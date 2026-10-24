Bi kịch cuộc đời nữ tỷ phú Mỹ trắng tay sau 7 lần đò

Câu chuyện về khối tài sản kếch xù của Barbara Hutton bắt đầu từ trước lúc bà chào đời, khi ông ngoại FW Woolworth, người sáng lập chuỗi cửa hàng bán lẻ Woolworth vào năm 1879. Hệ thống nổi tiếng với mô hình bán hàng giá rẻ, nhanh chóng mở rộng khắp Bắc Mỹ và trở thành một đế chế kinh doanh lớn. FW Woolworth và vợ, Jennie Creighton, có ba con gái: Helena Maud (sinh năm 1878), Edna (1883) và Jessie May (1886).

Barbara Hutton năm 3 tuổi, thường được gọi là "em bé triệu USD". Ảnh: Bettmann

Edna kết hôn với Franklyn Laws Hutton, doanh nhân giàu có, đồng sáng lập công ty môi giới chứng khoán E.F. Hutton. Con gái duy nhất của họ, Barbara Woolworth Hutton, chào đời ngày 14/11/1912 tại New York và được gọi là "em bé triệu USD" ngay từ khi mới sinh. Ở thời kỳ đỉnh cao, tài sản của bà tương đương gần một tỷ USD theo giá trị hiện nay.

Bi kịch tại khách sạn Plaza và khối tài sản thừa kế khổng lồ

Tuổi thơ của Barbara Hutton gắn liền với bi kịch khi bà mồ côi mẹ năm 4 tuổi. Ngày 2/5/1917, The New York Times đăng bài với tiêu đề: "Con gái FW Woolworth tử vong do ngạt trong phòng tại khách sạn Plaza". Barbara và một người giúp việc là những người đầu tiên phát hiện thi thể mẹ.

Một số tài liệu lịch sử sau này cho rằng Edna tự tử. Tuy nhiên, hồ sơ chính thức ghi nhận bà qua đời do biến chứng viêm xương chũm - một dạng nhiễm trùng tai mạn tính nghiêm trọng - và ngạt thở.

Sau khi vợ qua đời, Franklyn ít quan tâm đến việc nuôi dạy con gái. Barbara liên tục chuyển chỗ ở giữa nhà người thân và các trường nội trú tư thục. Bà từng theo học trường Hewitt ở New York, khi đó có tên Miss Hewitt's Classes, và trường Miss Porter's ở Farmington, Connecticut, đều dành cho con em các gia đình thượng lưu.

Dù không trực tiếp chăm sóc con, Franklyn, một chuyên gia tài chính, lại chú trọng quản lý tài sản của Barbara. Đến giữa những năm 1920, ông đứng ra quản lý hai quỹ tín thác cho con gái: 26,1 triệu USD được thừa kế từ bà ngoại Jennie Woolworth và 2,1 triệu USD cổ phiếu có nguồn gốc từ tài sản của mẹ.

Năm 1933, khi tròn 21 tuổi, Barbara nhận thêm 28 triệu USD. Tính theo giá trị hiện nay, khối tài sản thừa kế tương đương khoảng một tỷ USD, đưa bà vào hàng những phụ nữ giàu nhất thế giới.

Barbara những năm tháng tuổi trẻ. Ảnh: Conde Nast

Trước đó, Barbara đã gây chú ý bởi lối sống xa hoa. Năm 1930, giữa lúc nước Mỹ chìm trong Đại suy thoái, bữa tiệc ra mắt xã hội thượng lưu của cô gái 18 tuổi tại khách sạn Ritz-Carlton gây nhiều tranh cãi. Sự kiện tiêu tốn khoảng 60.000 USD thời bấy giờ, quy tụ những gia đình danh giá như Vanderbilt và Astor. Trong bối cảnh nhiều người Mỹ chật vật vì khủng hoảng kinh tế, bữa tiệc bị xem là biểu hiện của sự xa hoa, thờ ơ trước cảnh khó khăn của công chúng.

7 cuộc hôn nhân, nhiều tước hiệu quý tộc và tài sản hao hụt

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, Barbara Hutton còn muốn có một tước hiệu quý tộc. Bà kết hôn với người chồng đầu tiên, Alexis Mdivani, người tự nhận là hoàng tử Georgia, và thường được gọi là Công chúa Barbara Mdivani trong thời gian chung sống. Cuộc hôn nhân kết thúc sau chưa đầy hai năm.

