồi hiểu biết về các thể loại văn học và rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá tác phẩm.

Đối với môn Sử, mình vô cùng may mắn khi được tham gia đội tuyển học sinh giỏi dưới sự dẫn dắt tận tâm của thầy Vũ Văn Thảo. Nhờ vậy, mình đã có được nền tảng kiến thức vững chắc về lịch sử dân tộc, trau dồi khả năng tư duy logic và rèn luyện kỹ năng giải đề thi. Tuy mình đã vinh dự đạt giải Nhất trong kì thi chọn Học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh với số điểm cao nhất 19,2/20, nhưng sau đó mình vẫn tiếp tục học tập nhằm củng cố kiến thức và nâng cao hơn nữa thành tích học tập.

Còn môn Địa lý là môn học mình từng gặp nhiều khó khăn do xuất phát điểm yếu hơn so với hai môn còn lại. Tuy nhiên, thay vì nản lòng, mình quyết tâm khắc phục điểm yếu bằng cách tập trung ôn luyện và rèn luyện kỹ năng làm bài. Mình tập trung làm nhiều đề thi để rút kinh nghiệm và trau dồi khả năng giải đề. Song song đó, mình cũng tiếp thu những kiến thức bổ ích từ cô Dung, người đã truyền cho mình niềm đam mê và hứng thú với môn học này. Nhờ vậy, mình đã đạt được điểm số cao hơn hẳn so với trước đây, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong học tập” - cô nàng thổ lộ.

Cô gái nhỏ tin rằng, mỗi học sinh đều có thể đạt được điểm 10 môn Lịch sử, Địa lý nếu biết cách tìm ra phương pháp học tập đúng đắn cho bản thân. Cô nàng giãi bày: “Sau mỗi bài học, các bạn nên dành thời gian luyện đề theo hướng dẫn của thầy cô để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài thi. Ngoài những kiến thức trong sách giáo khoa, còn phải tìm hiểu thêm các tài liệu tham khảo khác như sách nâng cao, internet,... để mở rộng hiểu biết, có cái nhìn đa chiều về các vấn đề lịch sử, địa lý và nhân tố quyết định là tinh thần tự học theo hướng dẫn của thầy cô giáo”.

Niềm tự hào và hạnh phúc của những người thầy

Trà My chia sẻ niềm vui bên cạnh người thầy thân yêu của mình.

Thầy Vũ Văn Thảo đánh giá, những ngày đầu tiên Trà My bước vào lớp 10, cô bạn còn khá rụt rè và chưa thực sự tự tin vào khả năng của bản thân. Tuy nhiên, với niềm đam mê mãnh liệt với môn Lịch sử và tinh thần học tập nghiêm túc, Trà My đã dần dần khẳng định được năng lực của mình. Cô luôn chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ và tích cực tham gia thảo luận trong lớp. Những bài kiểm tra và bài thi của Trà My luôn đạt điểm cao, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về kiến thức lịch sử.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, thầy Thảo cũng đặc biệt chú trọng rèn luyện cho Trà My kỹ năng tư duy logic, khả năng phân tích và đánh giá vấn đề một cách khoa học. Nhờ vậy, cô có thể tự tin giải quyết các dạng bài tập khác nhau trong kỳ thi một cách hiệu quả.

Cũng như thầy Thảo, cô Phùng Thị Dung - giáo viên môn Địa lý Trường THPT Giao Thủy chưa khi nào vui đến thế khi nhận được thông báo Phạm Thị Trà My đã xuất sắc giành vị trí Thủ khoa toàn quốc khối C.

“Niềm vui sướng vỡ òa trong lòng tôi khi biết được thành quả tuyệt vời này của em My và các học sinh trong lớp. Em My - học trò xuất sắc luôn khiến tôi tự hào bởi sự thông minh, ham học hỏi và tinh thần tự giác, chủ động trong học tập. Điểm nổi bật nhất của em My chính là ý chí vượt khó vươn lên mãnh liệt. Em đã biến những khó khăn, thử thách thành động lực để học tập và đạt được thành công vang dội như ngày hôm nay.

Tôi đã truyền đạt cho các em phương pháp học theo sơ đồ tư duy, nắm chắc kiến thức cơ bản, học theo chuyên đề và luyện đề. Nhờ áp dụng những phương pháp học tập khoa học này, các em đã đạt được kết quả cao trong học tập, đặc biệt là em My đã xuất sắc giành được điểm 10 môn Địa lý và giành luôn vị trí Thủ khoa toàn quốc” - cô Dung bộc bạch.

Trà My bên cạnh cô giáo dạy môn Địa lý của mình.

Cô Dung nhắn nhủ: “Hãy lựa chọn môi trường học tập phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân để phát huy tối đa tiềm năng của mình, em nhé! Cô luôn dõi theo từng bước tiến của em và mong rằng em sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Chúc em luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, theo đuổi ước mơ và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng!”.