Barbara bên người chồng đầu tiên Alexis Mdivani. Ảnh: Bettmann

Barbara tiếp tục kết hôn với những người đàn ông thuộc giới quý tộc hoặc mang tước hiệu cao quý. Năm 1935, bà cưới nhà quý tộc Đan Mạch Curt Haugwitz-Hardenberg-Reventlow, trở thành nữ bá tước. Hai người có một con trai, Lance, cũng là người con duy nhất của bà.

Trong cuộc hôn nhân thứ ba, Barbara kết hôn với tài tử Hollywood Cary Grant. Đến lần kết hôn thứ 4, bà trở thành Công chúa Troubetzkoy khi cưới Hoàng tử Igor Troubetzkoy, một quý tộc Nga kiêm tay đua ôtô. Người chồng thứ 6 của bà là Gottfried von Cramm, quý tộc Đức và nhà vô địch quần vợt, giúp bà có tước hiệu nữ nam tước von Cramm. Người chồng thứ 7, Hoàng tử Raymond Doan Champassak, có liên hệ với vương quốc Champasak trước đây ở Lào.

Như vậy, Barbara ba lần mang tước hiệu công chúa, đồng thời từng là nữ bá tước và nữ nam tước. Tuy nhiên, những tước hiệu ấy không đem lại cho bà một cuộc sống hôn nhân bền vững. Qua các lần kết hôn và ly hôn, tài sản của nữ thừa kế cũng hao hụt đáng kể. Một số người chồng tiêu tiền của bà trong thời gian chung sống, trong khi những người khác nhận khoản tiền lớn để chấm dứt hôn nhân.

Người chồng thứ 5 của Barbara, nhà ngoại giao Dominica Porfirio Rubirosa, là một ví dụ điển hình. Nổi tiếng với lối sống ăn chơi, Rubirosa kết hôn với bà năm 1953 nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 53 ngày. Sau ly hôn, ông được cho là nhận 2,5 triệu USD, một chiếc máy bay và nhiều ngựa chơi polo.

"Tôi không cho rằng những người đàn ông ấy chỉ cưới tôi vì tiền, nhưng với một số người, tiền bạc quả thực có sức hấp dẫn riêng", Barbara từng nói.

Cary Grant được xem là ngoại lệ trong số các cuộc hôn nhân của Barbara. Dù bị báo chí mỉa mai là cưới vợ vì tiền, ngôi sao phim North by Northwest và The Philadelphia Story thường được nhắc đến như người chồng không đòi hỏi tài sản từ Barbara. Bà từng gọi ông là "người chồng tôi yêu nhất".

Sau khi ly hôn, Grant vẫn công khai bênh vực vợ cũ. Ông từng nói: "Cô ấy đâu có lỗi khi sinh ra trong một gia đình giàu có".

Barbara bên người chồng thứ ba - tài tử Cary Grant. Ảnh: Bettmann

Mất con trai duy nhất, qua đời trong cảnh túng thiếu tại căn hộ áp mái

Sau khi chia tay Hoàng tử Raymond Doan Champassak năm 1966, Barbara không kết hôn lần nào nữa. Tuy nhiên, những bất hạnh vẫn tiếp tục bủa vây bà. Năm 1972, con trai duy nhất của bà, Lance, tử nạn ở tuổi 36 trong vụ rơi máy bay hạng nhẹ gần Aspen, bang Colorado. Theo nhiều ghi chép, Barbara chưa từng nguôi ngoai sau mất mát này.

Bên cạnh những biến cố tình cảm, Barbara còn phải vật lộn với nhiều vấn đề sức khỏe. Bà từng trải qua ca phẫu thuật lớn do bệnh thận, thường xuyên gặp vấn đề về đường ruột và mắc chứng rối loạn ăn uống. Năm 1971, bà bị gãy xương hông và sức khỏe từ đó không thể hồi phục.

Barbara trước khi gặp các vấn đề sức khỏe. Ảnh: Camera Press

Tài sản của nữ thừa kế cũng ngày càng cạn kiệt, chỉ còn một phần nhỏ so với hàng chục triệu USD bà từng thừa kế. Khi tuổi cao, Barbara chuyển đến sống trong căn hộ áp mái tại khách sạn Beverly Wilshire ở Beverly Hills. Bà sống lặng lẽ, phần lớn thời gian nằm liệt giường và hiếm khi ra khỏi phòng.

Tờ The Washington Post mô tả Barbara là "người phụ nữ ốm yếu, sống ẩn dật" khi đưa tin về cái chết của bà. Ngày 11/5/1979, Barbara qua đời vì đau tim tại khách sạn Beverly Wilshire, ở tuổi 66. Trong tài khoản ngân hàng của người từng sở hữu khối tài sản khổng lồ lúc đó chỉ còn 3.500 USD.